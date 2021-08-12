Лига конференций 2021-2022
1:0
14' ГолДурис Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
28 Ананг БенсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
66 Руснак МатушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
-
40 Суля СамуэлЗащитник
- Полузащитник
-
33 Копас АдамПолузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
20 Гольян АдамНападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Малый СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Газзаев Владимир
Ход матча
14'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурис Давид
|4
|0.67
|2.
|Бернат Ян
|3 (1)
|0.5
|3.
|Жибриль Таофик
|2
|0.33
|4.
|Бичахчян Ваан
|2 (2)
|0.33
|5.
|Ананг Бенсон
|1
|0.17
|6.
|Гоно Мирослав
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Игорь
|2
|0.5
|2.
|Тагыберген Асхат
|1
|0.25
|3.
|Йованчич Душан
|1
|0.25
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Жилина
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0
|Тобол
|0
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +12 =2 -6Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон
Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина
Тобол Последние 20 матчей: +12 =3 -5Тобол 2:1 Тараз Тобол 0:1 Жилина Махтаарал 4:0 Тобол Тобол 4:1 Хайдук
Последние игры между собой
Жилина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тобол: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|4.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|5
|1
|0
|5.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Олимпия Любляна
|Корун Урош
|0
|1
Прогнозы на матч Жилина 1:0 Тобол
Исход игры
Жилина
92% (127)
Ничья
7.2% (10)
Тобол
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (54)
Меньше
60.58% (83)
Обе команды забьют
Да
43.8% (60)
Нет
56.2% (77)
Популярный счёт
2:1 Жилина
34.1% (47)
2:0 Жилина
26.8% (37)
1:0 Жилина
26.1% (36)
1:1 Ничья
6.5% (9)
3:0 Жилина
2.2% (3)
3:1 Жилина
1.4% (2)
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