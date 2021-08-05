Первый тайм

9' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Вильчек Камиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля