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Лига конференций 2021-2022

Рубин
 
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Ракув
Рубин
Ракув

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва
Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин
Ракув Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува
Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув

Последние игры между собой

Рубин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ракув 0:0 Рубин Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
5. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
Где смотреть матч Рубин - Ракув онлайн


Прогнозы на матч Рубин - Ракув

Исход игры
Рубин
92.2% (141)
Ничья
6.5% (10)
Ракув
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.33% (41)
Меньше
72.67% (109)
Обе команды забьют
Да
32% (48)
Нет
68% (102)
Популярный счёт
1:0 Рубин
35.3% (54)
2:0 Рубин
28.8% (44)
2:1 Рубин
23.5% (36)
1:1 Ничья
5.9% (9)
3:1 Рубин
1.3% (2)
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