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Всем добрый вечер! АПЛ близится, а пока мы можем насладиться товарищескими матчами с участием клубов высшего английского дивизиона. Сегодня "Манчестер Сити" столкнётся с "Барнсли" из Чемпионшипа. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.