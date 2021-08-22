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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Козенца
0'
17' Желтая карточка
Си Санаси
1:0
36' Гол
Бидуи Софьян
69'
1
Леали
Никола
6
Federico
Baschirotto
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
18
Michele
Collocolo
77
Бюхель
Марсель
27
Эрамо
Мирко
31
Фаббрини
Диего
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
22
Саракко
Умберто
15
Вяйсянен
Саули
23
Минелли
Алессандро
5
Риджионе
Микеле
2
Корси
Анджело
34
Aldo
Florenzi
4
Карраро
Марко
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
9
Гори
Габриэле
79
Суэва
Джанлуиджи
Асколи
4-3-1-2
Козенца
3-5-2

Ход матча

17'
 
Си Санаси
36'
Бидуи Софьян
(Фаббрини Диего)
1:0
64'
 
Касо Джузеппе
Суэва Джанлуиджи

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бидуи Софьян 1 1
2. Фаббрини Диего 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Асколи
# Игрок      
Козенца
# Игрок      
1. Си Санаси 1 0

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла
Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи
Козенца Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца
Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013 Виртус Энтелла 1:2 Козенца

Последние игры между собой

Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Козенца: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Козенца 2:1 Асколи Серия B Асколи 0:3 Козенца Серия B Козенца 0:1 Асколи Серия B Асколи 3:2 Козенца Серия B
Козенца 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Козенца Серия B Асколи 1:2 Козенца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Беневенто 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Пиза 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Кротоне 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Козенца 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Комо 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15. СПАЛ 2013 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Алессандрия 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лечче 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Беневенто 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Пиза 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кротоне 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Комо 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алессандрия 2:4 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Козенца 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лечче 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Беневенто 4:2 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Асколи 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Пиза 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кротоне 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Комо 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16. СПАЛ 2013 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Козенца 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Алессандрия 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лечче 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 2 0 0
2. Брешия Баич Риад 2 1 0
3. Асколи Бидуи Софьян 1 0 0
4. Беневенто Импрота Риккардо 1 0 0
5. Парма Тутино Дженнаро 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Монца Сампиризи Марио 0 1
3. Монца Барилла Антонино 1 0
4. Монца Беллучи Джузеппе 1 0
5. Перуджа Рози Алеандро 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Бидуи Софьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Си Санаси получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Козенца
1.57
6.30
6.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Асколи 1:0 Козенца онлайн




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