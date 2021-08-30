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США: МЛС 2021

2021
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0' 8'
16
Крепо
Максим
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
26
Юнгвирт
Флориан
6
Гашпар
Бруну
17
Овусу
Леонард
19
Бикел
Жаниу
31
Тейберт
Расселл
11
Дахоме
Кристиан
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
51
Путна
Эндрю
26
Поудер
Ноа
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
3
Морган
Эштон
6
Руис
Пабло
13
Беслер
Ник
10
Jony
Menendez
11
Руснак
Альберт
9
Мерам
Джастин
14
Рубин
Рубио
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 8 (3) 0.38
2. Кайседо Дейбер 3 0.14
3. Каваллини Лукас 3 0.14
4. Уайт Брайан 3 0.14
5. Роуз Энди 2 0.1
6. Голд Райан 1 0.05
7. Бикел Жаниу 1 0.05
8. Нервински Джейк 1 0.05
9. Веселинович Ранко 1 0.05
10. Гутьеррес Кристиан 0 0
11. Тейберт Расселл 0 0
12. Браун Джавейн 0 0
13. Александр Кайо 0 0
14. Рапосо Райан 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 8 0.38
2. Рубин Рубио 5 0.24
3. Руснак Альберт 5 (2) 0.24
4. Джулио Андерсон 4 0.19
5. Вуд Бобби 2 0.1
6. Эррера Аарон 1 0.05
7. Мерам Джастин 1 0.05
8. Глэд Джастин 1 0.05
9. Чанг Майкель 1 0.05
10. Холт Эрик 1 0.05
11. Jony Menendez 0 0
12. Руис Пабло 0 0
13. Броди Эндрю 0 0
14. Луис Эвертон 0 0
15. Беслер Ник 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Каваллини Лукас 5 0
2. Бальдисимо Майкл 5 0
3. Александр Кайо 5 0
4. Бикел Жаниу 3 0
5. Веселинович Ранко 3 0
6. Дахоме Кристиан 2 0
7. Корнелиус Дерек 2 0
8. Кайседо Дейбер 2 0
9. Рикеттс Тосайн 1 0
10. Гутьеррес Кристиан 1 0
11. Роуз Энди 1 0
12. Годой Эрик 1 0
13. Гашпар Бруну 1 0
14. Крепо Максим 1 0
15. Нервински Джейк 1 0
16. Браун Джавейн 1 0
17. Меткалф Патрик 1 0
18. Овусу Леонард 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Глэд Джастин 5 1
2. Крейлах Дамир 6 0
3. Мерам Джастин 5 0
4. Руис Пабло 4 0
5. Луис Эвертон 4 0
6. Эррера Аарон 4 0
7. Руснак Альберт 3 0
8. Тоя Донни 3 0
9. Беслер Ник 3 0
10. Морган Эштон 2 0
11. Чанг Майкель 2 0
12. Jony Menendez 2 0
13. Холт Эрик 2 0
14. Сильва Марсело 1 0
15. Броди Эндрю 1 0
16. Очоа Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 0 8.7% (2) 13.04% (3) 43.48% (10) 13.04% (3) 21.74% (5)
 Реал Солт-Лейк 17.24% (5) 13.79% (4) 24.14% (7) 10.34% (3) 3.45% (1) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 23 15 4 4 44 - 28 49
2. Орландо Сити Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
3. Нэшвилл Заявка 21 8 11 2 34 - 20 35
4. Нью-Йорк Сити Заявка 20 10 4 6 36 - 19 34
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру Заявка 22 7 6 9 25 - 29 27
9. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
10. Интер Майами Заявка 20 6 5 9 21 - 31 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 20 3 8 9 21 - 37 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 22 11 7 4 37 - 22 40
3. Колорадо Рэпидс Заявка 20 11 5 4 30 - 20 38
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион Заявка 22 8 8 6 28 - 23 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 21 8 7 6 24 - 24 31
7. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 21 7 7 7 30 - 23 28
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Даллас 5:3 Заявка 22 6 7 9 30 - 33 25
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 21 5 9 7 23 - 30 24
11. Портленд Тимберс Заявка 20 7 3 10 27 - 39 24
12. Лос-Анджелес Заявка 21 6 6 9 28 - 31 24
13. Остин 3:5 Заявка 21 5 4 12 20 - 29 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 22 3 10 9 24 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
7. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
9. Лос-Анджелес Заявка 11 4 5 2 19 - 17 17
10. Даллас 5:3 Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
11. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 10 4 3 3 10 - 11 15
12. Хьюстон Динамо Заявка 10 3 5 2 13 - 13 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин 3:5 Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Интер Майами Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
7. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
8. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
9. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
10. Нэшвилл Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Миннесота Юнайтед Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 10 2 3 5 13 - 13 9
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Даллас 5:3 Заявка 11 2 2 7 12 - 22 8
11. Остин 3:5 Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
12. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
13. Портленд Тимберс Заявка 10 1 2 7 10 - 24 5
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Даллас Пепи Рикардо 11 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.54
3.49
3.40
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Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:0 Реал Солт-Лейк онлайн




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