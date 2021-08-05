Лига конференций 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Игорь
|2
|1
|2.
|Тагыберген Асхат
|1
|0.5
|3.
|Йованчич Душан
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурис Давид
|3
|0.75
|2.
|Бернат Ян
|3 (1)
|0.75
|3.
|Жибриль Таофик
|2
|0.5
|4.
|Бичахчян Ваан
|2 (2)
|0.5
|5.
|Ананг Бенсон
|1
|0.25
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Тобол
|0
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Жилина
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|0
Предыдущие игры
Тобол Последние 20 матчей: +12 =4 -4Махтаарал 4:0 Тобол Тобол 4:1 Хайдук Тобол 3:4 Махтаарал Хайдук 2:0 Тобол
Жилина Последние 20 матчей: +12 =2 -6Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина
Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина Злате Моравце 0:2 Жилина Тренчин 2:3 Жилина
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|4
|0
|0
|2.
|Богемианс
|Келли Джорджи
|4
|0
|0
|3.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Смит Лео
|4
|0
|0
|5.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч Тобол 0:0 Жилина
Исход игры
Тобол
53.9% (76)
Ничья
27% (38)
Жилина
19.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
44.6% (62)
Меньше
55.4% (77)
Обе команды забьют
Да
66.91% (93)
Нет
33.09% (46)
Популярный счёт
2:1 Тобол
25.5% (36)
1:1 Ничья
23.4% (33)
1:0 Тобол
20.6% (29)
1:2 Жилина
12.8% (18)
2:0 Тобол
4.3% (6)
0:1 Жилина
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Жилина
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!