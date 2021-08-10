Лига Европы 2021-2022
Флора Таллин
2:1
Итог после пенальти
Стадион: А. Ле Кок Арена
Омония
0:1
43' ГолКакулис Андроникос
1:1
48' ГолСаппинен Рауно
63' Желтая карточкаКакулис Андроникос
66' Желтая карточкаПоом Маркус
69' Желтая карточкаВасильев Константин
73' Желтая карточкаКууск Мяртен
78' Желтая карточкаКалласте Кен
81' Желтая карточкаКику Франсишку
85' Желтая карточкаАллику Рауно
85' Желтая карточкаФабиано Фрейтас
2:1
88' ГолСаппинен Рауно
92' Желтая карточкаСоометс Маркус
100' Желтая карточкаОямаа Хенрик
114' Желтая карточкаЗефки Ангелос
120' Вторая желтая карточкаКууск Мяртен
2:2
121' ПенальтиГомес Хорди
3:2
121' ПенальтиОямаа Хенрик
3:3
121' ПенальтиПапулис Фотис
4:3
121' ПенальтиЗенёв Сергей
4:4
121' ПенальтиАтьемвен Айяйи
5:4
121' ПенальтиЛиландер Михаэл
5:5
121' ПенальтиПсалтис Парис
5:5
121' Не забитый пенальтиЛукка Марко
5:5
121' Не забитый пенальтиЛанг Адам
6:5
121' ПенальтиАллику Рауно
6:6
122' ПенальтиЮсте Эктор
6:6
122' Не забитый пенальтиРейнкорт Стэн
24
Пюрг
Хенрик
25
Калласте
Кен
35
Поом
Маркус
20
Зенёв
Сергей
22
Ланг
Адам
11
Ботеак
Эрик
16
Гомес
Хорди
75
Лойзу
Лойзос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пюрг ХенрикЗащитник
- Защитник
-
25 Калласте КенЗащитник
-
35 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Вяля ХенриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенн Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
43'
48'
66'
73'
78'
81'
85'
85'
88'
2:1
92'
100'
114'
120'
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:5
121'
5:5
121'
5:5
121'
6:5
122'
6:6
122'
6:6
Пен
4:5
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 5
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
27 Нарушения правил 6
-
6 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саппинен Рауно
|2
|1
|2.
|Лиландер Михаэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ционис Маринос
|1
|0.5
|2.
|Какулис Андроникос
|1
|0.5
|3.
|Лекьякс Ян
|0
|0
|4.
|Лойзу Лойзос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|Васильев Константин
|1
|0
|3.
|Калласте Кен
|1
|0
|4.
|Аллику Рауно
|1
|0
|5.
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|6.
|Поом Маркус
|1
|0
|7.
|Соометс Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кику Франсишку
|1
|0
|2.
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|3.
|Какулис Андроникос
|1
|0
|4.
|Зефки Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флора Таллин
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Омония
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Флора Таллин Последние 20 матчей: +12 =4 -4Омония 1:0 Флора Таллин Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин Флора Таллин 0:1 Легия Легия 2:1 Флора Таллин
Пярну Вапрус 0:4 Флора Таллин Хибернианс 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Хибернианс Флора Таллин 3:3 Пайде Линнамеесконд Флора Таллин 1:0 Нымме Калью Таммека 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Пярну Вапрус Флора Таллин 3:0 Вильянди Нарва Транс 0:2 Флора Таллин Левадия Таллин 1:0 Флора Таллин Левадия Таллин 2:4 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Легион Таллин Нымме Калью 1:2 Флора Таллин Курессааре 0:4 Флора Таллин Флора Таллин 0:0 Левадия Таллин Вильянди 3:3 Флора Таллин
Омония Последние 20 матчей: +13 =3 -4Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис
Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:3 Омония
Последние игры между собой
Флора Таллин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Омония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Флора Таллин 2:1 Омония
Исход игры
Флора Таллин
22.3% (31)
Ничья
45.3% (63)
Омония
32.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
20.59% (28)
Меньше
79.41% (108)
Обе команды забьют
Да
61.76% (84)
Нет
38.24% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (56)
0:1 Омония
19.4% (27)
1:2 Омония
10.8% (15)
2:1 Флора Таллин
9.4% (13)
1:0 Флора Таллин
8.6% (12)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Флора Таллин
3.6% (5)
0:2 Омония
1.4% (2)
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