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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
1:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Комо
0'
5' Желтая карточка
Хельгасон Торир
39' Желтая карточка
Скалья Филиппо
1:0
40' Пенальти
Кода Массимо
1:1
42' Гол
Черри Альберто
56' Желтая карточка
Иоанну Николас
71' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
71'
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
3
Вера
Брайан
14
Хельгасон
Торир
42
Юлманд
Мортен
37
Майер
Жан
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
11
Оливьери
Марко
66
Гори
Стефано
98
Edoardo
Bovolon
23
Скалья
Филиппо
4
Matteo
Solini
44
Иоанну
Николас
6
Alessio
Iovine
14
Беллемо
Алессандро
18
Ismail
H'Maidat
7
Чаджиа
Мутир
27
Черри
Альберто
20
Ла
Гумина
Антонино
Лечче
4-3-3
Комо
4-4-2

Ход матча

5'
Хельгасон Торир
 
39'
 
Скалья Филиппо
40'
Кода Массимо
1:0
42'
1:1
Черри Альберто
(Alessio Iovine)
56'
 
Иоанну Николас
61'
Ди Мариано Франческо
Оливьери Марко
 
61'
Галло Антонино
Вера Брайан
 
68'
 
Париджини Витторио
Чаджиа Мутир
68'
 
Глиоцци Этторе
Черри Альберто
71'
Ди Мариано Франческо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 1 (1) 0.5
Комо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alessio Iovine 1 0.5
2. Черри Альберто 1 0.5
3. Глиоцци Этторе 1 (1) 0.5
4. Чаджиа Мутир 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Стрефецца Габриэль 1 0
2. Хельгасон Торир 1 0
Комо
# Игрок      
1. Скалья Филиппо 2 0
2. Тонинелли Дарио 1 0
3. Глиоцци Этторе 1 0
4. Ismail H'Maidat 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 0 0 0 0 0 0
 Комо 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Про Верчелли 1:0 Лечче Кремонезе 3:0 Лечче Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче
Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче Лечче 1:1 Ольбия Виченца Виртус 1:2 Лечче Лечче 1:2 СПАЛ 2013 Пиза 0:1 Лечче Лечче 0:1 Про Патрия Лечче 2:0 Салернитана
Комо Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кротоне 2:2 Комо Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо
Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио Перджолеттезе 1:2 Комо Комо 1:0 Луккьезе Лечче 4:0 Комо

Последние игры между собой

Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Комо: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче 4:0 Комо Серия C Комо 0:3 Лечче Серия C Комо 1:1 Лечче Серия C Комо 3:3 Лечче Серия Д
Лечче 0:1 Комо Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Фрозиноне 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Реджина 3:1 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Беневенто 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Монца 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9. СПАЛ 2013 4:0 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Кремонезе 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
11. Перуджа 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Парма 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Комо 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Лечче 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
17. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Тернана 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 0:4 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Реджина 3:1 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
5. СПАЛ 2013 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Монца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кремонезе 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Беневенто 0:0 1 1 0 0 4 - 3 3
10. Лечче 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Парма 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Порденоне 0:4 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Тернана 1:3 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Парма 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Монца 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Беневенто 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реджина 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СПАЛ 2013 4:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Тернана 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Лечче 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Порденоне 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
3. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
4. Брешия Баич Риад 2 1 1
5. Асколи Шарич Дарио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тернана Агацци Давиде 1 1
2. Перуджа Куан Кристиан 1 1
3. Асколи Дионизи Федерико 2 0
4. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
5. Кремонезе Кастаньетти Микеле 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Лечче забивает с точки!
  • Желтая карточка
    39'
    Скалья Филиппо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Хельгасон Торир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Комо
2.31
3.95
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лечче 1:1 Комо онлайн




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