Лига конференций 2021-2022
Копенгаген
4:2
Конец матча
Стадион: Паркен Зрители: 12633
Локомотив Пловдив
1:0
11' ГолДикс Кевин
2:0
20' ГолДикс Кевин
2:1
30' ГолИлиев Димитар
3:1
40' ГолБиэл Пеп
4:1
48' ГолДарами Мохаммед
4:2
86' ГолСалинас Лукас
Ход матча
11'
1:0
20'
2:0
30'
2:1
40'
3:1
48'
4:1
86'
4:2
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дикс Кевин
|3
|0.75
|2.
|Вильчек Камиль
|2
|0.5
|3.
|Биэл Пеп
|2
|0.5
|4.
|Бовинг Виллиам
|2
|0.5
|5.
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.5
|6.
|Фальк Расмус
|1
|0.25
|7.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.25
|8.
|Винд Жонас
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Илиев Димитар
|2 (1)
|0.5
|2.
|Витанов Петар
|1
|0.25
|3.
|Салинас Лукас
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Ангелов Айван
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|7.14% (1)
|Локомотив Пловдив
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =6 -3Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген
Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 2:2 Нордшелланн Брондбю 1:3 Копенгаген
Локомотив Пловдив Последние 20 матчей: +8 =8 -4Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Локомотив София 1:0 Локомотив Пловдив Словацко 1:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец
Локомотив Пловдив 1:0 Словацко Арда Карджали 3:3 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 0:0 ЦСКА-1948 Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София Локомотив Пловдив 0:0 Берое Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив ЦСКА-1948 1:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:0 Левски София Монтана 0:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:0 Царско Село Арда Карджали 0:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 1:1 Берое ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 2:1 Беласица Петрич Локомотив Пловдив 1:1 Этыр Велико-Тырново
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Локомотив Пловдив: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив
Исход игры
Копенгаген
99.3% (136)
Ничья
0.7% (1)
Локомотив Пловдив
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (48)
Меньше
64.71% (88)
Обе команды забьют
Да
27.94% (38)
Нет
72.06% (98)
Популярный счёт
2:0 Копенгаген
51.1% (70)
2:1 Копенгаген
18.2% (25)
1:0 Копенгаген
12.4% (17)
3:0 Копенгаген
7.3% (10)
3:1 Копенгаген
5.8% (8)
4:1 Копенгаген
2.2% (3)
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