Первый тайм

11' Центральные защитники "Жилины" больше держат мяч. Приходится опускаться к ним атакующим игрокам, чтобы как-то начинать движение вперед.

10' Да и гости не спешат переходить центр поля. Очевидно, что Павол Стано просит команду прежде всего сыграть надежно у своих ворот.

9' Не клеится пока игра в атаке у хозяев. Игроки "Жилины" успешно отбиваются, игра на вынос пока не дает сбоев и очень часто "Тобол" стоит с мячом у центральной линии.

8' "Тобол" снова получил мяч. Но подобраться к воротам "Жилины" не получается - все зоны закрыты.