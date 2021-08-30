США: МЛС 2021
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Би-Си Плэйс
Реал Солт-Лейк
16
Крепо
Максим
19
Бикел
Жаниу
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
51
Путна
Эндрю
26
Поудер
Ноа
15
Глэд
Джастин
13
Беслер
Ник
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Рапосо РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
26 Поудер НоаЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|8 (3)
|0.38
|2.
|Кайседо Дейбер
|3
|0.14
|3.
|Каваллини Лукас
|3
|0.14
|4.
|Уайт Брайан
|3
|0.14
|5.
|Роуз Энди
|2
|0.1
|6.
|Голд Райан
|1
|0.05
|7.
|Бикел Жаниу
|1
|0.05
|8.
|Нервински Джейк
|1
|0.05
|9.
|Веселинович Ранко
|1
|0.05
|10.
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|11.
|Тейберт Расселл
|0
|0
|12.
|Браун Джавейн
|0
|0
|13.
|Александр Кайо
|0
|0
|14.
|Рапосо Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|8
|0.38
|2.
|Рубин Рубио
|5
|0.24
|3.
|Руснак Альберт
|5 (2)
|0.24
|4.
|Джулио Андерсон
|4
|0.19
|5.
|Вуд Бобби
|2
|0.1
|6.
|Эррера Аарон
|1
|0.05
|7.
|Мерам Джастин
|1
|0.05
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.05
|9.
|Чанг Майкель
|1
|0.05
|10.
|Холт Эрик
|1
|0.05
|11.
|Jony Menendez
|0
|0
|12.
|Руис Пабло
|0
|0
|13.
|Броди Эндрю
|0
|0
|14.
|Луис Эвертон
|0
|0
|15.
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каваллини Лукас
|5
|0
|2.
|Бальдисимо Майкл
|5
|0
|3.
|Александр Кайо
|5
|0
|4.
|Бикел Жаниу
|3
|0
|5.
|Веселинович Ранко
|3
|0
|6.
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|7.
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|8.
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|9.
|Рикеттс Тосайн
|1
|0
|10.
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|11.
|Роуз Энди
|1
|0
|12.
|Годой Эрик
|1
|0
|13.
|Гашпар Бруну
|1
|0
|14.
|Крепо Максим
|1
|0
|15.
|Нервински Джейк
|1
|0
|16.
|Браун Джавейн
|1
|0
|17.
|Меткалф Патрик
|1
|0
|18.
|Овусу Леонард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Глэд Джастин
|5
|1
|2.
|Крейлах Дамир
|6
|0
|3.
|Мерам Джастин
|5
|0
|4.
|Руис Пабло
|4
|0
|5.
|Луис Эвертон
|4
|0
|6.
|Эррера Аарон
|4
|0
|7.
|Руснак Альберт
|3
|0
|8.
|Тоя Донни
|3
|0
|9.
|Беслер Ник
|3
|0
|10.
|Морган Эштон
|2
|0
|11.
|Чанг Майкель
|2
|0
|12.
|Jony Menendez
|2
|0
|13.
|Холт Эрик
|2
|0
|14.
|Сильва Марсело
|1
|0
|15.
|Броди Эндрю
|1
|0
|16.
|Очоа Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|43.48% (10)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|Реал Солт-Лейк
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|3.45% (1)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =6 -7Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|44 - 28
|49
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|30 - 24
|35
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|34 - 20
|35
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|36 - 19
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|35 - 32
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 37
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|37 - 22
|40
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|30 - 20
|38
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|28 - 23
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|24 - 24
|31
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|30 - 23
|28
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Даллас
|5:3 Заявка
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|23 - 30
|24
|11.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 39
|24
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|28 - 31
|24
|13.
|Остин
|3:5 Заявка
|21
|5
|4
|12
|20 - 29
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|24 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 17
|17
|10.
|Даллас
|5:3 Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 13
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|3:5 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Даллас
|5:3 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 22
|8
|11.
|Остин
|3:5 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|11
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0