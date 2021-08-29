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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Монца
1:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Кремонезе
0'
45' Желтая карточка
Колпани Андреа
48' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
60' Желтая карточка
Вальцания Лука
60' Желтая карточка
Мота Дани
1:0
65' Гол
Гюткьяр Кристиан
70' Желтая карточка
Кальдирола Лука
71'
16
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
29
Палетта
Габриэль
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
28
Колпани
Андреа
23
Скоццарелла
Маттео
33
Брешанини
Марко
30
Аугусто
Карлос
80
Samuel
Vignato
47
Мота
Дани
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
2
Фьордализо
Алессандро
6
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
7
Баэс
Хайме
10
Буонаюто
Кристиан
98
Дзанимачча
Лука
9
Чофани
Даниэль
Монца
3-5-2
Кремонезе
4-2-3-1

Ход матча

45'
Колпани Андреа
 
46'
Гюткьяр Кристиан
Samuel Vignato
 
46'
Мачин Хосе
Колпани Андреа
 
48'
 
Кастаньетти Микеле
57'
 
Ди Кармине Самуэль
Чофани Даниэль
57'
 
Стриццоло Лука
Дзанимачча Лука
60'
 
Вальцания Лука
60'
Мота Дани
 
64'
 
Бартоломей Паоло
Буонаюто Кристиан
65'
Гюткьяр Кристиан
(Перейра Педру II)
1:0
66'
Барилла Антонино
Скоццарелла Маттео
 
70'
Кальдирола Лука
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 1 0.5
2. Перейра Педру II 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 1 0.5
2. Вальцания Лука 1 0.5
3. Валери Эмануэле 1 0.5
4. Баэс Хайме 0 0

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Сампиризи Марио 0 1
2. Барилла Антонино 1 0
3. Беллучи Джузеппе 1 0
4. Кальдирола Лука 1 0
5. Перейра Педру II 1 0
6. Мота Дани 1 0
7. Колпани Андреа 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 2 0
2. Вальцания Лука 1 0
3. Раванелли Лука 1 0
4. Валери Эмануэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 0 0 0 0 0 0
 Кремонезе 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Реджина 0:0 Монца Читтаделла 2:1 Монца Ювентус 2:1 Монца Монца 2:0 Читтаделла
Читтаделла 3:0 Монца Монца 0:2 Брешия Козенца 0:3 Монца Монца 1:0 Лечче Салернитана 1:3 Монца Монца 2:1 Кремонезе Асколи 1:0 Монца Монца 1:1 Пескара Виртус Энтелла 1:1 Монца Монца 1:4 Венеция Монца 2:0 Реджана Реджина 1:0 Монца Монца 2:0 Порденоне Фрозиноне 2:2 Монца Монца 0:0 Читтаделла Кьево 0:1 Монца
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кремонезе 3:0 Лечче Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара
Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза

Последние игры между собой

Монца: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Монца 2:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:2 Монца Серия B Монца 1:1 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Монца Лега Про
Монца 2:1 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Кремонезе 1:2 Монца Коппа Италия Лега Про Кремонезе 2:1 Монца Серия C1 A Монца 3:0 Кремонезе Серия C1 A Монца 1:2 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 2:0 Монца Серия C1 A Кремонезе 0:0 Монца Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Фрозиноне 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Реджина 3:1 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Беневенто 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Монца 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9. СПАЛ 2013 4:0 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Кремонезе 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
11. Перуджа 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Парма 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Комо 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Лечче 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
17. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Тернана 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 0:4 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Реджина 3:1 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
5. СПАЛ 2013 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Монца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кремонезе 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Беневенто 0:0 1 1 0 0 4 - 3 3
10. Лечче 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Парма 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Порденоне 0:4 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Тернана 1:3 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Парма 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Монца 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Беневенто 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реджина 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СПАЛ 2013 4:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Тернана 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Лечче 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Порденоне 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
3. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
4. Брешия Баич Риад 2 1 1
5. Асколи Шарич Дарио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тернана Агацци Давиде 1 1
2. Перуджа Куан Кристиан 1 1
3. Асколи Дионизи Федерико 2 0
4. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
5. Кремонезе Кастаньетти Микеле 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Колпани Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Кремонезе
2.51
3.90
3.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Монца 1:0 Кремонезе онлайн




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