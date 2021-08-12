Бриджидо в центре откатил мяч на Тошича, который с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Капралик справа вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Мокина.

Бичаячян от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда гости смогли вынести мяч.

Бичахчян заброс налево на Дуриса сделал немного сильно. Давид догнал мяч уже за боковой линией поля.

35' Бачихчян справа со штрафного навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Бриджидо.

34' Бриджидо на фланге ударил по ногам Руснака.

32' Руснак на чужой половине поля толкнул в спину Бриджидо.

30' Валиуллин на левом фланге не смог обыграть Капралика.

29' Бачихчян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч снова выбил Малый.

28' Жибриль слева откатил мяч на Дуриса, чей удар с двенадцати метров заблокировал Малый.

27' Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Малый выбил мяч от ворот.

26' Бичахчян с двадцати одного метра пробил выше ворот.

25' Петраш выскочил за пределы штрафной площади и прервал заброс Тошича на Сергеева.

24' Валиуллин на чужой половине поля грубо сыграл против Руснака.

22' Руснак сделал длинный заброс вперёд на Жибриля, но Малый не позволил Таофику прорваться к воротам.

21' Сергеев получил какое-то повреждение и ушёл к медикам за пределы поля. "Тобол" какое-то время проведёт в меньшинстве.

20' Руснак помешал принять мяч Валиуллину у угла чужой штрафной площади.

19' Теперь "Тоболу" нужно забивать два гола, чтобы довести дело до дополнительного времени. Три гола дадут казахстанскому клубу путёвку в следующий раунд Лиги конференций.

18' Бриджидо слева с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Петраш в прыжке сумел отбить мяч в сторону.

17' Ананг у центрального круга сбил Тагыбергена и получил жёлтую карточку.

15' ГОЛ.

1:0.

ДУРИС. Дурис слева от угла штрафной площади сместился на пару метров к центру и с восемнадцати метров хлёстко пробил в дальний угол ворот.

14' Капралик справа выскочил к воротам и прострелил к дальней штанге, где удар по пустым воротам сумел отразить Малый.

13' Руснак на правом фланге не смог пройти Валиуллина.

12' Валиуллин в центральном круге завалил на газон Капралика.

11' Руснак справа откликнулся на длинный заброс вперёд к воротам, но не смог удачно попасть ногой по мячу.

10' Дурис на левом фланге атаки подтолкнул в спину Малого.

9' "Тобол" постепенно отодвигает игру от своей штрафной площади, но впереди у казахов пока мало что получается.

8' Руснак справа прошёл вперёд и сделал пас в центр на Бичахчяна. Удар Ваана с двадцати трёх метров отразил Мокин.

7' У Амановича не получился заброс вперёд по левому флангу на Бриджидо. Мяч улетел за боковую линию поля.

6' Кивиор у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Тошича.

5' Бичахчян попытался справа вывести к воротам Капралика, но защитники "Тобола" перехватили передачу.

4' Жибриль в центре поля подтолкнул в спину Амановича.

3' Капрапик вывел справа к воротам Жибриля, который пробил в ближнюю штангу.

2' "Жилина" играет в жёлтых футболках и зелёных трусах, "Тобол" - в белой форме.