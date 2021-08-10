Лига конференций 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурис Давид
|3
|0.6
|2.
|Бернат Ян
|3 (1)
|0.6
|3.
|Жибриль Таофик
|2
|0.4
|4.
|Бичахчян Ваан
|2 (2)
|0.4
|5.
|Ананг Бенсон
|1
|0.2
|6.
|Гоно Мирослав
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Игорь
|2
|0.67
|2.
|Тагыберген Асхат
|1
|0.33
|3.
|Йованчич Душан
|1
|0.33
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Жилина
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0
|Тобол
|0
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +12 =2 -6Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон
Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина
Тобол Последние 20 матчей: +12 =3 -5Тобол 2:1 Тараз Тобол 0:1 Жилина Махтаарал 4:0 Тобол Тобол 4:1 Хайдук
Последние игры между собой
Жилина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тобол: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|3.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|5
|1
|0
|4.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|5
|1
|0
|5.
|Богемианс
|Келли Джорджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Олимпия Любляна
|Корун Урош
|0
|1
Прогнозы на матч Жилина - Тобол
Исход игры
Жилина
96.3% (52)
Ничья
3.7% (2)
Тобол
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
39.62% (21)
Нет
60.38% (32)
Популярный счёт
2:1 Жилина
33.3% (18)
2:0 Жилина
29.6% (16)
1:0 Жилина
24.1% (13)
3:0 Жилина
5.6% (3)
1:1 Ничья
3.7% (2)
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