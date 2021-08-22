Италия: Серия B 2021-2022
Пиза
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
СПАЛ 2013
1:0
1' ГолСибилли Джузеппе
12' Желтая карточкаВивиани Федерико
16' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
24' Желтая карточкаКараччоло Антонио
53' Желтая карточкаКоломбо Лоренцо
70' Желтая карточкаЭллертссон Микаэль-Эгиль
73' Желтая карточкаМарин Мариус
27
Гухер
Роберт
15
Туре
Идрисса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чиско АндреаНападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
13 Assan Seck
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Patryk Peda
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
Ход матча
1'
1:0
12'
16'
53'
73'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
28 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сибилли Джузеппе
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Караччоло Антонио
|1
|0
|2.
|Марин Мариус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вивиани Федерико
|1
|0
|2.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|3.
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|4.
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кальяри 3:1 Пиза Пиза 3:2 Виртус Энтелла Брешия 4:3 Пиза Пиза 2:2 Венеция
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =8 -7Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне
Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Козенца 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца
Последние игры между собой
Пиза: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
СПАЛ 2013: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Пиза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Козенца
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Пиза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|3
|1
|0
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0
|0
|3.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|0
|4.
|Кремонезе
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
|1
|5.
|Асколи
|Бидуи Софьян
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Монца
|Сампиризи Марио
|0
|1
|3.
|Монца
|Барилла Антонино
|1
|0
|4.
|Монца
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|5.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|1
|0