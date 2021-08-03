Лига конференций 2021-2022
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +13 =6 -1Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув
Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув Ракув 0:0 Краковия Лех 0:2 Ракув
Рубин Последние 20 матчей: +14 =1 -5Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|4
|0
|0
|2.
|Богемианс
|Келли Джорджи
|4
|0
|0
|3.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Смит Лео
|4
|0
|0
|5.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч Ракув - Рубин
Исход игры
Ракув
6.8% (3)
Ничья
18.2% (8)
Рубин
75% (33)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (19)
Меньше
54.76% (23)
Обе команды забьют
Да
59.52% (25)
Нет
40.48% (17)
Популярный счёт
1:2 Рубин
31.8% (14)
0:1 Рубин
18.2% (8)
1:1 Ничья
13.6% (6)
0:2 Рубин
11.4% (5)
1:3 Рубин
9.1% (4)
0:0 Ничья
4.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!