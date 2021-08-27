Италия: Серия B 2021-2022
Брешия
5:1
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Козенца
1:0
9' ГолЯгелло Филип
2:0
14' ГолВан Де Лои Томми
44' Желтая карточкаСи Санаси
3:0
57' ГолТрамони Маттео
66' Желтая карточкаБултам Реда
4:0
67' ГолВан Де Лои Томми
4:1
70' ГолГори Габриэле
5:1
90' ГолМорео Стефано
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
24
Ягелло
Филип
11
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
Ход матча
9'
1:0
14'
2:0
44'
57'
3:0
66'
67'
4:0
70'
4:1
90'
5:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|2 (1)
|1
|2.
|Ван Де Лои Томми
|2
|1
|3.
|Ягелло Филип
|1
|0.5
|4.
|Трамони Маттео
|1
|0.5
|5.
|Морео Стефано
|1
|0.5
|6.
|Паласио Родриго
|0
|0
|7.
|Лерис Мехди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гори Габриэле
|1
|0.5
|2.
|Касо Джузеппе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|2.
|Кистана Андреа
|1
|0
|3.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|4.
|Лерис Мехди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Си Санаси
|2
|0
|2.
|Бултам Реда
|1
|0
|3.
|Минелли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Тернана 0:2 Брешия Кротоне 2:2 Брешия Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия
Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия
Козенца Последние 20 матчей: +3 =6 -11Асколи 1:0 Козенца Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца
Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Брешия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|3
|1
|0
|2.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0
|0
|4.
|Брешия
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|0
|5.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Алессандрия
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|3.
|Пиза
|Марин Мариус
|2
|0
|4.
|Козенца
|Си Санаси
|2
|0
|5.
|Монца
|Сампиризи Марио
|0
|1