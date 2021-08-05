Лига конференций 2021-2022
Локомотив Пловдив
1:1
Конец матча
Стадион: Локомотив, Пловдив
Копенгаген
1:0
60' ПенальтиИлиев Димитар
1:1
74' ГолБиэл Пеп
1:1
76' Не забитый пенальтиВильчек Камиль
90' Красная карточкаАнгелов Айван
Ход матча
60'
1:0
74'
1:1
76'
1:1
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Витанов Петар
|1
|0.33
|2.
|Илиев Димитар
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|2
|0.67
|2.
|Бовинг Виллиам
|2
|0.67
|3.
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.67
|4.
|Фальк Расмус
|1
|0.33
|5.
|Дикс Кевин
|1
|0.33
|6.
|Биэл Пеп
|1
|0.33
|7.
|Винд Жонас
|1 (1)
|0.33
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Пловдив
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Копенгаген
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Локомотив Пловдив Последние 20 матчей: +9 =7 -4Локомотив София 1:0 Локомотив Пловдив Словацко 1:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Локомотив Пловдив 1:0 Словацко
Арда Карджали 3:3 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 0:0 ЦСКА-1948 Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София Локомотив Пловдив 0:0 Берое Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив ЦСКА-1948 1:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:0 Левски София Монтана 0:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:0 Царско Село Арда Карджали 0:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:1 Берое ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:1 Беласица Петрич Локомотив Пловдив 1:1 Этар Локомотив Пловдив 3:2 Лудогорец
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ
Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 2:2 Нордшелланн Брондбю 1:3 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|4
|0
|0
|2.
|Богемианс
|Келли Джорджи
|4
|0
|0
|3.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Смит Лео
|4
|0
|0
|5.
|Русенборг
|Исламович Дино
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген
Исход игры
Локомотив Пловдив
4.2% (6)
Ничья
12% (17)
Копенгаген
83.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
51.08% (71)
Меньше
48.92% (68)
Обе команды забьют
Да
57.55% (80)
Нет
42.45% (59)
Популярный счёт
1:2 Копенгаген
38.7% (55)
0:1 Копенгаген
21.8% (31)
0:2 Копенгаген
14.1% (20)
1:1 Ничья
9.9% (14)
1:3 Копенгаген
3.5% (5)
2:1 Локомотив Пловдив
3.5% (5)
0:3 Копенгаген
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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