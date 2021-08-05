Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Хорошую попытку сделал Хёйлунн Расмус . Удар в створ, но вратарь начеку

97' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Игрок Нельссон Виктор из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

95' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Матч возобновлен

94' Дарами Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' УДАЛЕНИЕ! - Ангелов Айван увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

93' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Дарами Мохаммед из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

92' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Копенгаген выполняет удар от ворот.

90' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Копенгаген выполняет удар от ворот.

88' Хёйлунн Расмус из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нельссон Виктор из команды Копенгаген

84' [player1] взял и забрал мяч на выходе

84' Руан Коннор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Биэл Пеп наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

82' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Фальк Расмус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Дикс Кевин получил желтую карточку от судьи

80' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Пиргов Илько взял и забрал мяч на выходе

79' Игрок Вильчек Камиль из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

79' Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Матч возобновлен

78' Дарами Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Christian Gomis получил желтую карточку от судьи

77' Безумный фол. Christian Gomis грубо играет против соперника. Пострадал Дарами Мохаммед

77' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Вильчек Камиль наносит удар в каркас ворот!

76' Руан Коннор получил желтую карточку от судьи

76' Руан Коннор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Г О О О О Л - Биэл Пеп левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

73' Крачун Артур получил желтую карточку от судьи

71' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Илиев Димитар нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

70' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Christian Gomis выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Копенгаген

66' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

65' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

64' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Г О О О О О Л - Илиев Димитар из команды Локомотив Пловдив забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Камиль Грабара прыгнул не в ту сторону.

58' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Опасность предотвращена - Christian Gomis из команды Локомотив Пловдив вступил в отбор удачно

56' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Пиргов Илько взял и забрал мяч на выходе

54' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Кристансен Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Матч возобновлен

52' Дикс Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Умарбаев Парвизджон получил желтую карточку от судьи

51' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Как он промахнулся? Винд Жонас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

46' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля