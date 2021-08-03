Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Ракув
 
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Рубин

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув
Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув Ракув 0:0 Краковия Лех 0:2 Ракув
Рубин Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва
Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Пих Роберт 4 0 0
2. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
3. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
4. Нью-Сейнтс Смит Лео 4 0 0
5. РФШ Рига Лемайич Дарко 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ракув - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2021, осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Ракув 6.8% (3)
    X 18.2% (8)
    Рубин 75% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ракув
    Ничья
    Рубин
    2.90
    3.40
    2.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ракув - Рубин онлайн


    Прогнозы на матч Ракув - Рубин

    Исход игры
    Ракув
    6.8% (3)
    Ничья
    18.2% (8)
    Рубин
    75% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    59.52% (25)
    Нет
    40.48% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    31.8% (14)
    0:1 Рубин
    18.2% (8)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    0:2 Рубин
    11.4% (5)
    1:3 Рубин
    9.1% (4)
    0:0 Ничья
    4.5% (2)
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