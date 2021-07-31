Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Манчестер Сити
 
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Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити
Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон
Барнсли Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Шеффилд Уэнсдей 0:2 Барнсли Суонси 1:1 Барнсли Барнсли 0:1 Суонси Барнсли 2:2 Норвич
Престон Норт Энд 2:0 Барнсли Барнсли 1:0 Ротерхэм Хаддерсфилд Таун 0:1 Барнсли Ковентри 2:0 Барнсли Барнсли 2:0 Мидлсбро Лутон Таун 1:2 Барнсли Барнсли 1:1 Рединг Барнсли 1:2 Шеффилд Уэнсдей Уиком 1:3 Барнсли Борнмут 2:3 Барнсли Барнсли 0:0 Дерби Барнсли 1:0 Бирмингем КПР 1:3 Барнсли Барнсли 2:1 Миллуолл Барнсли 2:0 Сток Сити Бристоль Сити 0:1 Барнсли

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Барнсли: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Манчестер Сити 5:0 Барнсли Кубок Барнсли 1:1 Манчестер Сити Товарищеские матчи
  • До матча
  • Всем добрый вечер! АПЛ близится, а пока мы можем насладиться товарищескими матчами с участием клубов высшего английского дивизиона. Сегодня "Манчестер Сити" столкнётся с "Барнсли" из Чемпионшипа. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Барнсли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2021, осталось 6 минут.



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Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Барнсли
1.18
7.20
14.75
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Где смотреть матч Манчестер Сити - Барнсли онлайн




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