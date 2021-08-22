Италия: Серия B 2021-2022
Реджина
0:0
Перерыв
Стадион: Оресте Гранильо
Монца
21
Лариби
Карим
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +8 =8 -4Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи
Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана
Монца Последние 20 матчей: +8 =4 -8Читтаделла 2:1 Монца Ювентус 2:1 Монца Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца
Последние игры между собой
Реджина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Монца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Реджина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Реджина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Монца
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брешия
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реджина
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Тернана
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|0
|2.
|Фрозиноне
|Зербин Алессио
|1
|0
|0
|3.
|Парма
|Ман Деннис
|1
|0
|0
|4.
|Перуджа
|Мурано Джакопо
|1
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|1
|0
|3.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|1
|0
|4.
|Порденоне
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|5.
|Читтаделла
|Бенедетти Амедео
|1
|0