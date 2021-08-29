Италия: Серия B 2021-2022
Читтаделла
1:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Кротоне
15' Желтая карточкаКассандро Томмазо
17' Желтая карточкаБорелло Джузеппе
1:0
19' ГолОквонкво Орджи
1:1
29' ГолНеделчару Ионуц
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
-
99 Марич МиркоПолузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
Ход матча
17'
19'
29'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.5
|2.
|Фраре Доменико
|1
|0.5
|3.
|Вита Алессио
|0
|0
|4.
|Антонуччи Мирко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мулаттьери Самуэле
|2
|1
|2.
|Вулич Милош
|0
|0
|3.
|Каргбо Аугустус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|2.
|Бенедетти Амедео
|1
|0
|3.
|Адорни Давиде
|1
|0
|4.
|Паван Никола
|1
|0
|5.
|Фраре Доменико
|1
|0
|6.
|Тавернелли Камилло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|2.
|Борелло Джузеппе
|1
|0
|3.
|Вулич Милош
|1
|0
|4.
|Davide Mondonico
|1
|0
|5.
|Висентин Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Кротоне
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:1 Монца Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция
Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана Читтаделла 2:0 Пиза Эмполи 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Пескара
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =3 -13Кротоне 2:2 Комо Кротоне 2:2 Брешия Интер Милан 6:0 Кротоне Кротоне 0:0 Фиорентина
Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Кротоне: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Читтаделла 0:0 Кротоне Серия B Кротоне 2:2 Читтаделла Серия B Кротоне 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Читтаделла 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Кротоне Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Читтаделла
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Перуджа
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Кротоне
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Кротоне
|1:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Кротоне
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Читтаделла
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|3
|1
|0
|2.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
|3.
|Асколи
|Шарич Дарио
|2
|0
|0
|4.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0
|0
|5.
|Брешия
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|2.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|2
|0
|3.
|Алессандрия
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|4.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|2
|0
|5.
|Пиза
|Марин Мариус
|2
|0