Манчестер Сити
Позже
Барнсли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
-
16 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Болтон ЛюкНападающий
-
19 Морено ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Одуор КларкПолузащитник
- Нападающий
-
21 Палмер РомалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Уолтон ДжейкВратарь
-
24 Хальме АапоПолузащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Защитник
-
Главный тренер: Markus Schopp
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =0 -5Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити
Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон
Барнсли Последние 20 матчей: +12 =4 -4Шеффилд Уэнсдей 0:2 Барнсли Суонси 1:1 Барнсли Барнсли 0:1 Суонси Барнсли 2:2 Норвич
Престон Норт Энд 2:0 Барнсли Барнсли 1:0 Ротерхэм Хаддерсфилд Таун 0:1 Барнсли Ковентри 2:0 Барнсли Барнсли 2:0 Мидлсбро Лутон Таун 1:2 Барнсли Барнсли 1:1 Рединг Барнсли 1:2 Шеффилд Уэнсдей Уиком 1:3 Барнсли Борнмут 2:3 Барнсли Барнсли 0:0 Дерби Барнсли 1:0 Бирмингем КПР 1:3 Барнсли Барнсли 2:1 Миллуолл Барнсли 2:0 Сток Сити Бристоль Сити 0:1 Барнсли
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Барнсли: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1