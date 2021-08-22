Италия: Серия B 2021-2022
Тернана
0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Либеро Либерати
Брешия
0:1
29' ПенальтиБаич Риад
34' Желтая карточкаМангравити Массимилиано
0:2
39' ГолБаич Риад
42
Бобен
Матия
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
-
11 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
29'
0:1
39'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|1 (1)
|1
Предыдущие игры
Тернана Последние 20 матчей: +16 =1 -3Болонья 4:5 Тернана Тернана 1:1 Авеллино Рома 2:0 Тернана Тернана 1:0 Перуджа
Комо 0:3 Тернана Тернана 3:4 Юве Стабия Монополи 2:4 Тернана Туррис 0:1 Тернана Тернана 7:2 Кавезе Тернана 4:1 Авеллино Бишелье 1:2 Тернана Потенца 0:2 Тернана Тернана 1:0 Вибонезе Терамо 2:4 Тернана Тернана 2:1 Бари Виртус Франкавилла 1:1 Тернана Катанзаро 2:1 Тернана Фоджа 0:2 Тернана Тернана 5:1 Катания Тернана 5:1 Казертана
Брешия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кротоне 2:2 Брешия Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза
Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла
Последние игры между собой
Тернана: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Брешия: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Монца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Реджина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Реджина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Монца
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брешия
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реджина
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Тернана
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|0
|2.
|Фрозиноне
|Зербин Алессио
|1
|0
|0
|3.
|Парма
|Ман Деннис
|1
|0
|0
|4.
|Перуджа
|Мурано Джакопо
|1
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|1
|0
|3.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|1
|0
|4.
|Порденоне
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|5.
|Читтаделла
|Бенедетти Амедео
|1
|0