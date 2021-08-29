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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
1:1
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
5' Желтая карточка
Хельгасон Торир
39' Желтая карточка
Скалья Филиппо
1:0
40' Пенальти
Кода Массимо
1:1
42' Гол
Черри Альберто
55' Желтая карточка
Иоанну Николас
70' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
90'+5
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
3
Вера
Брайан
14
Хельгасон
Торир
42
Юлманд
Мортен
37
Майер
Жан
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
11
Оливьери
Марко
66
Гори
Стефано
98
Edoardo
Bovolon
23
Скалья
Филиппо
4
Matteo
Solini
44
Иоанну
Николас
6
Alessio
Iovine
14
Беллемо
Алессандро
18
Ismail
H'Maidat
7
Чаджиа
Мутир
27
Черри
Альберто
20
Ла
Гумина
Антонино
Лечче
4-3-3
Комо
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 1 (1) 0.5
Комо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alessio Iovine 1 0.5
2. Черри Альберто 1 0.5
3. Глиоцци Этторе 1 (1) 0.5
4. Чаджиа Мутир 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Ди Мариано Франческо 1 0
2. Стрефецца Габриэль 1 0
3. Хельгасон Торир 1 0
Комо
# Игрок      
1. Скалья Филиппо 2 0
2. Иоанну Николас 1 0
3. Тонинелли Дарио 1 0
4. Глиоцци Этторе 1 0
5. Ismail H'Maidat 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 0 0 100% (1) 0 0 0
 Комо 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Про Верчелли 1:0 Лечче Кремонезе 3:0 Лечче Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче
Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче Лечче 1:1 Ольбия Виченца Виртус 1:2 Лечче Лечче 1:2 СПАЛ 2013 Пиза 0:1 Лечче Лечче 0:1 Про Патрия Лечче 2:0 Салернитана
Комо Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кротоне 2:2 Комо Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо
Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио Перджолеттезе 1:2 Комо Комо 1:0 Луккьезе Лечче 4:0 Комо

Последние игры между собой

Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Комо: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче 4:0 Комо Серия C Комо 0:3 Лечче Серия C Комо 1:1 Лечче Серия C Комо 3:3 Лечче Серия Д
Лечче 0:1 Комо Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Фрозиноне 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Монца 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. СПАЛ 2013 2 1 0 1 5 - 1 3
10. Кремонезе 2 1 0 1 3 - 1 3
11. Беневенто 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Перуджа 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Лечче 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
17. Тернана 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
4. СПАЛ 2013 1 1 0 0 5 - 0 3
5. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Беневенто 1 1 0 0 4 - 3 3
11. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
11. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Тернана 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Лечче 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
3. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
4. Брешия Баич Риад 2 1 1
5. Асколи Шарич Дарио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Перуджа Куан Кристиан 1 1
4. Асколи Дионизи Федерико 2 0
5. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Лечче забивает с точки!
  • Желтая карточка
    39'
    Скалья Филиппо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Хельгасон Торир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лечче 1:1 Комо онлайн




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