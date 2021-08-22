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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
1:0
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
1' Гол
Сибилли Джузеппе
12' Желтая карточка
Вивиани Федерико
16' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
24' Желтая карточка
Караччоло Антонио
53' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо
70' Желтая карточка
Эллертссон Микаэль-Эгиль
73' Желтая карточка
Марин Мариус
90'+5
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
3
Леверб
Максим
19
Биринделли
Самуэле
8
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
15
Туре
Идрисса
17
Сибилли
Джузеппе
9
Lorenzo
Lucca
77
Марсура
Давиде
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
33
Кокколо
Лука
3
Трипальделли
Алессандро
11
Мурджа
Алессандро
77
Вивиани
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
21
Сек
Демба
9
Коломбо
Лоренцо
10
Ди
Франческо
Федерико
Пиза
4-3-3
СПАЛ 2013
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сибилли Джузеппе 1 1
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Караччоло Антонио 1 0
2. Марин Мариус 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Вивиани Федерико 1 0
2. Дикманн Лоренцо 1 0
3. Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
4. Коломбо Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 100% (1) 0 0 0 0 0
 СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кальяри 3:1 Пиза Пиза 3:2 Виртус Энтелла Брешия 4:3 Пиза Пиза 2:2 Венеция
Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:2 Пиза Пиза 3:0 Козенца Кьево 2:0 Пиза Пиза 0:1 Лечче Пескара 3:1 Пиза Пиза 3:0 СПАЛ 2013 Читтаделла 2:0 Пиза Пиза 0:0 Реджина Асколи 0:2 Пиза Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза Пиза 2:2 Салернитана Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне
Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Козенца 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца

Последние игры между собой

Пиза: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
СПАЛ 2013: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Пиза 3:0 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 4:0 Пиза Серия B СПАЛ 2013 1:1 Пиза Серия B Пиза 0:1 СПАЛ 2013 Серия B
Пиза 2:1 СПАЛ 2013 Лега Про СПАЛ 2013 1:2 Пиза Лега Про Пиза 0:1 СПАЛ 2013 Лега Про СПАЛ 2013 0:1 Пиза Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Пиза 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Козенца 1 0 0 1 0 - 1 0
15. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Алессандрия 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Пиза 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Козенца 1 0 0 1 0 - 1 0
17. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Алессандрия 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 2 0 0
3. Брешия Баич Риад 2 1 0
4. Кремонезе Буонаюто Кристиан 1 0 1
5. Асколи Бидуи Софьян 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Монца Сампиризи Марио 0 1
3. Монца Барилла Антонино 1 0
4. Монца Беллучи Джузеппе 1 0
5. Перуджа Рози Алеандро 1 0
Весь список
Где смотреть матч Пиза 1:0 СПАЛ 2013 онлайн




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