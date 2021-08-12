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Лига конференций 2021-2022

Копенгаген
3:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Локомотив Пловдив
0'
1:0
11' Гол
Дикс Кевин
2:0
20' Гол
Дикс Кевин
2:1
30' Гол
Илиев Димитар
3:1
40' Гол
Биэл Пеп
47'

Ход матча

11'
Дикс Кевин
1:0
20'
Дикс Кевин
2:0
30'
2:1
Илиев Димитар
40'
Биэл Пеп
3:1

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дикс Кевин 3 0.75
2. Вильчек Камиль 2 0.5
3. Биэл Пеп 2 0.5
4. Бовинг Виллиам 2 0.5
5. Хёйлунн Расмус 2 0.5
6. Фальк Расмус 1 0.25
7. Винд Жонас 1 (1) 0.25
Локомотив Пловдив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Минчев Георги 1 0.25
2. Витанов Петар 1 0.25
3. Илиев Димитар 1 (1) 0.25

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
Локомотив Пловдив
# Игрок      
1. Ангелов Айван 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 0 10% (1) 10% (1) 10% (1) 60% (6) 10% (1)
 Локомотив Пловдив 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген
Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 2:2 Нордшелланн Брондбю 1:3 Копенгаген
Локомотив Пловдив Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Локомотив София 1:0 Локомотив Пловдив Словацко 1:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец
Локомотив Пловдив 1:0 Словацко Арда Карджали 3:3 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 0:0 ЦСКА-1948 Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София Локомотив Пловдив 0:0 Берое Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив ЦСКА-1948 1:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:0 Левски София Монтана 0:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:0 Царско Село Арда Карджали 0:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:1 Берое ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:1 Беласица Петрич Локомотив Пловдив 1:1 Этыр Велико-Тырново

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Локомотив Пловдив: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
5. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Копенгаген 99.3% (136)
X 0.7% (1)
Локомотив Пловдив 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Локомотив Пловдив
1.26
8.50
26.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Копенгаген 3:1 Локомотив Пловдив онлайн


Прогнозы на матч Копенгаген 3:1 Локомотив Пловдив

Исход игры
Копенгаген
99.3% (136)
Ничья
0.7% (1)
Локомотив Пловдив
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (48)
Меньше
64.71% (88)
Обе команды забьют
Да
27.94% (38)
Нет
72.06% (98)
Популярный счёт
2:0 Копенгаген
51.1% (70)
2:1 Копенгаген
18.2% (25)
1:0 Копенгаген
12.4% (17)
3:0 Копенгаген
7.3% (10)
3:1 Копенгаген
5.8% (8)
4:1 Копенгаген
2.2% (3)
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