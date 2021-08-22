Италия: Серия B 2021-2022
Беневенто
4:2
Второй тайм: 66'
Стадион: Чиро Вигорито
Алессандрия
0:1
6' ГолКорацца Симоне
14' Желтая карточкаБенедетти Симоне
1:1
23' ПенальтиИнсинье Роберто
33' Желтая карточкаБа Абу
34' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
1:2
40' ГолКорацца Симоне
2:2
45' Гол в свои воротаLuca Parodi
3:2
48' ГолФулон Дам
4:2
55' ГолИмпрота Риккардо
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
6
Ба
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
38 Angelo Talia
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
Ход матча
6'
14'
23'
1:1
33'
34'
40'
45'
2:2
55'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Импрота Риккардо
|1
|1
|2.
|Фулон Дам
|1
|1
|3.
|Инсинье Роберто
|1 (1)
|1
|4.
|Сау Марко
|0
|0
|5.
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корацца Симоне
|2
|2
|2.
|Арригини Андреа
|0
|0
|3.
|Riccardo Chiarello
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Импрота Риккардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|1
|0
|2.
|Ба Абу
|1
|0
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +2 =8 -10Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто
Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто
Алессандрия Последние 20 матчей: +12 =2 -6Сампдория 3:2 Алессандрия Аталанта 7:1 Алессандрия Падова 0:2 Алессандрия Алессандрия 0:0 Падова
Падова 0:0 Алессандрия Алессандрия 2:2 Альбинолеффе Альбинолеффе 1:2 Алессандрия Алессандрия 1:0 ФералпиСало ФералпиСало 1:0 Алессандрия Алессандрия 0:1 Про Патрия Комо 2:1 Алессандрия Алессандрия 1:0 Перджолеттезе Про Сесто 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ювентус (до 23 лет) Алессандрия 5:2 Луккьезе Про Верчелли 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ренате Пьяченца 1:0 Алессандрия Алессандрия 2:1 Альбинолеффе Ливорно 0:1 Алессандрия
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алессандрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Беневенто
|4:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Пиза
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Кротоне
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Козенца
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Комо
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Алессандрия
|2:4
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лечче
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Беневенто
|4:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Пиза
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Кротоне
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Комо
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алессандрия
|2:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Козенца
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лечче
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Беневенто
|4:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Асколи
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Пиза
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кротоне
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Комо
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|СПАЛ 2013
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Козенца
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Алессандрия
|2:4
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лечче
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|2
|0
|0
|2.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|0
|3.
|Асколи
|Бидуи Софьян
|1
|0
|0
|4.
|Беневенто
|Импрота Риккардо
|1
|0
|0
|5.
|Парма
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Монца
|Сампиризи Марио
|0
|1
|3.
|Монца
|Барилла Антонино
|1
|0
|4.
|Монца
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|5.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|1
|0