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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
4:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Порденоне
0'
13' Красная карточка
Кампорезе Микеле
1:0
18' Гол
Манкозу Марко
2:0
37' Гол
Коломбо Лоренцо
44' Желтая карточка
Маньино Лука
3:0
45' Гол
Капрадосси Элио
58' Желтая карточка
Сек Демба
4:0
70' Гол
Вивиани Федерико
72'
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
77
Вивиани
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
21
Сек
Демба
8
Манкозу
Марко
97
Д'Орацио
Людовико
9
Коломбо
Лоренцо
22
Перизан
Самуэле
24
Вальетти
Федерико
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
54
Фаласко
Никола
16
Маньино
Лука
8
Петриччоне
Якопо
90
Фолоруншо
Майкл
20
Купиш
Томаш
11
Пеллегрини
Якопо
9
Цаджу
Франк
СПАЛ 2013
4-2-3-1
Порденоне
4-3-2-1

Ход матча

13'
 
Кампорезе Микеле
18'
Манкозу Марко
(Д'Орацио Людовико)
1:0
19'
 
Стефани Мирко
Пеллегрини Якопо
37'
Коломбо Лоренцо
2:0
44'
 
Маньино Лука
45'
Капрадосси Элио
(Вивиани Федерико)
3:0
58'
Сек Демба
 
65'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Сек Демба
 
65'
Латте Лат Эммануэль
Д'Орацио Людовико
 
66'
 
Kevin Biondi
Вальетти Федерико
66'
 
Davis Mensah
Фолоруншо Майкл
70'
Вивиани Федерико
4:0

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вивиани Федерико 1 0.5
2. Манкозу Марко 1 0.5
3. Капрадосси Элио 1 0.5
4. Коломбо Лоренцо 1 0.5
5. Д'Орацио Людовико 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Вивиани Федерико 1 0
2. Дикманн Лоренцо 1 0
3. Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
4. Коломбо Лоренцо 1 0
5. Сек Демба 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Кампорезе Микеле 0 1
2. Мисурака Джанвито 1 0
3. Маньино Лука 1 0

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Пиза 1:0 СПАЛ 2013 Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Реджана 1:2 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Брешия 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Асколи Лечче 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Венеция Кьево 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Пиза 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Виртус Энтелла Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Козенца 1:1 СПАЛ 2013
Порденоне Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Порденоне 0:1 Перуджа Порденоне 1:3 Специя Порденоне 2:4 Болонья Аталанта 2:1 Порденоне
Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне Порденоне 1:1 Асколи Реджина 1:0 Порденоне Порденоне 0:1 Читтаделла

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Серия B Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Фрозиноне 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Реджина 3:1 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Беневенто 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Монца 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9. СПАЛ 2013 4:0 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Кремонезе 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
11. Перуджа 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Парма 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Комо 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Лечче 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
17. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Тернана 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 0:4 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Реджина 3:1 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
5. СПАЛ 2013 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Монца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кремонезе 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Беневенто 0:0 1 1 0 0 4 - 3 3
10. Лечче 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Парма 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Порденоне 0:4 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Тернана 1:3 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Парма 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Монца 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Беневенто 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реджина 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СПАЛ 2013 4:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Тернана 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Лечче 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Порденоне 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
3. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
4. Брешия Баич Риад 2 1 1
5. Асколи Шарич Дарио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тернана Агацци Давиде 1 1
2. Перуджа Куан Кристиан 1 1
3. Асколи Дионизи Федерико 2 0
4. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
5. Кремонезе Кастаньетти Микеле 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Капрадосси Элио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Маньино Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Коломбо Лоренцо бьет в цель!
  • 19'
    Jacopo Pellegrini уходит с поля. Стефани Мирко выходит вместо него
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Манкозу Марко бьет в цель!
  • 13'
    УДАЛЕНИЕ! - Кампорезе Микеле увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Порденоне
2.12
3.41
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СПАЛ 2013 4:0 Порденоне онлайн




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