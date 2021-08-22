Италия: Серия B 2021-2022
Кремонезе
3:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Джованни Цини
Лечче
31' Желтая карточкаВалери Эмануэле
39' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
39' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
1:0
51' ГолВальцания Лука
2:0
60' ГолБуонаюто Кристиан
55
Околи
Меме
29
Блен
Алексис
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Daniel Frey
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
31'
51'
60'
65'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буонаюто Кристиан
|1
|1
|2.
|Вальцания Лука
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|2.
|Валери Эмануэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =5 -7Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе
Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе
Лечче Последние 20 матчей: +6 =5 -9Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче
Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче Лечче 1:1 Ольбия Виченца Виртус 1:2 Лечче Лечче 1:2 СПАЛ 2013 Пиза 0:1 Лечче Лечче 0:1 Про Патрия Лечче 2:0 Салернитана Перджолеттезе 2:2 Лечче Пистойезе 0:1 Лечче
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Лечче: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Беневенто
|4:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Пиза
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Кротоне
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Козенца
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Комо
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Алессандрия
|2:4
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лечче
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Беневенто
|4:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Пиза
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Кротоне
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Комо
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алессандрия
|2:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Козенца
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лечче
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Беневенто
|4:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Асколи
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Пиза
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кротоне
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Комо
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|СПАЛ 2013
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Козенца
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Алессандрия
|2:4
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лечче
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|2
|0
|0
|2.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|0
|3.
|Асколи
|Бидуи Софьян
|1
|0
|0
|4.
|Беневенто
|Импрота Риккардо
|1
|0
|0
|5.
|Парма
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Монца
|Сампиризи Марио
|0
|1
|3.
|Монца
|Барилла Антонино
|1
|0
|4.
|Монца
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|5.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|1
|0