Первый тайм

47' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Пиргов Илько взял и забрал мяч на выходе

46' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Christian Gomis выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Christian Gomis предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Биэл Пеп имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

42' Фальк Расмус не смог попасть в створ ударом издали

42' Пиргов Илько выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Г О О О О Л - Биэл Пеп забивает с правой ноги!

40' Отличные скиллы показывает Биэл Пеп , обводя своих соперников

39' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Копенгаген

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Умарбаев Парвизджон получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Умарбаев Парвизджон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Г О О О О Л - Илиев Димитар первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

30' Какой шанс! Илиев Димитар почти забил, но мяч вынесли с линии!

30' Отличная возможность! Витанов Петар упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

30' Умарбаев Парвизджон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Крачун Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Петрович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Карагерен Бирсент предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Илко Пиргов не дал случится голу! Фальк Расмус должен был забивать, но Илко Пиргов сделал отличный сейв

24' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Отличные скиллы показывает Карагерен Бирсент , обводя своих соперников

23' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Витанов Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' ШАНС! Дикс Кевин нанес удар с лета, но не попал по воротам!

16' Бойлесен Николай из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Christian Gomis предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Илко Пиргов не дал случится голу! Вильчек Камиль должен был забивать, но Илко Пиргов сделал отличный сейв

14' Крачун Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Петрович Милош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Christian Gomis выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Опасность предотвращена - Christian Gomis из команды Локомотив Пловдив вступил в отбор удачно

7' Пиргов Илько взял и забрал мяч на выходе

5' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Илиев Димитар пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

2' Витанов Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вильчек Камиль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

1' Дарами Мохаммед нанес удар, мяч был парирован, но Илко Пиргов не удержал его в руках.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Копенгаген начинает с центра поля