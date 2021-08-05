Первый тайм

10' Эуженио передержал мяч и в падении перед чужой штрафной площадью смог сделать пас назад на партнёра.

9' Ниссилья справа подошёл к штрафной площади и не смог сделать точную передачу внутрь на Удо.

8' У Эуженио не прошла передача верхом на забегавшего справа в штрафную площадь Томасова.

7' Финны левом флангом организовали атаку и потеряли мяч у угла штрафной площади гостей.