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Бразилия: Серия A 2021

2021
Жувентуде
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
41' Желтая карточка
Leo XV
44' Желтая карточка
Ricardo Bueno
55' Желтая карточка
Luan5
72' Желтая карточка
Igor Vinicius
84' Желтая карточка
Виллиам Матеус
0:1
85' Пенальти
Рейналдо Мануэл
90' Желтая карточка
Joao De Souza Filho Miranda1
1:1
90' Гол
Ricardo Bueno
90' Желтая карточка
Лусиано Невес
90'+9
22
Marcelo
Carne
88
Мичел
Маседо
34
Vitor
Mendes
3
Juan
Quintero
II
12
Рафаэль
Форстер
66
Виллиам
Матеус
99
Guilherme
Castilho
20
Wagner
V
8
Matheus
Jesus
9
Ricardo
Bueno
77
Marcos
Vinicios
1
Tiago
Luis
Volpi
3
Bruno
VI
22
Joao
De
Souza
Filho
Miranda1
16
Leo
XV
2
Igor
Vinicius
25
Rodrigo
Nestor
13
Luan5
6
Рейналдо
Мануэл
8
Martin
Nicolas
Benitez
77
Ригони
Эмилиано
11
Лусиано
Невес
Жувентуде
5-3-2
Сан-Паулу
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matheus Peixoto 7 (2) 0.41
2. Ricardo Bueno 2 0.12
3. Wagner V 2 0.12
4. Paulo1 2 0.12
5. Wescley V 1 0.06
6. Marcos Vinicios 0 0
7. Энрике Пауло 0 0
8. Capixaba1 0 0
Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pablo I 3 (1) 0.17
2. Ригони Эмилиано 2 0.11
3. Igor Gomes 2 0.11
4. Eder1 1 0.06
5. Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.06
6. Martin Nicolas Benitez 1 0.06
7. Арболеда Роберт 1 0.06
8. Витор Буэно 1 0.06
9. Lizeiro 1 0.06
10. Rodrigo Nestor 0 0

Карточки

Жувентуде
# Игрок      
1. Guilherme Castilho 5 2
2. Vitor Mendes 6 0
3. Elton I 3 0
4. Рафаэль Форстер 3 0
5. Paulo1 3 0
6. Marcelo Carne 2 0
7. Wescley V 2 0
8. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
9. Matheus Jesus 2 0
10. Capixaba1 2 0
11. Marcos Vinicios 2 0
12. Мичел Маседо 1 0
13. Энрике Пауло 1 0
14. Ricardo Bueno 1 0
15. Виллиам Матеус 1 0
16. Jadson III 1 0
17. Wagner V 1 0
18. Matheus Peixoto 1 0
19. Fernando Pacheco2 1 0
20. Alyson1 1 0
Сан-Паулу
# Игрок      
1. Рейналдо Мануэл 6 0
2. Igor Vinicius 6 0
3. Leo XV 5 0
4. Martin Nicolas Benitez 3 1
5. Welington 4 0
6. Bruno VI 4 0
7. Rodrigo Nestor 2 1
8. Lizeiro 3 0
9. Ригони Эмилиано 1 1
10. Лусиано Невес 2 0
11. Antonio Galeano 2 0
12. Igor Gomes 2 0
13. Luan5 2 0
14. Joao De Souza Filho Miranda1 2 0
15. Эрнанес Лима 1 0
16. Tiago Luis Volpi 1 0
17. Рохас Хоао II 1 0
18. Lucas Perri 1 0
19. Eder1 1 0
20. Marcus Alencar 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жувентуде 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 0 14.29% (2) 35.71% (5)
 Сан-Паулу 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 0 21.43% (3)

Предыдущие игры

Жувентуде Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Жувентуде 1:1 Форталеза Брагантино 1:2 Жувентуде Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе
Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Байя 1:0 Жувентуде Сеара 2:0 Жувентуде Жувентуде 2:0 Гремио Жувентуде 1:0 Фламенго Америка Минейро 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Жувентуде Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Жувентуде 2:1 Гремио Бразил Эспортиву 2:2 Жувентуде
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сан-Паулу 2:2 Форталеза Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гремио
Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Васко да Гама 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама Фламенго 5:1 Сан-Паулу Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Форталеза Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:0 Байя Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:2 Брагантино Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Куяба Сантос 2:0 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Жувентуде: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Сан-Паулу: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Жувентуде 3:1 Сан-Паулу Гаушо Сан-Паулу 1:1 Жувентуде Гаушо 1 Жувентуде 0:1 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 1:2 Жувентуде Кубок
Жувентуде 2:1 Сан-Паулу Гаушо Сан-Паулу 0:3 Жувентуде Гаушо Жувентуде 2:0 Сан-Паулу Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 12 2 3 26 - 12 38
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 17 9 5 3 27 - 16 32
4. Брагантино 17 8 7 2 28 - 18 31
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 18 7 6 5 17 - 15 27
7. Атлетико Гойяненсе 0:0 18 6 7 5 15 - 17 25
8. Сеара 18 5 9 4 19 - 19 24
9. Атлетико Паранаэнсе 17 7 2 8 23 - 21 23
10. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 18 5 8 5 22 - 22 23
11. Сантос 18 5 7 6 19 - 23 22
12. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
13. Жувентуде 17 5 6 6 14 - 19 21
14. Куяба 17 4 8 5 17 - 18 20
15. Америка Минейро 18 4 6 8 15 - 22 18
16. Флуминенсе 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
18. Спорт Ресифи 18 3 7 8 8 - 14 16
19. Гремио 17 4 4 9 12 - 18 16
20. Шапекоэнсе 18 0 7 11 14 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Жувентуде 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
9. Америка Минейро 10 3 3 4 7 - 7 12
10. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
11. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 2 5 2 6 - 7 11
12. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
13. Гремио 9 2 4 3 7 - 7 10
14. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
15. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 8 2 3 3 9 - 10 9
16. Флуминенсе 7 2 3 2 5 - 7 9
17. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
18. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Атлетико Минейро 9 6 1 2 10 - 7 19
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 10 3 5 2 13 - 12 14
6. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
7. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
10. Куяба 8 2 5 1 8 - 6 11
11. Атлетико Паранаэнсе 9 3 0 6 11 - 11 9
12. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 9 0 6 3 5 - 11 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Рикардо Буэно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Лео получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Жувентуде 1:1 Сан-Паулу онлайн




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