Лига Европы 2021-2022
Флора Таллин
0:1
Перерыв
Стадион: А. Ле Кок Арена
Омония
0:1
43' ГолКакулис Андроникос
24
Пюрг
Хенрик
25
Калласте
Кен
35
Поом
Маркус
20
Зенёв
Сергей
22
Ланг
Адам
11
Ботеак
Эрик
16
Гомес
Хорди
75
Лойзу
Лойзос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пюрг ХенрикЗащитник
- Защитник
-
25 Калласте КенЗащитник
-
35 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Вяля ХенриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенн Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ционис Маринос
|1
|0.5
|2.
|Какулис Андроникос
|1
|0.5
|3.
|Лекьякс Ян
|0
|0
|4.
|Лойзу Лойзос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кууск Мяртен
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флора Таллин
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Омония
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Флора Таллин Последние 20 матчей: +12 =4 -4Омония 1:0 Флора Таллин Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин Флора Таллин 0:1 Легия Легия 2:1 Флора Таллин
Пярну Вапрус 0:4 Флора Таллин Хибернианс 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Хибернианс Флора Таллин 3:3 Пайде Линнамеесконд Флора Таллин 1:0 Нымме Калью Таммека 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Пярну Вапрус Флора Таллин 3:0 Вильянди Нарва Транс 0:2 Флора Таллин Левадия Таллин 1:0 Флора Таллин Левадия Таллин 2:4 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Легион Таллин Нымме Калью 1:2 Флора Таллин Курессааре 0:4 Флора Таллин Флора Таллин 0:0 Левадия Таллин Вильянди 3:3 Флора Таллин
Омония Последние 20 матчей: +13 =3 -4Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис
Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:3 Омония
Последние игры между собой
Флора Таллин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Омония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Флора Таллин 0:1 Омония
Исход игры
Флора Таллин
22.3% (31)
Ничья
45.3% (63)
Омония
32.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
20.59% (28)
Меньше
79.41% (108)
Обе команды забьют
Да
61.76% (84)
Нет
38.24% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (56)
0:1 Омония
19.4% (27)
1:2 Омония
10.8% (15)
2:1 Флора Таллин
9.4% (13)
1:0 Флора Таллин
8.6% (12)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Флора Таллин
3.6% (5)
0:2 Омония
1.4% (2)
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