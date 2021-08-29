Италия: Серия B 2021-2022
Монца
1:0
Конец матча
Стадион: U-Power Stadium
Кремонезе
45' Желтая карточкаКолпани Андреа
48' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
59' Желтая карточкаВальцания Лука
60' Желтая карточкаМота Дани
1:0
65' ГолГюткьяр Кристиан
70' Желтая карточкаКальдирола Лука
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Marco Zuno
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
45'
59'
60'
65'
70'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
5 Офсайды 4
-
21 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.5
|2.
|Перейра Педру II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.5
|2.
|Вальцания Лука
|1
|0.5
|3.
|Валери Эмануэле
|1
|0.5
|4.
|Баэс Хайме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сампиризи Марио
|0
|1
|2.
|Барилла Антонино
|1
|0
|3.
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|4.
|Кальдирола Лука
|1
|0
|5.
|Перейра Педру II
|1
|0
|6.
|Мота Дани
|1
|0
|7.
|Колпани Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|2.
|Вальцания Лука
|1
|0
|3.
|Раванелли Лука
|1
|0
|4.
|Валери Эмануэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монца
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Кремонезе
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Монца Последние 20 матчей: +8 =5 -7Реджина 0:0 Монца Читтаделла 2:1 Монца Ювентус 2:1 Монца Монца 2:0 Читтаделла
Читтаделла 3:0 Монца Монца 0:2 Брешия Козенца 0:3 Монца Монца 1:0 Лечче Салернитана 1:3 Монца Монца 2:1 Кремонезе Асколи 1:0 Монца Монца 1:1 Пескара Виртус Энтелла 1:1 Монца Монца 1:4 Венеция Монца 2:0 Реджана Реджина 1:0 Монца Монца 2:0 Порденоне Фрозиноне 2:2 Монца Монца 0:0 Читтаделла Кьево 0:1 Монца
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кремонезе 3:0 Лечче Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара
Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза
Последние игры между собой
Монца: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Перуджа
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|СПАЛ 2013
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|11.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|3
|1
|0
|3.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
|4.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
|5.
|Асколи
|Шарич Дарио
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|2
|0
|5.
|Алессандрия
|Бенедетти Симоне
|2
|0