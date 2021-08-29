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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
0:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Беневенто
0'
27' Желтая карточка
Ман Деннис
40' Желтая карточка
Глик Камил
53' Желтая карточка
Юрич Станко
70'
1
Буффон
Джанлуиджи
19
Зом
Симон
24
Осорио
Йордан
25
Коббо
Элиас
27
Бузи
Максим
11
Юрич
Станко
21
Скьяттарелла
Паскуале
10
Васкес
Франко
98
Ман
Деннис
9
Тутино
Дженнаро
8
Брунетта
Хуан
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
5
Кало
Джакомо
23
Ионице
Артур
7
Элия
Сальваторе
19
Инсинье
Роберто
16
Импрота
Риккардо
25
Сау
Марко
Парма
4-3-3
Беневенто
4-2-3-1

Ход матча

27'
Ман Деннис
 
40'
 
Глик Камил
53'
Юрич Станко
 
60'
Камара Дрисса
Юрич Станко
 
60'
Инглезе Роберто
Ман Деннис
 
63'
 
Акампора Дженнаро
Инсинье Роберто
64'
 
Мончини Габриэле
Сау Марко

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 1 0.5
2. Ман Деннис 1 0.5
3. Брунетта Хуан 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Импрота Риккардо 1 0.5
2. Фулон Дам 1 0.5
3. Инсинье Роберто 1 (1) 0.5
4. Сау Марко 0 0
5. Летиция Гаэтано 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Гальоло Риккардо 1 0
2. Ман Деннис 1 0
3. Юрич Станко 1 0
4. Болог Ботонд 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Глик Камил 1 0
2. Импрота Риккардо 1 0
3. Акампора Дженнаро 1 0
4. Элия Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Беневенто 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +1 =4 -15
Фрозиноне 2:2 Парма Парма 1:3 Лечче Парма 0:2 Интер Милан Парма 0:3 Сассуоло
Бохум 1:0 Парма Сампдория 3:0 Парма Парма 1:3 Сассуоло Лацио 1:0 Парма Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма Парма 3:4 Кротоне Ювентус 3:1 Парма Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома Фиорентина 3:3 Парма Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма
Беневенто Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Беневенто 4:3 Алессандрия Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне
Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория

Последние игры между собой

Парма: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Беневенто 2:2 Парма Серия A Парма 0:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Фрозиноне 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Реджина 3:1 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Беневенто 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Монца 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9. СПАЛ 2013 4:0 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Кремонезе 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
11. Перуджа 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Парма 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Комо 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Лечче 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
17. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Тернана 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 0:4 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Реджина 3:1 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
5. СПАЛ 2013 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Монца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кремонезе 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Беневенто 0:0 1 1 0 0 4 - 3 3
10. Лечче 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Парма 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Порденоне 0:4 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Тернана 1:3 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Парма 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Монца 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Беневенто 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реджина 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СПАЛ 2013 4:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Тернана 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Лечче 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Порденоне 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
3. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
4. Брешия Баич Риад 2 1 1
5. Асколи Шарич Дарио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тернана Агацци Давиде 1 1
2. Перуджа Куан Кристиан 1 1
3. Асколи Дионизи Федерико 2 0
4. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
5. Кремонезе Кастаньетти Микеле 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Глик Камил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Скьяттарелла Паскуале бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Ман Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Беневенто
3.90
3.44
3.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Парма 0:0 Беневенто онлайн




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