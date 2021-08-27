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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
5:1
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
1:0
9' Гол
Ягелло Филип
2:0
14' Гол
Ван Де Лои Томми
44' Желтая карточка
Си Санаси
3:0
57' Гол
Трамони Маттео
66' Желтая карточка
Бултам Реда
4:0
67' Гол
Ван Де Лои Томми
4:1
70' Гол
Гори Габриэле
5:1
90' Гол
Морео Стефано
90'+1
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
5
Ван
Де
Лои
Томми
37
Лерис
Мехди
24
Ягелло
Филип
26
Бертаньоли
Массимо
27
Трамони
Маттео
11
Баич
Риад
22
Саракко
Умберто
15
Вяйсянен
Саули
23
Минелли
Алессандро
5
Риджионе
Микеле
2
Корси
Анджело
21
Andrea
Vallocchia
4
Карраро
Марко
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
79
Суэва
Джанлуиджи
9
Гори
Габриэле
Брешия
4-1-4-1
Козенца
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 2 (1) 1
2. Ван Де Лои Томми 2 1
3. Ягелло Филип 1 0.5
4. Трамони Маттео 1 0.5
5. Морео Стефано 1 0.5
6. Паласио Родриго 0 0
7. Лерис Мехди 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гори Габриэле 1 0.5
2. Касо Джузеппе 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Йоронен Йессе 1 0
2. Кистана Андреа 1 0
3. Мангравити Массимилиано 1 0
4. Лерис Мехди 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Си Санаси 2 0
2. Бултам Реда 1 0
3. Минелли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Козенца 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Тернана 0:2 Брешия Кротоне 2:2 Брешия Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия
Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия
Козенца Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Асколи 1:0 Козенца Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца
Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Брешия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Брешия 2:0 Козенца Серия B Козенца 1:2 Брешия Серия B Козенца 2:3 Брешия Серия B Брешия 1:0 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
14. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Читтаделла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
17. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
2. Брешия Баич Риад 2 1 1
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 2 0 0
4. Брешия Ван Де Лои Томми 2 0 0
5. Пиза Lorenzo Lucca 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
3. Пиза Марин Мариус 2 0
4. Козенца Си Санаси 2 0
5. Монца Сампиризи Марио 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Си Санаси получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Ван Де Лои Томми бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ягелло Филип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брешия 5:1 Козенца онлайн




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