Бразилия: Серия A 2021
41' Желтая карточкаLeo XV
44' Желтая карточкаRicardo Bueno
88
Мичел
Маседо
34
Vitor
Mendes
20
Wagner
V
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Wagner VПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
53 ДидиЗащитник
-
19 RobersonНападающий
-
16 Jadson III
-
-
78 Dawhan
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
31 Жуан БланкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Shaylon
-
26 Igor Gomes
-
-
23 Eder1
-
18 Lucas Perri
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
41'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matheus Peixoto
|7 (2)
|0.41
|2.
|Wagner V
|2
|0.12
|3.
|Paulo1
|2
|0.12
|4.
|Ricardo Bueno
|1
|0.06
|5.
|Wescley V
|1
|0.06
|6.
|Marcos Vinicios
|0
|0
|7.
|Энрике Пауло
|0
|0
|8.
|Capixaba1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pablo I
|3 (1)
|0.17
|2.
|Ригони Эмилиано
|2
|0.11
|3.
|Igor Gomes
|2
|0.11
|4.
|Eder1
|1
|0.06
|5.
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0.06
|6.
|Арболеда Роберт
|1
|0.06
|7.
|Витор Буэно
|1
|0.06
|8.
|Lizeiro
|1
|0.06
|9.
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|10.
|Рейналдо Мануэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Vitor Mendes
|6
|0
|3.
|Elton I
|3
|0
|4.
|Рафаэль Форстер
|3
|0
|5.
|Paulo1
|3
|0
|6.
|Marcelo Carne
|2
|0
|7.
|Wescley V
|2
|0
|8.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|9.
|Matheus Jesus
|2
|0
|10.
|Capixaba1
|2
|0
|11.
|Marcos Vinicios
|2
|0
|12.
|Мичел Маседо
|1
|0
|13.
|Энрике Пауло
|1
|0
|14.
|Ricardo Bueno
|1
|0
|15.
|Jadson III
|1
|0
|16.
|Wagner V
|1
|0
|17.
|Matheus Peixoto
|1
|0
|18.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|19.
|Alyson1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рейналдо Мануэл
|6
|0
|2.
|Leo XV
|5
|0
|3.
|Igor Vinicius
|5
|0
|4.
|Martin Nicolas Benitez
|3
|1
|5.
|Welington
|4
|0
|6.
|Bruno VI
|4
|0
|7.
|Rodrigo Nestor
|2
|1
|8.
|Lizeiro
|3
|0
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|1
|10.
|Antonio Galeano
|2
|0
|11.
|Igor Gomes
|2
|0
|12.
|Эрнанес Лима
|1
|0
|13.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|14.
|Рохас Хоао II
|1
|0
|15.
|Лусиано Невес
|1
|0
|16.
|Lucas Perri
|1
|0
|17.
|Luan5
|1
|0
|18.
|Joao De Souza Filho Miranda1
|1
|0
|19.
|Eder1
|1
|0
|20.
|Marcus Alencar
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жувентуде
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Сан-Паулу
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Жувентуде Последние 20 матчей: +7 =6 -7Жувентуде 1:1 Форталеза Брагантино 1:2 Жувентуде Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе
Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Байя 1:0 Жувентуде Сеара 2:0 Жувентуде Жувентуде 2:0 Гремио Жувентуде 1:0 Фламенго Америка Минейро 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Жувентуде Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Жувентуде 2:1 Гремио Бразил Эспортиву 2:2 Жувентуде
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сан-Паулу 2:2 Форталеза Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гремио
Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Васко да Гама 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама Фламенго 5:1 Сан-Паулу Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Форталеза Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:0 Байя Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:2 Брагантино Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Куяба Сантос 2:0 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Жувентуде: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Сан-Паулу: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|12
|2
|3
|26 - 12
|38
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|11
|2
|5
|29 - 20
|35
|3.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Брагантино
|17
|8
|7
|2
|28 - 18
|31
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|18
|7
|6
|5
|17 - 15
|27
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|8.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|19 - 19
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|2
|8
|23 - 21
|23
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|5
|7
|5
|22 - 22
|22
|11.
|Сантос
|18
|5
|7
|6
|19 - 23
|22
|12.
|Сан-Паулу
|0:0
|18
|5
|7
|6
|14 - 19
|22
|13.
|Жувентуде
|0:0
|17
|5
|6
|6
|13 - 18
|21
|14.
|Куяба
|17
|4
|8
|5
|17 - 18
|20
|15.
|Америка Минейро
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|16.
|Флуминенсе
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|19.
|Гремио
|17
|4
|4
|9
|12 - 18
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|7
|1
|2
|19 - 13
|22
|2.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Жувентуде
|0:0
|10
|4
|3
|3
|8 - 10
|15
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|Америка Минейро
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|10.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|12.
|Сан-Паулу
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Гремио
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|14.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|16.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|6
|1
|2
|10 - 7
|19
|3.
|Коринтианс
|10
|5
|4
|1
|8 - 4
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Сан-Паулу
|0:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|10.
|Куяба
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|0
|6
|11 - 11
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|9
|0
|6
|3
|5 - 11
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0