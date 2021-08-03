Лига конференций 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рангел
|2
|0.5
|2.
|Ниссилья Урхо
|2
|0.5
|3.
|Удо Аньекпено
|2
|0.5
|4.
|Томас Диого
|1
|0.25
|5.
|Henry Uzochokwu
|1
|0.25
|6.
|Себбан Джордан
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Томасов Марин
|2
|1
|2.
|Битри Энео
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Шимунович Лука
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|КуПС
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Астана
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван
Астана Последние 20 матчей: +12 =4 -4Акжайык 3:0 Астана Арис Салоники 2:1 Астана Астана 1:0 Акжайык Астана 2:0 Арис Салоники
Астана 3:2 Актобе Кайсар 0:0 Астана Астана 4:3 Шахтёр Караганда Кызыл-Жар 3:2 Астана Астана 0:2 Ордабасы Атырау 0:2 Астана Астана 1:1 Тобол Каспий 2:2 Астана Астана 1:1 Кайрат Кайсар 2:5 Астана Астана 1:0 Жетысу Тараз 0:1 Астана Актобе 0:2 Астана Астана 1:0 Акжайык Шахтёр Караганда 0:1 Астана Астана 3:1 Кызыл-Жар
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|4
|0
|0
|2.
|Богемианс
|Келли Джорджи
|4
|0
|0
|3.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Смит Лео
|4
|0
|0
|5.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч КуПС - Астана
Исход игры
КуПС
28.3% (15)
Ничья
35.8% (19)
Астана
35.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (18)
1:2 Астана
26.4% (14)
2:1 КуПС
17% (9)
1:0 КуПС
7.5% (4)
0:1 Астана
5.7% (3)
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