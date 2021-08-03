Лига Европы 2021-2022
Нефтчи
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Бакселл Арена
ХИК
11
Аррамиш
14
Баск
Ромен
36
Кане
Мамаду
24
Лаваль
Юсуф
10
Колли
Сесар
29
Бугрен
Сабир
15
Тенхо
Миро
24
Браун
Дэвид
6
Жаир
11
Риски
Роопе
- Основной состав
- Вратарь
-
11 АррамишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баск РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Кане МамадуПолузащитник
-
24 Лаваль ЮсуфПолузащитник
-
10 Колли СесарНападающий
-
29 Бугрен СабирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Булудов ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Юсифли ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Ализада АсимПолузащитник
-
72 Заманов ЭминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аббасов Самир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кето ХугоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
Предыдущие игры
Нефтчи Последние 20 матчей: +14 =2 -4Нефтчи 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Нефтчи Нефтчи 2:1 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 1:2 Нефтчи
Спартак Москва 1:2 Нефтчи Нефтчи 1:0 Карабах Сумгаит 0:1 Нефтчи Сабаил 0:4 Нефтчи Кешля 0:3 Нефтчи Сабах Баку 2:2 Нефтчи Нефтчи 4:0 Зира Габала 2:2 Нефтчи Нефтчи 0:2 Сумгаит Нефтчи 4:0 Сабаил Нефтчи 3:1 Кешля Нефтчи 2:1 Сабах Баку Зира 1:0 Нефтчи Нефтчи 1:0 Габала Карабах 1:2 Нефтчи Сабаил 1:3 Нефтчи
ХИК Последние 20 матчей: +14 =3 -3ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК
Прогнозы на матч Нефтчи 0:0 ХИК
Исход игры
Нефтчи
45.1% (64)
Ничья
40.8% (58)
ХИК
14.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
23.74% (33)
Меньше
76.26% (106)
Обе команды забьют
Да
61.87% (86)
Нет
38.13% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (54)
1:0 Нефтчи
24.6% (35)
2:1 Нефтчи
12.7% (18)
1:2 ХИК
7% (10)
2:0 Нефтчи
5.6% (8)
0:1 ХИК
4.2% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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