Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Локомотив Пловдив
1:1
Конец матча

Стадион:
Копенгаген
0'
1:0
60' Пенальти
Илиев Димитар
1:1
74' Гол
Биэл Пеп
1:1
76' Не забитый пенальти
Вильчек Камиль
90' Красная карточка
Ангелов Айван
90'+7

Ход матча

60'
Илиев Димитар
1:0
74'
1:1
Биэл Пеп
76'
1:1
Вильчек Камиль
90'
Ангелов Айван
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Пловдив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Витанов Петар 1 0.33
2. Илиев Димитар 1 (1) 0.33
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 2 0.67
2. Бовинг Виллиам 2 0.67
3. Хёйлунн Расмус 2 0.67
4. Фальк Расмус 1 0.33
5. Дикс Кевин 1 0.33
6. Биэл Пеп 1 0.33
7. Винд Жонас 1 (1) 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Пловдив 0 0 0 0 0 100% (1)
 Копенгаген 0 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 55.56% (5) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Локомотив Пловдив Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Локомотив София 1:0 Локомотив Пловдив Словацко 1:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Локомотив Пловдив 1:0 Словацко
Арда Карджали 3:3 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 0:0 ЦСКА-1948 Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София Локомотив Пловдив 0:0 Берое Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив ЦСКА-1948 1:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:0 Левски София Монтана 0:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:0 Царско Село Арда Карджали 0:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:1 Берое ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:1 Беласица Петрич Локомотив Пловдив 1:1 Этар Локомотив Пловдив 3:2 Лудогорец
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ
Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 2:2 Нордшелланн Брондбю 1:3 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Пих Роберт 4 0 0
2. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
3. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
4. Нью-Сейнтс Смит Лео 4 0 0
5. Русенборг Исламович Дино 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lokomotiv, Plovdiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Локомотив Пловдив 4.2% (6)
X 12% (17)
Копенгаген 83.8% (119)
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Где смотреть матч Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген онлайн


Прогнозы на матч Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген

Исход игры
Локомотив Пловдив
4.2% (6)
Ничья
12% (17)
Копенгаген
83.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
51.08% (71)
Меньше
48.92% (68)
Обе команды забьют
Да
57.55% (80)
Нет
42.45% (59)
Популярный счёт
1:2 Копенгаген
38.7% (55)
0:1 Копенгаген
21.8% (31)
0:2 Копенгаген
14.1% (20)
1:1 Ничья
9.9% (14)
1:3 Копенгаген
3.5% (5)
2:1 Локомотив Пловдив
3.5% (5)
0:3 Копенгаген
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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