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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
4:2
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
15' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
17' Желтая карточка
Борелло Джузеппе
1:0
19' Гол
Оквонкво Орджи
1:1
29' Гол
Неделчару Ионуц
52' Желтая карточка
Вулич Милош
2:1
62' Гол
Бальдини Энрико
3:1
66' Пенальти
Бальдини Энрико
3:2
68' Гол
Мулаттьери Самуэле
4:2
74' Гол
Адорни Давиде
90'+4
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
92
Бальдини
Энрико
48
Антонуччи
Мирко
22
Оквонкво
Орджи
1
Феста
Марко
5
Висентин
Сантьяго
6
Davide
Mondonico
27
Неделчару
Ионуц
17
Молина
Сальваторе
10
Бенали
Ахмед
7
Вулич
Милош
29
Сала
Марко
28
Борелло
Джузеппе
24
Каргбо
Аугустус
9
Мулаттьери
Самуэле
Читтаделла
4-3-1-2
Кротоне
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальдини Энрико 2 (1) 1
2. Адорни Давиде 1 0.5
3. Оквонкво Орджи 1 0.5
4. Фраре Доменико 1 0.5
5. Вита Алессио 0 0
6. Антонуччи Мирко 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мулаттьери Самуэле 3 1.5
2. Неделчару Ионуц 1 0.5
3. Бенали Ахмед 0 0
4. Борелло Джузеппе 0 0
5. Вулич Милош 0 0
6. Каргбо Аугустус 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Кассандро Томмазо 2 0
2. Бенедетти Амедео 1 0
3. Адорни Давиде 1 0
4. Паван Никола 1 0
5. Фраре Доменико 1 0
6. Тавернелли Камилло 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Вулич Милош 2 0
2. Молина Сальваторе 1 0
3. Борелло Джузеппе 1 0
4. Davide Mondonico 1 0
5. Висентин Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 0 20% (1) 0 20% (1) 60% (3) 0
 Кротоне 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:1 Монца Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция
Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана Читтаделла 2:0 Пиза Эмполи 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Пескара
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Кротоне 2:2 Комо Кротоне 2:2 Брешия Интер Милан 6:0 Кротоне Кротоне 0:0 Фиорентина
Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Кротоне: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Читтаделла 1:3 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B Кротоне 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Кротоне Серия B
Читтаделла 0:0 Кротоне Серия B Кротоне 2:2 Читтаделла Серия B Кротоне 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Читтаделла 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Кротоне Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Фрозиноне 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Перуджа 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
14. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Реджина 1 0 1 0 0 - 0 1
10. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
3. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
4. Брешия Баич Риад 2 1 1
5. Асколи Шарич Дарио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Куан Кристиан 1 1
2. Асколи Дионизи Федерико 2 0
3. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
4. Виченца Виртус Дьяв Давиде 2 0
5. Пиза Марин Мариус 2 0
Весь список
Где смотреть матч Читтаделла 4:2 Кротоне онлайн




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