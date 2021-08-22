Италия: Серия B 2021-2022
12' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
13' Желтая карточкаТонинелли Дарио
30' Желтая карточкаСкалья Филиппо
38' Желтая карточкаIsmail H'Maidat
1:0
49' ГолМулаттьери Самуэле
1:1
53' ГолAlessio Iovine
57' Желтая карточкаВулич Милош
2:1
66' ГолМулаттьери Самуэле
32
Могос
Василе
99
Марич
Мирко
10
Бенали
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоПолузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
-
14 Руджьеро ЦакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ювара МусаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
Ход матча
13'
30'
38'
49'
53'
1:1
57'
66'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мулаттьери Самуэле
|1
|1
|2.
|Вулич Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alessio Iovine
|1
|1
|2.
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вулич Милош
|1
|0
|2.
|Висентин Сантьяго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скалья Филиппо
|1
|0
|2.
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|3.
|Ismail H'Maidat
|1
|0
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =2 -14Кротоне 2:2 Брешия Интер Милан 6:0 Кротоне Кротоне 0:0 Фиорентина Беневенто 1:1 Кротоне
Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне
Комо Последние 20 матчей: +10 =2 -8Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо Новара 0:5 Комо
Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио Перджолеттезе 1:2 Комо Комо 1:0 Луккьезе Лечче 4:0 Комо Комо 3:0 Ювентус (до 23 лет)
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Комо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Беневенто
|4:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Пиза
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Кротоне
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Козенца
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Комо
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Алессандрия
|2:4
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лечче
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Беневенто
|4:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Пиза
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Кротоне
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Комо
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алессандрия
|2:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Козенца
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лечче
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Беневенто
|4:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Асколи
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Пиза
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кротоне
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Комо
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|СПАЛ 2013
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Козенца
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Алессандрия
|2:4
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лечче
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|2
|0
|0
|2.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|0
|3.
|Асколи
|Бидуи Софьян
|1
|0
|0
|4.
|Беневенто
|Импрота Риккардо
|1
|0
|0
|5.
|Парма
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Монца
|Сампиризи Марио
|0
|1
|3.
|Монца
|Барилла Антонино
|1
|0
|4.
|Монца
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|5.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|1
|0