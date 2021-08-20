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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
2:2
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
26' Желтая карточка
Болог Ботонд
1:0
31' Гол
Зербин Алессио
37' Желтая карточка
Federico Gatti
1:1
41' Гол
Тутино Дженнаро
1:2
52' Гол
Ман Деннис
57' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
2:2
89' Гол
Шарпантье Габриэль
90'+4
1
Равалья
Федерико
23
Бригенти
Николо
6
Federico
Gatti
25
Шиминьски
Пшемыслав
11
Дзампано
Франческо
7
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
21
Болока
Даниэль
27
Канотто
Луиджи
28
Чано
Камилло
24
Зербин
Алессио
1
Буффон
Джанлуиджи
19
Зом
Симон
4
Болог
Ботонд
24
Осорио
Йордан
98
Ман
Деннис
11
Юрич
Станко
10
Васкес
Франко
5
Гальоло
Риккардо
9
Тутино
Дженнаро
8
Брунетта
Хуан
21
Скьяттарелла
Паскуале
Фрозиноне
4-3-3
Парма
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зербин Алессио 1 1
2. Шарпантье Габриэль 1 1
3. Трибуцци Алессио 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 1 1
2. Ман Деннис 1 1
3. Брунетта Хуан 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Federico Gatti 1 0
Парма
# Игрок      
1. Гальоло Риккардо 1 0
2. Болог Ботонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Парма 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне
Парма Последние 20 матчей: +1 =4 -15
Парма 1:3 Лечче Парма 0:2 Интер Милан Парма 0:3 Сассуоло Бохум 1:0 Парма
Сампдория 3:0 Парма Парма 1:3 Сассуоло Лацио 1:0 Парма Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма Парма 3:4 Кротоне Ювентус 3:1 Парма Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома Фиорентина 3:3 Парма Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Парма 2:1 Фрозиноне Кубок Фрозиноне 3:2 Парма Серия A Парма 0:0 Фрозиноне Серия A Парма 2:0 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 2:1 Парма Серия B Фрозиноне 1:2 Парма Серия B Парма 2:2 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
10. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
10. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
9. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Парма Тутино Дженнаро 1 0 0
2. Фрозиноне Зербин Алессио 1 0 0
3. Парма Ман Деннис 1 0 0
4. Фрозиноне Шарпантье Габриэль 1 0 0
5. Парма Брунетта Хуан 0 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Гальоло Риккардо 1 0
2. Парма Болог Ботонд 1 0
3. Фрозиноне Federico Gatti 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Federico Gatti получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Зербин Алессио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Ботонд Балог получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фрозиноне 2:2 Парма онлайн




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