Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Тобол
0:0
Первый тайм: 9'
Жилина
0' 9'

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Игорь 2 1
2. Тагыберген Асхат 1 0.5
3. Йованчич Душан 1 0.5
Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурис Давид 3 0.75
2. Бернат Ян 3 (1) 0.75
3. Жибриль Таофик 2 0.5
4. Бичахчян Ваан 2 (2) 0.5
5. Ананг Бенсон 1 0.25

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Тобол 0 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
 Жилина 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 0

Предыдущие игры

Тобол Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Махтаарал 4:0 Тобол Тобол 4:1 Хайдук Тобол 3:4 Махтаарал Хайдук 2:0 Тобол
Тобол 2:0 Атырау Тараз 1:3 Тобол Туран 2:4 Тобол Тобол 2:2 Кайрат Кайсар 1:3 Тобол Тобол 2:1 Жетысу Астана 1:1 Тобол Тобол 2:1 Актобе Шахтёр Караганда 0:3 Тобол Тобол 2:0 Кызыл-Жар Ордабасы 1:1 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тобол 3:0 Тараз Каспий 2:1 Тобол Тобол 5:0 Туран Кайрат 2:2 Тобол
Жилина Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина
Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина Злате Моравце 0:2 Жилина Тренчин 2:3 Жилина

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Пих Роберт 4 0 0
2. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
3. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
4. Нью-Сейнтс Смит Лео 4 0 0
5. РФШ Рига Лемайич Дарко 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Центральные защитники "Жилины" больше держат мяч. Приходится опускаться к ним атакующим игрокам, чтобы как-то начинать движение вперед.
  • 10'
    Да и гости не спешат переходить центр поля. Очевидно, что Павол Стано просит команду прежде всего сыграть надежно у своих ворот.
  • 9'
    Не клеится пока игра в атаке у хозяев. Игроки "Жилины" успешно отбиваются, игра на вынос пока не дает сбоев и очень часто "Тобол" стоит с мячом у центральной линии.
  • 8'
    "Тобол" снова получил мяч. Но подобраться к воротам "Жилины" не получается - все зоны закрыты.
  • 7'
    Алекса Аманович наносит первый удар в сторону ворот "Жилины", однако мяч пролетает в пяти метрах от цели. Очень плохо!
  • Фол, нарушение
    6'
    Обслуживает встречу российская бригада арбитров под руководством Сергея Иванова, из Ростова-на-Дону. Фиксирует судья первое в матче нарушение правил, не прав оказался игрок гостей, завалил он Тошича в середине поля.
  • 5'
    Ударов по воротам пока нет, да и рассчитывать на это было бы самонадеянно - вязкой борьбы должно быть много.
  • 4'
    "Тобол" наконец-то завладел мячом и начинает свое катание. Заманивает соперника, раскачивает, ищет продолжения.
  • Травма, повреждение
    3'
    Малый получает повреждение, выкатившись за пределы поля. Врачи оказывают защитнику помощь.
  • 2'
    "Жилина" сразу же оккупировала половину поля "Тобола". Кажется, хозяева в небольшом шоке от такой наглости.
  • 1'
    "Тобол" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в жёлто-зелёной футболисты из Словакии.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Жилины".
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать в Нур-Султан, где сегодня состоится первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций-2021/22 между "Тоболом" и "Жилиной". Компанию вам составлю я, Сергей Прокофьев.
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Прогнозы 142
Тобол 53.5% (76)
X 27.5% (39)
Жилина 19% (27)
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Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Жилина
2.26
3.79
3.10
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Где смотреть матч Тобол 0:0 Жилина онлайн


Прогнозы на матч Тобол 0:0 Жилина

Исход игры
Тобол
53.9% (76)
Ничья
27% (38)
Жилина
19.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
44.6% (62)
Меньше
55.4% (77)
Обе команды забьют
Да
66.91% (93)
Нет
33.09% (46)
Популярный счёт
2:1 Тобол
25.5% (36)
1:1 Ничья
23.4% (33)
1:0 Тобол
20.6% (29)
1:2 Жилина
12.8% (18)
2:0 Тобол
4.3% (6)
0:1 Жилина
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Жилина
1.4% (2)
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