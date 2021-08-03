Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

КуПС
 
Позже
Астана

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рангел 2 0.5
2. Ниссилья Урхо 2 0.5
3. Удо Аньекпено 2 0.5
4. Томас Диого 1 0.25
5. Henry Uzochokwu 1 0.25
6. Себбан Джордан 1 0.25
Астана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томасов Марин 2 1
2. Битри Энео 1 0.5

Карточки

КуПС
# Игрок      
Астана
# Игрок      
1. Шимунович Лука 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 КуПС 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 11.11% (1)
 Астана 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван
Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК Интер Турку 1:0 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 5:0 Гнистан
Астана Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Акжайык 3:0 Астана Арис Салоники 2:1 Астана Астана 1:0 Акжайык Астана 2:0 Арис Салоники
Астана 3:2 Актобе Кайсар 0:0 Астана Астана 4:3 Шахтёр Караганда Кызыл-Жар 3:2 Астана Астана 0:2 Ордабасы Атырау 0:2 Астана Астана 1:1 Тобол Каспий 2:2 Астана Астана 1:1 Кайрат Кайсар 2:5 Астана Астана 1:0 Жетысу Тараз 0:1 Астана Актобе 0:2 Астана Астана 1:0 Акжайык Шахтёр Караганда 0:1 Астана Астана 3:1 Кызыл-Жар

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Пих Роберт 4 0 0
2. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
3. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
4. Нью-Сейнтс Смит Лео 4 0 0
5. РФШ Рига Лемайич Дарко 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КуПС - Астана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    КуПС 28.3% (15)
    X 35.8% (19)
    Астана 35.8% (19)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч КуПС - Астана онлайн


    Прогнозы на матч КуПС - Астана

    Исход игры
    КуПС
    28.3% (15)
    Ничья
    35.8% (19)
    Астана
    35.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (18)
    1:2 Астана
    26.4% (14)
    2:1 КуПС
    17% (9)
    1:0 КуПС
    7.5% (4)
    0:1 Астана
    5.7% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     