Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Нефтчи
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
ХИК
0' 7'
30
Мамедов
Агиль
11
Аррамиш
3
Мбодж
Мамаду
6
Станкович
Воислав
14
Баск
Ромен
97
Наджафов
Хаял
8
Махмудов
Эмин
36
Кане
Мамаду
24
Лаваль
Юсуф
10
Колли
Сесар
29
Бугрен
Сабир
12
Тоннандер
Якоб
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
24
Браун
Дэвид
10
Лингман
Лукас
6
Жаир
3
Саксела
Янне
11
Риски
Роопе
27
Валенчич
Филип
Нефтчи
4-4-2
ХИК
4-4-2

Предыдущие игры

Нефтчи Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Нефтчи 2:1 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 1:2 Нефтчи
Спартак Москва 1:2 Нефтчи Нефтчи 1:0 Карабах Сумгаит 0:1 Нефтчи Сабаил 0:4 Нефтчи Кешля 0:3 Нефтчи Сабах Баку 2:2 Нефтчи Нефтчи 4:0 Зира Габала 2:2 Нефтчи Нефтчи 0:2 Сумгаит Нефтчи 4:0 Сабаил Нефтчи 3:1 Кешля Нефтчи 2:1 Сабах Баку Зира 1:0 Нефтчи Нефтчи 1:0 Габала Карабах 1:2 Нефтчи Сабаил 1:3 Нефтчи
ХИК Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК
Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК Хака 1:2 ХИК ХИК 3:1 Оулу СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК ХИК 2:0 Лахти Ильвес 0:3 ХИК ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК ХИК 4:2 Хонка ХИК 4:0 Интер Турку
  • Первый тайм
  • 13'
    Как только Бурген получает мяч на половине поля ХИКа, как рядом с ним тут же вырастает соперник. А то и не один.
  • Опасный момент
    12'
    Бугрен на ударной позиции, после чего с линии штрафной отправил мяч по центру ворот, Тоннандер на месте.
  • 11'
    И гости постепенно взяли мяч под свой контроль. "Нефтчи" показывает, что не против сыграть на контратаках.
  • Фол, нарушение
    10'
    Саксела за рамками правил отобрал мяч у Бугрена у центральной линии поля. 
  • 9'
    Борьба за инициативу в центре поля продолжается. Мяч постоянно переходит из рук в руки. Вернее, из ног в ноги.
  • 8'
    Первая атака гостей завершается ударом Брауна с левого угла штрафной, мяч низом направился точно в рекламный щит.
  • Фол, нарушение
    7'
    Махмудов дал по ногам Жаиру в середине поля. Судья фиксирует и этот фол.
  • 6'
    Продолжают игроки из Азербайджана катать мяч в центре поля, вытягивая на себя оборону соперника.
  • 5'
    Кане с правого фланга навесил в штрафную ХИКа, а там на перехвате сыграл Тоннандер.
  • Фол, нарушение
    4'
    Бугрен был не прав у штрафной соперника. Судья фиксирует очередное нарушение правил.
  • 3'
    "Нефтчи" мячом завладел, но для дивидендов в атаке против такого соперника придется еще очень сильно потрудиться.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством шотландца Уильяма Коллама. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Колли в атаке.
  • 1'
    "Нефтчи" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в розово-чёрной футболисты ХИКа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали гости из Финляндии.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция первой встречи 3-го квалификационного раунда ЛЕ-2021/22 между "Нефтчи" и ХИКом.  Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
    • Прогнозы 142
    Нефтчи 45.1% (64)
    X 40.8% (58)
    ХИК 14.1% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтчи
    Ничья
    ХИК
    2.72
    3.28
    3.00
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bakcell Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нефтчи 0:0 ХИК онлайн


Прогнозы на матч Нефтчи 0:0 ХИК

Исход игры
Нефтчи
45.1% (64)
Ничья
40.8% (58)
ХИК
14.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
23.74% (33)
Меньше
76.26% (106)
Обе команды забьют
Да
61.87% (86)
Нет
38.13% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (54)
1:0 Нефтчи
24.6% (35)
2:1 Нефтчи
12.7% (18)
1:2 ХИК
7% (10)
2:0 Нефтчи
5.6% (8)
0:1 ХИК
4.2% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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