  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Брешия
0'
0:1
29' Пенальти
Баич Риад
34' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
0:2
39' Гол
Баич Риад
45'+5
1
Яннарилли
Антони
25
Дефенди
Марино
42
Бобен
Матия
6
Ivan
Kontek
28
Сальцано
Аньелло
34
Агацци
Давиде
8
Mattia
Proietti
I
24
Diego
Peralta
II
17
Фалетти
Сезар
7
Фурлан
Федерико
99
Доннарумма
Альфредо
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
24
Ягелло
Филип
27
Трамони
Маттео
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
Тернана
4-2-3-1
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

29'
0:1
Баич Риад
34'
 
Мангравити Массимилиано
39'
0:2
Баич Риад
(Трамони Маттео)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 1 (1) 1

Предыдущие игры

Тернана Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Болонья 4:5 Тернана Тернана 1:1 Авеллино Рома 2:0 Тернана Тернана 1:0 Перуджа
Комо 0:3 Тернана Тернана 3:4 Юве Стабия Монополи 2:4 Тернана Туррис 0:1 Тернана Тернана 7:2 Кавезе Тернана 4:1 Авеллино Бишелье 1:2 Тернана Потенца 0:2 Тернана Тернана 1:0 Вибонезе Терамо 2:4 Тернана Тернана 2:1 Бари Виртус Франкавилла 1:1 Тернана Катанзаро 2:1 Тернана Фоджа 0:2 Тернана Тернана 5:1 Катания Тернана 5:1 Казертана
Брешия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кротоне 2:2 Брешия Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза
Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла

Последние игры между собой

Тернана: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Брешия: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Брешия 3:1 Тернана Серия B Тернана 1:1 Брешия Серия B Брешия 2:1 Тернана Серия B Тернана 1:0 Брешия Серия B
Тернана 3:2 Брешия Серия B Брешия 0:0 Тернана Серия B Тернана 2:1 Брешия Серия B Брешия 0:0 Тернана Серия B Брешия 1:1 Тернана Серия B Тернана 1:2 Брешия Серия B Тернана 1:0 Брешия Серия B Брешия 1:0 Тернана Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Монца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Реджина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Реджина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Монца 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брешия 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реджина 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Тернана 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Парма Тутино Дженнаро 1 0 0
2. Фрозиноне Зербин Алессио 1 0 0
3. Парма Ман Деннис 1 0 0
4. Перуджа Мурано Джакопо 1 0 0
5. Читтаделла Фраре Доменико 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Перуджа Рози Алеандро 1 0
3. Виченца Виртус Кальдерони Марко 1 0
4. Порденоне Мисурака Джанвито 1 0
5. Читтаделла Бенедетти Амедео 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Брешия
4.60
3.60
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 0:2 Брешия онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 