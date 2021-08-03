Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Тобол
 
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Жилина

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Игорь 2 1
2. Тагыберген Асхат 1 0.5
3. Йованчич Душан 1 0.5
Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурис Давид 3 0.75
2. Бернат Ян 3 (1) 0.75
3. Жибриль Таофик 2 0.5
4. Бичахчян Ваан 2 (2) 0.5
5. Ананг Бенсон 1 0.25

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Тобол 0 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
 Жилина 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 0

Предыдущие игры

Тобол Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Махтаарал 4:0 Тобол Тобол 4:1 Хайдук Тобол 3:4 Махтаарал Хайдук 2:0 Тобол
Тобол 2:0 Атырау Тараз 1:3 Тобол Туран 2:4 Тобол Тобол 2:2 Кайрат Кайсар 1:3 Тобол Тобол 2:1 Жетысу Астана 1:1 Тобол Тобол 2:1 Актобе Шахтёр Караганда 0:3 Тобол Тобол 2:0 Кызыл-Жар Ордабасы 1:1 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тобол 3:0 Тараз Каспий 2:1 Тобол Тобол 5:0 Туран Кайрат 2:2 Тобол
Жилина Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина
Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина Злате Моравце 0:2 Жилина Тренчин 2:3 Жилина

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Пих Роберт 4 0 0
2. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
3. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
4. Нью-Сейнтс Смит Лео 4 0 0
5. РФШ Рига Лемайич Дарко 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Жилина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Тобол 59.3% (32)
    X 27.8% (15)
    Жилина 13% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Тобол - Жилина онлайн


    Прогнозы на матч Тобол - Жилина

    Исход игры
    Тобол
    59.3% (32)
    Ничья
    27.8% (15)
    Жилина
    13% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (24)
    Меньше
    54.72% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (36)
    Нет
    32.08% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Тобол
    27.8% (15)
    1:1 Ничья
    24.1% (13)
    1:0 Тобол
    20.4% (11)
    1:2 Жилина
    13% (7)
    2:0 Тобол
    7.4% (4)
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