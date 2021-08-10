Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Жилина
 
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Тобол

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурис Давид 3 0.6
2. Бернат Ян 3 (1) 0.6
3. Жибриль Таофик 2 0.4
4. Бичахчян Ваан 2 (2) 0.4
5. Ананг Бенсон 1 0.2
6. Гоно Мирослав 1 0.2
Тобол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Игорь 2 0.67
2. Тагыберген Асхат 1 0.33
3. Йованчич Душан 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Жилина 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 0
 Тобол 0 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Жилина 3:1 Погронье Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон
Жилина 3:0 Середь Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина
Тобол Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Тобол 2:1 Тараз Тобол 0:1 Жилина Махтаарал 4:0 Тобол Тобол 4:1 Хайдук
Тобол 3:4 Махтаарал Хайдук 2:0 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тараз 1:3 Тобол Туран 2:4 Тобол Тобол 2:2 Кайрат Кайсар 1:3 Тобол Тобол 2:1 Жетысу Астана 1:1 Тобол Тобол 2:1 Актобе Шахтёр Караганда 0:3 Тобол Тобол 2:0 Кызыл-Жар Ордабасы 1:1 Тобол Тобол 2:0 Атырау Тобол 3:0 Тараз Каспий 2:1 Тобол

Последние игры между собой

Жилина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тобол: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тобол 0:1 Жилина Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
4. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
5. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жилина - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Жилина 96.3% (52)
    X 3.7% (2)
    Тобол 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жилина
    Ничья
    Тобол
    1.88
    3.82
    3.94
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Жилина - Тобол онлайн


    Прогнозы на матч Жилина - Тобол

    Исход игры
    Жилина
    96.3% (52)
    Ничья
    3.7% (2)
    Тобол
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    39.62% (21)
    Нет
    60.38% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Жилина
    33.3% (18)
    2:0 Жилина
    29.6% (16)
    1:0 Жилина
    24.1% (13)
    3:0 Жилина
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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