Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

КуПС
0:0
Первый тайм: 10'
Астана
0' 10'
КуПС
Астана

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рангел 2 0.4
2. Ниссилья Урхо 2 0.4
3. Удо Аньекпено 2 0.4
4. Томас Диого 1 0.2
5. Henry Uzochokwu 1 0.2
6. Себбан Джордан 1 0.2
Астана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томасов Марин 2 0.67
2. Битри Энео 1 0.33

Карточки

КуПС
# Игрок      
Астана
# Игрок      
1. Шимунович Лука 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 КуПС 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 11.11% (1)
 Астана 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван
Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК Интер Турку 1:0 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 5:0 Гнистан
Астана Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Акжайык 3:0 Астана Арис Салоники 2:1 Астана Астана 1:0 Акжайык Астана 2:0 Арис Салоники
Астана 3:2 Актобе Кайсар 0:0 Астана Астана 4:3 Шахтёр Караганда Кызыл-Жар 3:2 Астана Астана 0:2 Ордабасы Атырау 0:2 Астана Астана 1:1 Тобол Каспий 2:2 Астана Астана 1:1 Кайрат Кайсар 2:5 Астана Астана 1:0 Жетысу Тараз 0:1 Астана Актобе 0:2 Астана Астана 1:0 Акжайык Шахтёр Караганда 0:1 Астана Астана 3:1 Кызыл-Жар

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Пих Роберт 4 0 0
2. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
3. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
4. Нью-Сейнтс Смит Лео 4 0 0
5. РФШ Рига Лемайич Дарко 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Эуженио передержал мяч и в падении перед чужой штрафной площадью смог сделать пас назад на партнёра.
  • 9'
    Ниссилья справа подошёл к штрафной площади и не смог сделать точную передачу внутрь на Удо.
  • 8'
    У Эуженио не прошла передача верхом на забегавшего справа в штрафную площадь Томасова.
  • 7'
    Финны левом флангом организовали атаку и потеряли мяч у угла штрафной площади гостей.
  • Фол, нарушение
    6'
    Каррильо на фланге сбил Томасова.
  • 5'
    Финны поувереннее стали контролировать мяч и переходить на чужую половину поля.
  • 4'
    Ниссилья справа сместился в центр и сделал передачу на Поповича.
  • 3'
    Команды обменялись выпадами вперёд по флангам с неточными передачами в завершающей стадии.
  • 2'
    "КуПС" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Астана" в голубой форме с жёлтыми элементами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Олимпиастадионе"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют финский «КуПС» и казахстанская «Астана». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 142
КуПС 35.9% (51)
X 37.3% (53)
Астана 26.8% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Астана
2.46
3.24
3.57
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Где смотреть матч КуПС 0:0 Астана онлайн


Прогнозы на матч КуПС 0:0 Астана

Исход игры
КуПС
35.5% (50)
Ничья
37.6% (53)
Астана
27% (38)
Тотал 2.5
Больше
43.17% (60)
Меньше
56.83% (79)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (48)
2:1 КуПС
20.6% (29)
1:2 Астана
18.4% (26)
1:0 КуПС
12.1% (17)
0:1 Астана
5% (7)
2:0 КуПС
2.1% (3)
0:2 Астана
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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