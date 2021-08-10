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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Флора Таллин
2:1
Итог после пенальти

Стадион:
Омония
0'
0:1
43' Гол
Какулис Андроникос
1:1
48' Гол
Саппинен Рауно
63' Желтая карточка
Какулис Андроникос
66' Желтая карточка
Поом Маркус
69' Желтая карточка
Васильев Константин
73' Желтая карточка
Кууск Мяртен
78' Желтая карточка
Калласте Кен
81' Желтая карточка
Кику Франсишку
85' Желтая карточка
Аллику Рауно
85' Желтая карточка
Фабиано Фрейтас
2:1
88' Гол
Саппинен Рауно
92' Желтая карточка
Соометс Маркус
100' Желтая карточка
Оямаа Хенрик
114' Желтая карточка
Зефки Ангелос
120' Вторая желтая карточка
Кууск Мяртен
2:2
121' Пенальти
Гомес Хорди
3:2
121' Пенальти
Оямаа Хенрик
3:3
121' Пенальти
Папулис Фотис
4:3
121' Пенальти
Зенёв Сергей
4:4
121' Пенальти
Атьемвен Айяйи
5:4
121' Пенальти
Лиландер Михаэл
5:5
121' Пенальти
Псалтис Парис
5:5
121' Не забитый пенальти
Лукка Марко
5:5
121' Не забитый пенальти
Ланг Адам
6:5
121' Пенальти
Аллику Рауно
6:6
122' Пенальти
Юсте Эктор
6:6
122' Не забитый пенальти
Рейнкорт Стэн
4:5
Пен' Пенальти
 120'
32
Игонен
Матвей
27
Лиландер
Михаэл
24
Пюрг
Хенрик
2
Кууск
Мяртен
25
Калласте
Кен
35
Поом
Маркус
10
Миллер
Мартин
20
Зенёв
Сергей
14
Васильев
Константин
8
Оямаа
Хенрик
11
Саппинен
Рауно
40
Фабиано
Фрейтас
4
Абдуллахи
Шеху
22
Ланг
Адам
30
Панайоту
Николас
5
Кику
Франсишку
11
Ботеак
Эрик
42
Дискеруд
Миккел
16
Гомес
Хорди
21
Ционис
Маринос
75
Лойзу
Лойзос
80
Какулис
Андроникос
Флора Таллин
4-2-3-1
Омония
4-4-2

Ход матча

43'
0:1
Какулис Андроникос
(Лойзу Лойзос)
48'
Саппинен Рауно
(Лиландер Михаэл)
1:1
52'
 
Папулис Фотис
Ботеак Эрик
63'
 
Какулис Андроникос
66'
Поом Маркус
 
69'
Васильев Константин
 
73'
Кууск Мяртен
 
77'
Аллику Рауно
Миллер Мартин
 
77'
Соометс Маркус
Поом Маркус
 
78'
Калласте Кен
 
81'
 
Юсте Эктор
Кику Франсишку
81'
 
Кику Франсишку
83'
Лукка Марко
Калласте Кен
 
85'
Аллику Рауно
 
85'
 
Фабиано Фрейтас
85'
 
Псалтис Парис
Лойзу Лойзос
88'
Саппинен Рауно
2:1
92'
Соометс Маркус
 
100'
Оямаа Хенрик
 
106'
 
Асименос Андреас
Дискеруд Миккел
106'
 
Атьемвен Айяйи
Абдуллахи Шеху
109'
Рейнкорт Стэн
Саппинен Рауно
 
112'
Шейн Рокко Роберт
Васильев Константин
 
114'
 
Зефки Ангелос
120'
Кууск Мяртен
 
121'
2:2
Гомес Хорди
121'
Оямаа Хенрик
3:2
121'
3:3
Папулис Фотис
121'
Зенёв Сергей
4:3
121'
4:4
Атьемвен Айяйи
121'
Лиландер Михаэл
5:4
121'
5:5
Псалтис Парис
121'
Лукка Марко
5:5
121'
5:5
Ланг Адам
121'
Аллику Рауно
6:5
122'
6:6
Юсте Эктор
122'
Рейнкорт Стэн
6:6
Пен
4:5

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 27 Нарушения правил 6
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Флора Таллин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саппинен Рауно 2 1
2. Лиландер Михаэл 0 0
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ционис Маринос 1 0.5
2. Какулис Андроникос 1 0.5
3. Лекьякс Ян 0 0
4. Лойзу Лойзос 0 0

Карточки

Флора Таллин
# Игрок      
1. Кууск Мяртен 2 1
2. Васильев Константин 1 0
3. Калласте Кен 1 0
4. Аллику Рауно 1 0
5. Оямаа Хенрик 1 0
6. Поом Маркус 1 0
7. Соометс Маркус 1 0
Омония
# Игрок      
1. Кику Франсишку 1 0
2. Фабиано Фрейтас 1 0
3. Какулис Андроникос 1 0
4. Зефки Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флора Таллин 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Омония 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Флора Таллин Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Омония 1:0 Флора Таллин Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин Флора Таллин 0:1 Легия Легия 2:1 Флора Таллин
Пярну Вапрус 0:4 Флора Таллин Хибернианс 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Хибернианс Флора Таллин 3:3 Пайде Линнамеесконд Флора Таллин 1:0 Нымме Калью Таммека 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Пярну Вапрус Флора Таллин 3:0 Вильянди Нарва Транс 0:2 Флора Таллин Левадия Таллин 1:0 Флора Таллин Левадия Таллин 2:4 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Легион Таллин Нымме Калью 1:2 Флора Таллин Курессааре 0:4 Флора Таллин Флора Таллин 0:0 Левадия Таллин Вильянди 3:3 Флора Таллин
Омония Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис
Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:3 Омония

Последние игры между собой

Флора Таллин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Омония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония 1:0 Флора Таллин Лига Европы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Какулис Андроникос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Флора Таллин 22.3% (31)
X 45.3% (63)
Омония 32.4% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Флора Таллин 2:1 Омония онлайн


Прогнозы на матч Флора Таллин 2:1 Омония

Исход игры
Флора Таллин
22.3% (31)
Ничья
45.3% (63)
Омония
32.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
20.59% (28)
Меньше
79.41% (108)
Обе команды забьют
Да
61.76% (84)
Нет
38.24% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (56)
0:1 Омония
19.4% (27)
1:2 Омония
10.8% (15)
2:1 Флора Таллин
9.4% (13)
1:0 Флора Таллин
8.6% (12)
0:0 Ничья
4.3% (6)
2:0 Флора Таллин
3.6% (5)
0:2 Омония
1.4% (2)
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