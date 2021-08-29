Италия: Серия B 2021-2022
Лечче
1:1
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Комо
5' Желтая карточкаХельгасон Торир
39' Желтая карточкаСкалья Филиппо
1:0
40' ПенальтиКода Массимо
1:1
42' ГолЧерри Альберто
55' Желтая карточкаИоанну Николас
70' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
37
Майер
Жан
66
Гори
Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
32 Alberto Dimo
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
Ход матча
39'
40'
1:0
42'
1:1
55'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alessio Iovine
|1
|0.5
|2.
|Черри Альберто
|1
|0.5
|3.
|Глиоцци Этторе
|1 (1)
|0.5
|4.
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|3.
|Хельгасон Торир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скалья Филиппо
|2
|0
|2.
|Иоанну Николас
|1
|0
|3.
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|4.
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|5.
|Ismail H'Maidat
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Комо
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +5 =4 -11Про Верчелли 1:0 Лечче Кремонезе 3:0 Лечче Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче
Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче Лечче 1:1 Ольбия Виченца Виртус 1:2 Лечче Лечче 1:2 СПАЛ 2013 Пиза 0:1 Лечче Лечче 0:1 Про Патрия Лечче 2:0 Салернитана
Комо Последние 20 матчей: +9 =3 -8Кротоне 2:2 Комо Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо
Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио Перджолеттезе 1:2 Комо Комо 1:0 Луккьезе Лечче 4:0 Комо
Последние игры между собой
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Комо: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Перуджа
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|СПАЛ 2013
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Беневенто
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|11.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|3
|1
|0
|3.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
|4.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
|5.
|Асколи
|Шарич Дарио
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|2
|0
|5.
|Алессандрия
|Бенедетти Симоне
|2
|0