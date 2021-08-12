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Лига конференций 2021-2022

Жилина
1:0
Первый тайм: 41'
Тобол
0'
1:0
14' Гол
Дурис Давид
41'
Жилина
Тобол

Ход матча

14'
Дурис Давид
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурис Давид 4 0.67
2. Бернат Ян 3 (1) 0.5
3. Жибриль Таофик 2 0.33
4. Бичахчян Ваан 2 (2) 0.33
5. Ананг Бенсон 1 0.17
6. Гоно Мирослав 1 0.17
Тобол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Игорь 2 0.5
2. Тагыберген Асхат 1 0.25
3. Йованчич Душан 1 0.25

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Жилина 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 0
 Тобол 0 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон
Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина
Тобол Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Тобол 2:1 Тараз Тобол 0:1 Жилина Махтаарал 4:0 Тобол Тобол 4:1 Хайдук
Тобол 3:4 Махтаарал Хайдук 2:0 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тараз 1:3 Тобол Туран 2:4 Тобол Тобол 2:2 Кайрат Кайсар 1:3 Тобол Тобол 2:1 Жетысу Астана 1:1 Тобол Тобол 2:1 Актобе Шахтёр Караганда 0:3 Тобол Тобол 2:0 Кызыл-Жар Ордабасы 1:1 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тобол 3:0 Тараз Каспий 2:1 Тобол

Последние игры между собой

Жилина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тобол: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тобол 0:1 Жилина Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
5. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    40'
    ГОЛ.
    2:0.
    РУСНАК.
  • 39'
    Бичахчян заброс налево на Дуриса сделал немного сильно. Давид догнал мяч уже за боковой линией поля.
  • Угловой
    38'
    Бичаячян от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда гости смогли вынести мяч.
  • Опасный момент
    37'
    Капралик справа вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Мокина.
  • 36'
    Бриджидо в центре откатил мяч на Тошича, который с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 35'
    Бачихчян справа со штрафного навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Бриджидо.
  • Фол, нарушение
    34'
    Бриджидо на фланге ударил по ногам Руснака.
  • Фол, нарушение
    32'
    Руснак на чужой половине поля толкнул в спину Бриджидо.
  • 30'
    Валиуллин на левом фланге не смог обыграть Капралика.
  • Угловой
    29'
    Бачихчян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч снова выбил Малый.
  • 28'
    Жибриль слева откатил мяч на Дуриса, чей удар с двенадцати метров заблокировал Малый.
  • Угловой
    27'
    Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Малый выбил мяч от ворот.
  • 26'
    Бичахчян с двадцати одного метра пробил выше ворот.
  • 25'
    Петраш выскочил за пределы штрафной площади и прервал заброс Тошича на Сергеева.
  • Фол, нарушение
    24'
    Валиуллин на чужой половине поля грубо сыграл против Руснака.
  • 22'
    Руснак сделал длинный заброс вперёд на Жибриля, но Малый не позволил Таофику прорваться к воротам.
  • Травма, повреждение
    21'
    Сергеев получил какое-то повреждение и ушёл к медикам за пределы поля. "Тобол" какое-то время проведёт в меньшинстве.
  • 20'
    Руснак помешал принять мяч Валиуллину у угла чужой штрафной площади.
  • 19'
    Теперь "Тоболу" нужно забивать два гола, чтобы довести дело до дополнительного времени. Три гола дадут казахстанскому клубу путёвку в следующий раунд Лиги конференций.
  • Опасный момент
    18'
    Бриджидо слева с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Петраш в прыжке сумел отбить мяч в сторону.
  • Желтая карточка
    17'
    Ананг у центрального круга сбил Тагыбергена и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    15'
    ГОЛ.
    1:0.
    ДУРИС. Дурис слева от угла штрафной площади сместился на пару метров к центру и с восемнадцати метров хлёстко пробил в дальний угол ворот.
  • 14'
    Капралик справа выскочил к воротам и прострелил к дальней штанге, где удар по пустым воротам сумел отразить Малый.
  • 13'
    Руснак на правом фланге не смог пройти Валиуллина.
  • Фол, нарушение
    12'
    Валиуллин в центральном круге завалил на газон Капралика.
  • 11'
    Руснак справа откликнулся на длинный заброс вперёд к воротам, но не смог удачно попасть ногой по мячу.
  • Фол, нарушение
    10'
    Дурис на левом фланге атаки подтолкнул в спину Малого.
  • 9'
    "Тобол" постепенно отодвигает игру от своей штрафной площади, но впереди у казахов пока мало что получается.
  • 8'
    Руснак справа прошёл вперёд и сделал пас в центр на Бичахчяна. Удар Ваана с двадцати трёх метров отразил Мокин.
  • 7'
    У Амановича не получился заброс вперёд по левому флангу на Бриджидо. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    6'
    Кивиор у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Тошича.
  • 5'
    Бичахчян попытался справа вывести к воротам Капралика, но защитники "Тобола" перехватили передачу.
  • Фол, нарушение
    4'
    Жибриль в центре поля подтолкнул в спину Амановича.
  • Штанга
    3'
    Капрапик вывел справа к воротам Жибриля, который пробил в ближнюю штангу.
  • 2'
    "Жилина" играет в жёлтых футболках и зелёных трусах, "Тобол" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Под Дубнём"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют словацкая «Жилина» и казахстанский «Тобол». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 138
Жилина 92% (127)
X 7.2% (10)
Тобол 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Тобол
2.10
5.00
3.45
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Где смотреть матч Жилина 1:0 Тобол онлайн


Прогнозы на матч Жилина 1:0 Тобол

Исход игры
Жилина
92% (127)
Ничья
7.2% (10)
Тобол
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (54)
Меньше
60.58% (83)
Обе команды забьют
Да
43.8% (60)
Нет
56.2% (77)
Популярный счёт
2:1 Жилина
34.1% (47)
2:0 Жилина
26.8% (37)
1:0 Жилина
26.1% (36)
1:1 Ничья
6.5% (9)
3:0 Жилина
2.2% (3)
3:1 Жилина
1.4% (2)
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