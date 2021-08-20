Италия: Серия B 2021-2022
Фрозиноне
2:2
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Парма
26' Желтая карточкаБолог Ботонд
1:0
31' ГолЗербин Алессио
37' Желтая карточкаFederico Gatti
1:1
41' ГолТутино Дженнаро
1:2
52' ГолМан Деннис
57' Желтая карточкаГальоло Риккардо
2:2
89' ГолШарпантье Габриэль
28
Чано
Камилло
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
11
Юрич
Станко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Коблар ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Hamza Haoudi
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Зом СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бузи МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Enzo Maresca
Ход матча
26'
31'
1:0
37'
41'
1:1
52'
1:2
57'
89'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
10 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зербин Алессио
|1
|1
|2.
|Шарпантье Габриэль
|1
|1
|3.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|1
|1
|2.
|Ман Деннис
|1
|1
|3.
|Брунетта Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Federico Gatti
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|2.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Парма
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =8 -7Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне
Парма Последние 20 матчей: +1 =4 -15Парма 1:3 Лечче Парма 0:2 Интер Милан Парма 0:3 Сассуоло Бохум 1:0 Парма
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|0
|2.
|Фрозиноне
|Зербин Алессио
|1
|0
|0
|3.
|Парма
|Ман Деннис
|1
|0
|0
|4.
|Фрозиноне
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
|0
|5.
|Парма
|Брунетта Хуан
|0
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|2.
|Парма
|Болог Ботонд
|1
|0
|3.
|Фрозиноне
|Federico Gatti
|1
|0