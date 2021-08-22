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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
2:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Комо
0'
12' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
13' Желтая карточка
Тонинелли Дарио
30' Желтая карточка
Скалья Филиппо
38' Желтая карточка
Ismail H'Maidat
1:0
49' Гол
Мулаттьери Самуэле
1:1
53' Гол
Alessio Iovine
57' Желтая карточка
Вулич Милош
2:1
66' Гол
Мулаттьери Самуэле
68'
1
Феста
Марко
5
Висентин
Сантьяго
6
Davide
Mondonico
27
Неделчару
Ионуц
32
Могос
Василе
21
Дзанеллато
Никколо
7
Вулич
Милош
17
Молина
Сальваторе
99
Марич
Мирко
10
Бенали
Ахмед
9
Мулаттьери
Самуэле
66
Гори
Стефано
2
Тонинелли
Дарио
23
Скалья
Филиппо
5
Бертончини
Давиде
44
Иоанну
Николас
6
Alessio
Iovine
14
Беллемо
Алессандро
18
Ismail
H'Maidat
7
Чаджиа
Мутир
9
Alessandro
Gabrielloni
27
Черри
Альберто
Кротоне
3-4-2-1
Комо
4-4-2

Ход матча

12'
Висентин Сантьяго
 
13'
 
Тонинелли Дарио
30'
 
Скалья Филиппо
38'
 
Ismail H'Maidat
49'
Мулаттьери Самуэле
(Вулич Милош)
1:0
53'
1:1
Alessio Iovine
(Чаджиа Мутир)
57'
Вулич Милош
 
63'
 
Ла Гумина Антонино
Alessandro Gabrielloni
64'
 
Париджини Витторио
Тонинелли Дарио
64'
Каргбо Аугустус
Дзанеллато Никколо
 
66'
Мулаттьери Самуэле
2:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мулаттьери Самуэле 1 1
2. Вулич Милош 0 0
Комо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alessio Iovine 1 1
2. Чаджиа Мутир 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Вулич Милош 1 0
2. Висентин Сантьяго 1 0
Комо
# Игрок      
1. Скалья Филиппо 1 0
2. Тонинелли Дарио 1 0
3. Ismail H'Maidat 1 0

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Кротоне 2:2 Брешия Интер Милан 6:0 Кротоне Кротоне 0:0 Фиорентина Беневенто 1:1 Кротоне
Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне
Комо Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо Новара 0:5 Комо
Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио Перджолеттезе 1:2 Комо Комо 1:0 Луккьезе Лечче 4:0 Комо Комо 3:0 Ювентус (до 23 лет)

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Комо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Кротоне 2:0 Комо Серия B Комо 0:1 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Беневенто 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Пиза 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Кротоне 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Козенца 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Комо 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15. СПАЛ 2013 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Алессандрия 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лечче 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Беневенто 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Пиза 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кротоне 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Комо 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алессандрия 2:4 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Козенца 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лечче 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Беневенто 4:2 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Асколи 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Пиза 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кротоне 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Комо 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16. СПАЛ 2013 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Козенца 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Алессандрия 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лечче 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 2 0 0
2. Брешия Баич Риад 2 1 0
3. Асколи Бидуи Софьян 1 0 0
4. Беневенто Импрота Риккардо 1 0 0
5. Парма Тутино Дженнаро 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Монца Сампиризи Марио 0 1
3. Монца Барилла Антонино 1 0
4. Монца Беллучи Джузеппе 1 0
5. Перуджа Рози Алеандро 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Ismail H'Maidat получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Скалья Филиппо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Тонинелли Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Висентин Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Комо
2.31
3.57
4.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кротоне 2:1 Комо онлайн




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