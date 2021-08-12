Полузащитник "Астаны" Исламбек Куат получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Удо.

С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Астаны", Удо в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч слабо полетел под перекладину, Непогодов выловил его без особого труда.

Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Аимбетов!!! "Астана" смогла провести хорошую атаку через правый фланг, которая завершилась подачей от Томасова в центр штрафной площади, а Аимбетов в падении головой отправил мяч в правый угол ворот.

Очень важный второй мяч перед перерывом удалось забить команде Андрея Тихонова, теперь уже "Астана" может перестроиться на игру от обороны.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Астана" на своём поле уверенно переигрывает КуПС 2:0. Команда Андрея Тихонова сделала весомую заявку на выход в плей-офф квалификации Лиги конференций, главное теперь клубу из Нур-Султана грамотно провести второй тайм и тогда уже финский коллектив вряд ли сможет спасти эту встречу.

40' Томасов решил разыграть корнер с партнёрами по команде, после этого с правого фланга последовала передача на Барсегяна, который пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в игрока финского клуба.

39' Томасов как раз сейчас неплохо поработал на правом фланге и заработал угловой для своей команды.

38' Совсем у нас игра "застряла" в центре поля, "Астана" уже очень давно не проводила хоть каких-то атак.

37' В Нур-Султане идёт довольно приличный дождь, быть может под конец первого тайма футболисты будут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

36' С левого фланга в очередной раз последовала безадресная подача во вратарскую "Астаны", Непогодов продолжает разминаться при игре на выходе.

35' Ниссилья очень активно работает в первом тайме, но в завершающей стадии атак Урхо не хватает поддержки от партнёров по команде.

34' Переходит у нас матч уже к позиционным атакам, повторимся, что при таком счёте "Астане" нельзя успокаиваться.

33' Узочукву с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Удо нарушил правила в борьбе за верховой мяч.

32' Сразу же финский клуб провёл ответную атаку через левый фланг, но подача к правому углу вратарской также оказалась далеко не самой опасной, мяч оказался в руках у Непогодова.

31' Томасов со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Крайдль уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

30' Фланговый защитник КуПСа Даниэль Каррильо получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Томасова.

29' Эбонг прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Аимбетов был в неплохой позиции, но удар у Абата толком не получился, мяч полетел точно в Крайдля.

28' Икауниекс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Удо неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам, на счастье "Астаны" мяч полетел точно в руки Непогодову.

27' Ниссилья сместился к левому углу штрафной площади и выполнил опасный заброс к правой штанге, Непогодову пришлось отправить мяч на угловой.

26' Себбан перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Астаны", правила были нарушены против Аимбетова.

25' Томасов разогнал атаку по правой половине поля, но затем у Марина вышла далеко не самая лучшая передача к линии штрафной площади, Крайдль при игре на выходе перехватил мяч.

24' Начинает в середине тайма у нас немного падать темп матча, но после активного старта это было ожидаемо.

23' Эбонг теперь уже также попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с двумя соперниками Макс упустил мяч в аут.

22' Узочукву попытался разогнать атаку по правому флангу, но его накрыл Куат и выбил мяч в аут.

21' Чуть ранее Аимбетов получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, пока с ним за пределами поля работают врачи "Астаны", но вскоре Абат должен будет вернуться в игру.

20' Ниссилья сместился в центр к радиусу штрафной площади с левой половины поля, а затем очень неплохо пробил в левый угол ворот, теперь уже штанга спасла "Астану" от пропущенного мяча.

19' Угловой у ворот КуПСа. Томасов выполнил подачу к правому углу вратарской, Бейсебеков головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

18' Ниссилья со стандарта решил пробить в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Непогодов всё контролировал.

17' Томашевич на своей половине поля нарушил правила против Удо. КуПС тщательно готовится к стандарту.

16' Лучше удаётся "Астане" действовать в завершении моментов на старте матча, но конечно же в таком противостоянии команде Андрея Тихонова важно забить ещё хотя бы один мяч.

15' Эбонг вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в перекладину, следом уже Барсегян попытался сыграть на добивании, но форвард "Астаны" был в офсайде.

14' Ниссилья после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, но КуПС всё равно продолжил давление.

13' А вот сейчас с левой половины поля последовал уже достаточно опасный прострел на правый угол штрафной площади "Астаны", совсем немного не хватило Удо, чтобы в касание пробить по воротам.

12' Попович выполнил далеко не самую лучшую подачу к линии вратарской, Непогодов спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

11' Рукавина прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, игроки финского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч.

10' Команда Андрея Тихонова продолжает попытки играть первым номером, но КуПС после пропущенного мяча также стал уже намного злее.

9' Ниссилья с правой половины поля выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля.

8' Удо в центре поля нарушил правила против Рукавины. Игроки "Астаны" вновь попытались быстро разыграть стандарт, но в итоге на ровном месте отправили мяч в аут.

7' Себбан пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Непогодов сыграл не очень уверенно, но всё же Дмитрий кулаками отбил мяч в центр штрафной, а далее уже игроки КуПСа нарушили правила.

6' Попович пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Астаны" и улетел в аут.

5' Угловой у ворот "Астаны". Ниссилья выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

4' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Барсегян!!! Томасов прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу к левому углу вратарской, Барсегян удачно оторвался от соперников и в касание вколотил мяч под перекладину.

3' Узочукву в центре поля нарушил правила против Барсегяна. "Астана" достаточно быстро разыграла стандарт.

2' Сразу же игроки "Астаны" отправились в атаку, но при забросе в центр штрафной площади Барсегян оказался в офсайде.