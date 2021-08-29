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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Монца
1:0
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
45' Желтая карточка
Колпани Андреа
48' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
59' Желтая карточка
Вальцания Лука
60' Желтая карточка
Мота Дани
1:0
65' Гол
Гюткьяр Кристиан
70' Желтая карточка
Кальдирола Лука
90'+6
16
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
29
Палетта
Габриэль
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
28
Колпани
Андреа
23
Скоццарелла
Маттео
33
Брешанини
Марко
30
Аугусто
Карлос
80
Samuel
Vignato
47
Мота
Дани
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
2
Фьордализо
Алессандро
6
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
7
Баэс
Хайме
10
Буонаюто
Кристиан
98
Дзанимачча
Лука
9
Чофани
Даниэль
Монца
3-5-2
Кремонезе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 1 0.5
2. Перейра Педру II 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 1 0.5
2. Вальцания Лука 1 0.5
3. Валери Эмануэле 1 0.5
4. Баэс Хайме 0 0

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Сампиризи Марио 0 1
2. Барилла Антонино 1 0
3. Беллучи Джузеппе 1 0
4. Кальдирола Лука 1 0
5. Перейра Педру II 1 0
6. Мота Дани 1 0
7. Колпани Андреа 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 2 0
2. Вальцания Лука 1 0
3. Раванелли Лука 1 0
4. Валери Эмануэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 0 0 0 0 100% (1) 0
 Кремонезе 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Реджина 0:0 Монца Читтаделла 2:1 Монца Ювентус 2:1 Монца Монца 2:0 Читтаделла
Читтаделла 3:0 Монца Монца 0:2 Брешия Козенца 0:3 Монца Монца 1:0 Лечче Салернитана 1:3 Монца Монца 2:1 Кремонезе Асколи 1:0 Монца Монца 1:1 Пескара Виртус Энтелла 1:1 Монца Монца 1:4 Венеция Монца 2:0 Реджана Реджина 1:0 Монца Монца 2:0 Порденоне Фрозиноне 2:2 Монца Монца 0:0 Читтаделла Кьево 0:1 Монца
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кремонезе 3:0 Лечче Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара
Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза

Последние игры между собой

Монца: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Монца 2:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:2 Монца Серия B Монца 1:1 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Монца Лега Про
Монца 2:1 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Кремонезе 1:2 Монца Коппа Италия Лега Про Кремонезе 2:1 Монца Серия C1 A Монца 3:0 Кремонезе Серия C1 A Монца 1:2 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 2:0 Монца Серия C1 A Кремонезе 0:0 Монца Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Фрозиноне 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Монца 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. СПАЛ 2013 2 1 0 1 5 - 1 3
10. Кремонезе 2 1 0 1 3 - 1 3
11. Беневенто 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Перуджа 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Лечче 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
17. Тернана 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
4. СПАЛ 2013 1 1 0 0 5 - 0 3
5. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
11. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
11. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Тернана 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
3. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
4. Брешия Баич Риад 2 1 1
5. Асколи Шарич Дарио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Перуджа Куан Кристиан 1 1
4. Асколи Дионизи Федерико 2 0
5. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Колпани Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Монца 1:0 Кремонезе онлайн




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