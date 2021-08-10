Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Рубин
 
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Ракув

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва
Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин
Ракув Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува
Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув

Последние игры между собой

Рубин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ракув 0:0 Рубин Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
4. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
5. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ракув от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Рубин 98.4% (60)
    X 1.6% (1)
    Ракув 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Ракув
    1.81
    3.50
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рубин - Ракув онлайн


    Прогнозы на матч Рубин - Ракув

    Исход игры
    Рубин
    98.4% (60)
    Ничья
    1.6% (1)
    Ракув
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (21)
    Меньше
    65% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    35% (21)
    Нет
    65% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Рубин
    34.4% (21)
    2:1 Рубин
    31.1% (19)
    1:0 Рубин
    27.9% (17)
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