Бразилия: Серия A 2021
Гремио
0:0
Второй тайм: 46'
Коринтианс
44
Ruan
Neto
26
Tonhao
23
Alisson
II
12
Кассио
Рамос
33
João
Victor6
29
Рони
7
Луан
77
Jo
Alves
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 БренноВратарь
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
-
38 Лео ПерейраЗащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
32 Diogo VII
-
-
-
-
88 Jean Pyerre
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Marquinhos2
-
-
Главный тренер: Силвиньо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борха Мигель
|3 (2)
|0.18
|2.
|Соуза Диего
|2
|0.12
|3.
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.12
|4.
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.06
|5.
|Лео Перейра
|1
|0.06
|6.
|Alisson II
|1
|0.06
|7.
|Guilherme Guedes
|1
|0.06
|8.
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.06
|9.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|10.
|Энрике Матеус
|0
|0
|11.
|Lucas Silva IV
|0
|0
|12.
|Darlan Mendes
|0
|0
|13.
|Leo Chu
|0
|0
|14.
|Victor Bobsin
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|4 (1)
|0.22
|2.
|Adson
|3
|0.17
|3.
|Рони
|3
|0.17
|4.
|Gustavo Mosquito
|1
|0.06
|5.
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.06
|6.
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.06
|7.
|Аугусто Ренато
|1
|0.06
|8.
|Витиньо Виктор
|1
|0.06
|9.
|Жил Карлос
|0
|0
|10.
|Жулиано де Паула
|0
|0
|11.
|Кантильо Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каннеманн Вальтер
|3
|1
|2.
|Рафинья Марсио
|4
|0
|3.
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0
|4.
|Энрике Матеус
|3
|0
|5.
|Джеромел Педро
|3
|0
|6.
|Тьяго Сантос
|3
|0
|7.
|Соуза Диего
|2
|0
|8.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|9.
|Fernando Henrique
|2
|0
|10.
|Jean Pyerre
|2
|0
|11.
|Darlan Mendes
|2
|0
|12.
|Victor Bobsin
|2
|0
|13.
|Коста Дуглас
|1
|0
|14.
|Кортез Бруно
|1
|0
|15.
|Diogo VII
|1
|0
|16.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|17.
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|18.
|Lucas Silva IV
|1
|0
|19.
|Ruan Neto
|1
|0
|20.
|Jhonata Robert
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рони
|5
|0
|2.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|3
|0
|3.
|Angelo Araos
|3
|0
|4.
|Жил Карлос
|2
|0
|5.
|Рамиро
|2
|0
|6.
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|7.
|Кантильо Виктор
|2
|0
|8.
|Кассио Рамос
|1
|0
|9.
|Луан
|1
|0
|10.
|Fabio Santos IV
|1
|0
|11.
|Mateus Vital
|1
|0
|12.
|João Victor6
|1
|0
|13.
|Marquinhos2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|Коринтианс
|0
|33.33% (5)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гремио 0:4 Фламенго Гремио 2:0 Байя Куяба 0:1 Гремио Сан-Паулу 2:1 Гремио
Гремио 2:1 Шапекоэнсе Гремио 1:0 Витория Брагантино 1:0 Гремио Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 3:1 Сеара Сантос 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:3 Фламенго
Куяба 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Байя 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:2 Брагантино Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Америка Минейро 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 4:0 Ривер Плейт Асунсьон
Последние игры между собой
Гремио: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Коринтианс: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Гремио 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Гремио Серия A Коринтианс 2:1 Гремио Товарищеские матчи Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Гремио 0:1 Коринтианс Серия A Гремио 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Коринтианс 1:1 Гремио Серия A Гремио 3:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Коринтианс Кубок Бразилии Гремио 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Гремио Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Коринтианс 3:1 Гремио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|12
|2
|3
|26 - 12
|38
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|18
|11
|2
|5
|28 - 19
|35
|3.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Брагантино
|17
|8
|7
|2
|28 - 18
|31
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|0:0
|18
|6
|7
|5
|16 - 15
|25
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|8.
|Сеара
|17
|5
|9
|3
|19 - 17
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|17
|7
|2
|8
|22 - 20
|23
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|5
|7
|5
|22 - 22
|22
|11.
|Сантос
|18
|5
|7
|6
|19 - 23
|22
|12.
|Сан-Паулу
|17
|5
|6
|6
|14 - 19
|21
|13.
|Жувентуде
|16
|5
|5
|6
|13 - 18
|20
|14.
|Куяба
|17
|4
|8
|5
|17 - 18
|20
|15.
|Флуминенсе
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|16.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|17.
|Гремио
|0:0
|17
|4
|5
|8
|12 - 17
|17
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|19.
|Америка Минейро
|17
|3
|6
|8
|13 - 22
|15
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|10
|7
|1
|2
|18 - 12
|22
|2.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Жувентуде
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Гремио
|0:0
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Америка Минейро
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|16.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|6
|1
|2
|10 - 7
|19
|3.
|Коринтианс
|0:0
|10
|4
|5
|1
|7 - 4
|17
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Куяба
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Сан-Паулу
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|9
|3
|0
|6
|10 - 10
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|19.
|Гремио
|0:0
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0