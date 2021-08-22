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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
0:0
Перерыв

Стадион:
Монца
0'
12
Микай
Алессандро
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
11
Риччи
Федерико
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
21
Лариби
Карим
99
Ривас
Ригоберто
30
Монтальто
Адриано
16
Ди
Грегорио
Микеле
31
Сампиризи
Марио
29
Палетта
Габриэль
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
28
Колпани
Андреа
23
Скоццарелла
Маттео
33
Брешанини
Марко
30
Аугусто
Карлос
84
Чиурриа
Патрик
47
Мота
Дани
Реджина
4-4-2
Монца
3-5-2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи
Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана
Монца Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Читтаделла 2:1 Монца Ювентус 2:1 Монца Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца
Монца 0:2 Брешия Козенца 0:3 Монца Монца 1:0 Лечче Салернитана 1:3 Монца Монца 2:1 Кремонезе Асколи 1:0 Монца Монца 1:1 Пескара Виртус Энтелла 1:1 Монца Монца 1:4 Венеция Монца 2:0 Реджана Реджина 1:0 Монца Монца 2:0 Порденоне Фрозиноне 2:2 Монца Монца 0:0 Читтаделла Кьево 0:1 Монца Монца 0:2 Пиза

Последние игры между собой

Реджина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Реджина 1:0 Монца Серия B Монца 1:0 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Монца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Реджина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Реджина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Монца 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реджина 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Тернана 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Парма Тутино Дженнаро 1 0 0
2. Фрозиноне Зербин Алессио 1 0 0
3. Парма Ман Деннис 1 0 0
4. Перуджа Мурано Джакопо 1 0 0
5. Читтаделла Фраре Доменико 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Перуджа Рози Алеандро 1 0
3. Виченца Виртус Кальдерони Марко 1 0
4. Порденоне Мисурака Джанвито 1 0
5. Читтаделла Бенедетти Амедео 1 0
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Монца
3.10
3.08
3.05
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