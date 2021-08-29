Италия: Серия B 2021-2022
Парма
1:0
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Беневенто
27' Желтая карточкаМан Деннис
40' Желтая карточкаГлик Камил
53' Желтая карточкаЮрич Станко
79' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
1:0
90' ГолМихэйлэ Валентин
90' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
19
Зом
Симон
25
Коббо
Элиас
27
Бузи
Максим
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Зом СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
-
27 Бузи МаксимЗащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Enzo Maresca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
38 Angelo Talia
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
27'
40'
53'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|1
|0.5
|2.
|Ман Деннис
|1
|0.5
|3.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.5
|4.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|5.
|Васкес Франко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Импрота Риккардо
|1
|0.5
|2.
|Фулон Дам
|1
|0.5
|3.
|Инсинье Роберто
|1 (1)
|0.5
|4.
|Сау Марко
|0
|0
|5.
|Летиция Гаэтано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|2.
|Ман Деннис
|1
|0
|3.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|4.
|Юрич Станко
|1
|0
|5.
|Болог Ботонд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|2.
|Глик Камил
|1
|0
|3.
|Импрота Риккардо
|1
|0
|4.
|Элия Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Беневенто
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +1 =4 -15Фрозиноне 2:2 Парма Парма 1:3 Лечче Парма 0:2 Интер Милан Парма 0:3 Сассуоло
Беневенто Последние 20 матчей: +3 =8 -9Беневенто 4:3 Алессандрия Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне
Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория
Последние игры между собой
Парма: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Перуджа
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|СПАЛ 2013
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|11.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|3
|1
|0
|3.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
|4.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
|5.
|Асколи
|Шарич Дарио
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|2
|0
|5.
|Алессандрия
|Бенедетти Симоне
|2
|0