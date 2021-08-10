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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Флора Таллин
0:1
Перерыв

Стадион:
Омония
32
Игонен
Матвей
27
Лиландер
Михаэл
24
Пюрг
Хенрик
2
Кууск
Мяртен
25
Калласте
Кен
35
Поом
Маркус
10
Миллер
Мартин
20
Зенёв
Сергей
14
Васильев
Константин
8
Оямаа
Хенрик
11
Саппинен
Рауно
40
Фабиано
Фрейтас
4
Абдуллахи
Шеху
22
Ланг
Адам
30
Панайоту
Николас
5
Кику
Франсишку
11
Ботеак
Эрик
42
Дискеруд
Миккел
16
Гомес
Хорди
21
Ционис
Маринос
75
Лойзу
Лойзос
80
Какулис
Андроникос
Флора Таллин
4-2-3-1
Омония
4-4-2

Ход матча

43'
0:1
Какулис Андроникос
(Лойзу Лойзос)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Флора Таллин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ционис Маринос 1 0.5
2. Какулис Андроникос 1 0.5
3. Лекьякс Ян 0 0
4. Лойзу Лойзос 0 0

Карточки

Флора Таллин
# Игрок      
1. Кууск Мяртен 1 0
Омония
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флора Таллин 0 0 0 0 0 0
 Омония 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Флора Таллин Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Омония 1:0 Флора Таллин Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин Флора Таллин 0:1 Легия Легия 2:1 Флора Таллин
Пярну Вапрус 0:4 Флора Таллин Хибернианс 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Хибернианс Флора Таллин 3:3 Пайде Линнамеесконд Флора Таллин 1:0 Нымме Калью Таммека 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Пярну Вапрус Флора Таллин 3:0 Вильянди Нарва Транс 0:2 Флора Таллин Левадия Таллин 1:0 Флора Таллин Левадия Таллин 2:4 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Легион Таллин Нымме Калью 1:2 Флора Таллин Курессааре 0:4 Флора Таллин Флора Таллин 0:0 Левадия Таллин Вильянди 3:3 Флора Таллин
Омония Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис
Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:3 Омония

Последние игры между собой

Флора Таллин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Омония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония 1:0 Флора Таллин Лига Европы
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Какулис Андроникос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Флора Таллин 22.3% (31)
X 45.3% (63)
Омония 32.4% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флора Таллин
Ничья
Омония
3.40
3.15
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Флора Таллин 0:1 Омония онлайн


Прогнозы на матч Флора Таллин 0:1 Омония

Исход игры
Флора Таллин
22.3% (31)
Ничья
45.3% (63)
Омония
32.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
20.59% (28)
Меньше
79.41% (108)
Обе команды забьют
Да
61.76% (84)
Нет
38.24% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (56)
0:1 Омония
19.4% (27)
1:2 Омония
10.8% (15)
2:1 Флора Таллин
9.4% (13)
1:0 Флора Таллин
8.6% (12)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Флора Таллин
3.6% (5)
0:2 Омония
1.4% (2)
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