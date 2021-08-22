  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
3:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Лечче
0'
31' Желтая карточка
Валери Эмануэле
39' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
39' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
1:0
51' Гол
Вальцания Лука
2:0
60' Гол
Буонаюто Кристиан
3:0
65' Гол
 65'
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
55
Околи
Меме
6
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
7
Баэс
Хайме
10
Буонаюто
Кристиан
98
Дзанимачча
Лука
9
Чофани
Даниэль
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
13
Туиа
Алессандро
5
Лучиони
Фабио
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
27
Стрефецца
Габриэль
42
Юлманд
Мортен
37
Майер
Жан
11
Оливьери
Марко
9
Кода
Массимо
Кремонезе
4-2-3-1
Лечче
4-1-4-1

Ход матча

31'
Валери Эмануэле
 
39'
 
Стрефецца Габриэль
39'
Кастаньетти Микеле
 
51'
Вальцания Лука
(Буонаюто Кристиан)
1:0
56'
 
Паганини Лука
Блен Алексис
60'
Буонаюто Кристиан
2:0
65'
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 1 1
2. Вальцания Лука 1 1
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 1 0
2. Валери Эмануэле 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Стрефецца Габриэль 1 0

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе
Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе
Лечче Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче
Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче Лечче 1:1 Ольбия Виченца Виртус 1:2 Лечче Лечче 1:2 СПАЛ 2013 Пиза 0:1 Лечче Лечче 0:1 Про Патрия Лечче 2:0 Салернитана Перджолеттезе 2:2 Лечче Пистойезе 0:1 Лечче

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Лечче: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Кремонезе 1:2 Лечче Серия B Лечче 2:2 Кремонезе Серия B Кремонезе 2:0 Лечче Серия B Лечче 2:0 Кремонезе Серия B
Кремонезе 1:1 Лечче Про Прима Дивизионе Лечче 3:2 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 3:2 Лечче Серия C1 A Кремонезе 0:0 Лечче Серия C1 A Лечче 1:0 Кремонезе Серия C1 A Лечче 2:2 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 2:0 Лечче Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Беневенто 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Пиза 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Кротоне 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Козенца 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Комо 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15. СПАЛ 2013 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Алессандрия 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лечче 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Беневенто 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Пиза 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кротоне 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Комо 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алессандрия 2:4 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Козенца 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лечче 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Беневенто 4:2 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Асколи 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Пиза 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кротоне 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Комо 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16. СПАЛ 2013 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Козенца 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Алессандрия 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лечче 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 2 0 0
2. Брешия Баич Риад 2 1 0
3. Асколи Бидуи Софьян 1 0 0
4. Беневенто Импрота Риккардо 1 0 0
5. Парма Тутино Дженнаро 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Монца Сампиризи Марио 0 1
3. Монца Барилла Антонино 1 0
4. Монца Беллучи Джузеппе 1 0
5. Перуджа Рози Алеандро 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Стрефецца Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Emanuele Valeri получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Лечче
2.52
3.10
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кремонезе 3:0 Лечче онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 