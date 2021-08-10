Лига конференций 2021-2022
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +13 =2 -5Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва
Ракув Последние 20 матчей: +13 =6 -1Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува
Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув
Последние игры между собой
Рубин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|3.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|5
|1
|0
|4.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|5
|1
|0
|5.
|Богемианс
|Келли Джорджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Олимпия Любляна
|Корун Урош
|0
|1
Прогнозы на матч Рубин - Ракув
Исход игры
Рубин
98.4% (60)
Ничья
1.6% (1)
Ракув
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35% (21)
Меньше
65% (39)
Обе команды забьют
Да
35% (21)
Нет
65% (39)
Популярный счёт
2:0 Рубин
34.4% (21)
2:1 Рубин
31.1% (19)
1:0 Рубин
27.9% (17)
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