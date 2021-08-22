  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
4:2
Второй тайм: 66'

Стадион:
Алессандрия
0'
0:1
6' Гол
Корацца Симоне
14' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
1:1
23' Пенальти
Инсинье Роберто
33' Желтая карточка
Ба Абу
34' Желтая карточка
Импрота Риккардо
1:2
40' Гол
Корацца Симоне
2:2
45' Гол в свои ворота
Luca Parodi
3:2
48' Гол
Фулон Дам
4:2
55' Гол
Импрота Риккардо
66'
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
58
Пастина
Кристиан
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
7
Элия
Сальваторе
19
Инсинье
Роберто
16
Импрота
Риккардо
25
Сау
Марко
12
Matteo
Pisseri
17
Мустаккьо
Маттиа
30
Ди
Дженнаро
Маттео
13
Бенедетти
Симоне
7
Luca
Parodi
14
Бегетто
Андреа
4
Riccardo
Chiarello
21
Казарини
Федерико
6
Ба
Абу
11
Арригини
Андреа
18
Корацца
Симоне
Беневенто
4-2-3-1
Алессандрия
5-4-1

Ход матча

6'
0:1
Корацца Симоне
(Riccardo Chiarello)
14'
 
Бенедетти Симоне
23'
Инсинье Роберто
1:1
33'
 
Ба Абу
34'
Импрота Риккардо
 
40'
1:2
Корацца Симоне
(Арригини Андреа)
45'
Luca Parodi
2:2
46'
Барба Федерико
Пастина Кристиан
 
48'
Фулон Дам
(Сау Марко)
3:2
55'
Импрота Риккардо
(Летиция Гаэтано)
4:2
60'
 
Мора Кристиан
Бенедетти Симоне
61'
 
Пьероцци Эдоардо
Мустаккьо Маттиа
61'
 
Паломби Симоне
Арригини Андреа

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Импрота Риккардо 1 1
2. Фулон Дам 1 1
3. Инсинье Роберто 1 (1) 1
4. Сау Марко 0 0
5. Летиция Гаэтано 0 0
Алессандрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корацца Симоне 2 2
2. Арригини Андреа 0 0
3. Riccardo Chiarello 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Импрота Риккардо 1 0
Алессандрия
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 1 0
2. Ба Абу 1 0

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто
Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто
Алессандрия Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Сампдория 3:2 Алессандрия Аталанта 7:1 Алессандрия Падова 0:2 Алессандрия Алессандрия 0:0 Падова
Падова 0:0 Алессандрия Алессандрия 2:2 Альбинолеффе Альбинолеффе 1:2 Алессандрия Алессандрия 1:0 ФералпиСало ФералпиСало 1:0 Алессандрия Алессандрия 0:1 Про Патрия Комо 2:1 Алессандрия Алессандрия 1:0 Перджолеттезе Про Сесто 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ювентус (до 23 лет) Алессандрия 5:2 Луккьезе Про Верчелли 0:1 Алессандрия Алессандрия 2:0 Ренате Пьяченца 1:0 Алессандрия Алессандрия 2:1 Альбинолеффе Ливорно 0:1 Алессандрия

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алессандрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алессандрия 1:0 Беневенто Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Беневенто 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Пиза 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Кротоне 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Козенца 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Комо 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15. СПАЛ 2013 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Алессандрия 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лечче 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Беневенто 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Пиза 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кротоне 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Комо 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алессандрия 2:4 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Козенца 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лечче 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Беневенто 4:2 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Асколи 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Пиза 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кротоне 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Комо 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16. СПАЛ 2013 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Козенца 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Алессандрия 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лечче 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 2 0 0
2. Брешия Баич Риад 2 1 0
3. Асколи Бидуи Софьян 1 0 0
4. Беневенто Импрота Риккардо 1 0 0
5. Парма Тутино Дженнаро 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Монца Сампиризи Марио 0 1
3. Монца Барилла Антонино 1 0
4. Монца Беллучи Джузеппе 1 0
5. Перуджа Рози Алеандро 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Luca Parodi уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Корацца Симоне бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Импрота Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Ба Абу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Инсинье Роберто из команды Беневенто забивает с точки!
  • Описание гола
    21'
    ОН ПРОМАЗАЛ - [player1] пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    14'
    Бенедетти Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Корацца Симоне бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Алессандрия
1.87
3.70
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беневенто 4:2 Алессандрия онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 