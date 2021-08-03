Первый тайм

13' Как только Бурген получает мяч на половине поля ХИКа, как рядом с ним тут же вырастает соперник. А то и не один.

12' Бугрен на ударной позиции, после чего с линии штрафной отправил мяч по центру ворот, Тоннандер на месте.

11' И гости постепенно взяли мяч под свой контроль. "Нефтчи" показывает, что не против сыграть на контратаках.

10' Саксела за рамками правил отобрал мяч у Бугрена у центральной линии поля.