Второй тайм

94' Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хёйлунн Расмус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

94' William Boeving имел все шансы забить, но Илко Пиргов сделал отличный сейв!

93' Удар от ворот произведет Копенгаген

92' Витанов Петар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Лерагер Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Пиргов Илько взял и забрал мяч на выходе

91' Плохо сыграл Быков Алексей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

90' Витанов Петар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Сегодняшная посещаемость составляет 12633 болельщиков

88' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Г О О О О Л - Lucas Salinas наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

85' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' William Boeving из команды Копенгаген делает пас партнеру.

81' Марсель Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Тактическая замена. Christian Gomis уходит с поля и его заменяет Быков Алексей

76' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Лерагер Лукас из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Илиев Димитар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' William Boeving из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...

73' Christian Gomis предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Судья сигнализирует, что William Boeving из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Christian Gomis

71' ПЕРЕКЛАДИНА! Винд Жонас упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

70' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Биэл Пеп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

67' Умарбаев Парвизджон получил желтую карточку от судьи

65' Судья подбегает и показывает Christian Gomis из команды Локомотив Пловдив отложенную желтую карточку за фол.

65' Винд Жонас из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

64' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Christian Gomis выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок Вильчек Камиль из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

63' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' William Boeving из команды Копенгаген делает пас партнеру.

62' Пиргов Илько взял и забрал мяч на выходе

61' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Карагерен Бирсент выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Тактическая замена. Дарами Мохаммед уходит с поля и его заменяет William Boeving

56' Дарами Мохаммед имел все шансы забить, но Илко Пиргов сделал отличный сейв!

55' Пиргов Илько взял и забрал мяч на выходе

55' Отличные скиллы показывает Фальк Расмус , обводя своих соперников

55' Пиргов Илько выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Отличные скиллы показывает Карагерен Бирсент , обводя своих соперников

53' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Локомотив Пловдив вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Тактическая замена. Янчев Эмил уходит с поля и его заменяет Lucas Salinas

52' Пиргов Илько взял и забрал мяч на выходе

52' Игрок Дарами Мохаммед из команды Копенгаген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

51' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Пиргов Илько навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Г О О О О Л - Дарами Мохаммед забивает с правой ноги!

47' О, нет. Из многообещающей позиции Вильчек Камиль из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

46' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля