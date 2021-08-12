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Лига конференций 2021-2022

Астана
2:0
Перерыв
КуПС
Астана
КуПС

Ход матча

4'
Барсегян Тигран
1:0
41'
Аимбетов Абат
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Астана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томасов Марин 2 0.5
2. Битри Энео 2 0.5
3. Барсегян Тигран 1 0.25
4. Аимбетов Абат 1 0.25
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Удо Аньекпено 3 0.5
2. Рангел 2 0.33
3. Ниссилья Урхо 2 0.33
4. Томас Диого 1 0.17
5. Henry Uzochokwu 1 0.17
6. Себбан Джордан 1 0.17

Карточки

Астана
# Игрок      
1. Шимунович Лука 0 1
КуПС
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Астана 0 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 КуПС 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 0 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Астана Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Астана 1:0 Кайсар КуПС 1:1 Астана Акжайык 3:0 Астана Арис Салоники 2:1 Астана
Астана 1:0 Акжайык Астана 2:0 Арис Салоники Астана 3:2 Актобе Кайсар 0:0 Астана Астана 4:3 Шахтёр Караганда Кызыл-Жар 3:2 Астана Астана 0:2 Ордабасы Атырау 0:2 Астана Астана 1:1 Тобол Каспий 2:2 Астана Астана 1:1 Кайрат Кайсар 2:5 Астана Астана 1:0 Жетысу Тараз 0:1 Астана Актобе 0:2 Астана Астана 1:0 Акжайык
КуПС Последние 20 матчей: +12 =4 -4
КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес
КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК Интер Турку 1:0 КуПС

Последние игры между собой

Астана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС 1:1 Астана Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
4. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
5. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Астана" на своём поле уверенно переигрывает КуПС 2:0. Команда Андрея Тихонова сделала весомую заявку на выход в плей-офф квалификации Лиги конференций, главное теперь клубу из Нур-Султана грамотно провести второй тайм и тогда уже финский коллектив вряд ли сможет спасти эту встречу. 
  • 44'
    Очень важный второй мяч перед перерывом удалось забить команде Андрея Тихонова, теперь уже "Астана" может перестроиться на игру от обороны. 
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Аимбетов!!! "Астана" смогла провести хорошую атаку через правый фланг, которая завершилась подачей от Томасова в центр штрафной площади, а Аимбетов в падении головой отправил мяч в правый угол ворот. 
  • 42'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Астаны", Удо в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч слабо полетел под перекладину, Непогодов выловил его без особого труда. 
  • Желтая карточка
    41'
    Полузащитник "Астаны" Исламбек Куат получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Удо. 
  • Угловой
    40'
    Томасов решил разыграть корнер с партнёрами по команде, после этого с правого фланга последовала передача на Барсегяна, который пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в игрока финского клуба. 
  • 39'
    Томасов как раз сейчас неплохо поработал на правом фланге и заработал угловой для своей команды. 
  • 38'
    Совсем у нас игра "застряла" в центре поля, "Астана" уже очень давно не проводила хоть каких-то атак. 
  • Дождь
    37'
    В Нур-Султане идёт довольно приличный дождь, быть может под конец первого тайма футболисты будут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 36'
    С левого фланга в очередной раз последовала безадресная подача во вратарскую "Астаны", Непогодов продолжает разминаться при игре на выходе. 
  • 35'
    Ниссилья очень активно работает в первом тайме, но в завершающей стадии атак Урхо не хватает поддержки от партнёров по команде. 
  • 34'
    Переходит у нас матч уже к позиционным атакам, повторимся, что при таком счёте "Астане" нельзя успокаиваться. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Узочукву с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Удо нарушил правила в борьбе за верховой мяч. 
  • 32'
    Сразу же финский клуб провёл ответную атаку через левый фланг, но подача к правому углу вратарской также оказалась далеко не самой опасной, мяч оказался в руках у Непогодова. 
  • 31'
    Томасов со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Крайдль уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    30'
    Фланговый защитник КуПСа Даниэль Каррильо получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Томасова. 
  • 29'
    Эбонг прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Аимбетов был в неплохой позиции, но удар у Абата толком не получился, мяч полетел точно в Крайдля. 
  • Угловой
    28'
    Икауниекс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Удо неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам, на счастье "Астаны" мяч полетел точно в руки Непогодову. 
  • Опасный момент
    27'
    Ниссилья сместился к левому углу штрафной площади и выполнил опасный заброс к правой штанге, Непогодову пришлось отправить мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Себбан перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Астаны", правила были нарушены против Аимбетова. 
  • 25'
    Томасов разогнал атаку по правой половине поля, но затем у Марина вышла далеко не самая лучшая передача к линии штрафной площади, Крайдль при игре на выходе перехватил мяч. 
  • 24'
    Начинает в середине тайма у нас немного падать темп матча, но после активного старта это было ожидаемо. 
  • 23'
    Эбонг теперь уже также попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с двумя соперниками Макс упустил мяч в аут. 
  • 22'
    Узочукву попытался разогнать атаку по правому флангу, но его накрыл Куат и выбил мяч в аут. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Чуть ранее Аимбетов получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, пока с ним за пределами поля работают врачи "Астаны", но вскоре Абат должен будет вернуться в игру. 
  • Штанга
    20'
    Ниссилья сместился в центр к радиусу штрафной площади с левой половины поля, а затем очень неплохо пробил в левый угол ворот, теперь уже штанга спасла "Астану" от пропущенного мяча. 
  • Угловой
    19'
    Угловой у ворот КуПСа. Томасов выполнил подачу к правому углу вратарской, Бейсебеков головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 18'
    Ниссилья со стандарта решил пробить в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Непогодов всё контролировал. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Томашевич на своей половине поля нарушил правила против Удо. КуПС тщательно готовится к стандарту. 
  • 16'
    Лучше удаётся "Астане" действовать в завершении моментов на старте матча, но конечно же в таком противостоянии команде Андрея Тихонова важно забить ещё хотя бы один мяч. 
  • Штанга
    15'
    Эбонг вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в перекладину, следом уже Барсегян попытался сыграть на добивании, но форвард "Астаны" был в офсайде. 
  • 14'
    Ниссилья после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, но КуПС всё равно продолжил давление. 
  • 13'
    А вот сейчас с левой половины поля последовал уже достаточно опасный прострел на правый угол штрафной площади "Астаны", совсем немного не хватило Удо, чтобы в касание пробить по воротам. 
  • 12'
    Попович выполнил далеко не самую лучшую подачу к линии вратарской, Непогодов спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 11'
    Рукавина прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, игроки финского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 10'
    Команда Андрея Тихонова продолжает попытки играть первым номером, но КуПС после пропущенного мяча также стал уже намного злее. 
  • 9'
    Ниссилья с правой половины поля выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Удо в центре поля нарушил правила против Рукавины. Игроки "Астаны" вновь попытались быстро разыграть стандарт, но в итоге на ровном месте отправили мяч в аут. 
  • Опасный момент
    7'
    Себбан пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Непогодов сыграл не очень уверенно, но всё же Дмитрий кулаками отбил мяч в центр штрафной, а далее уже игроки КуПСа нарушили правила. 
  • 6'
    Попович пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Астаны" и улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Угловой у ворот "Астаны". Ниссилья выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Барсегян!!! Томасов прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу к левому углу вратарской, Барсегян удачно оторвался от соперников и в касание вколотил мяч под перекладину. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Узочукву в центре поля нарушил правила против Барсегяна. "Астана" достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • Офсайд
    2'
    Сразу же игроки "Астаны" отправились в атаку, но при забросе в центр штрафной площади Барсегян оказался в офсайде. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Первая игра в Финляндии завершилась для "Астаны" достаточно неплохо, команды сыграли между собой вничью 1:1. Сегодня на своём поле команда Андрея Тихонова конечно же должна побеждать и выходить в следующий раунд квалификации Лиги конференций. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Помогать ему на бровках будут Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервным арбитром на этот матч назначен Милош Бошкович. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций между "Астаной" из Нур-Султана и финским КуПСом. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 141
Астана 87.2% (123)
X 8.5% (12)
КуПС 4.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
КуПС
2.24
4.00
7.77
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Где смотреть матч Астана 2:0 КуПС онлайн


Прогнозы на матч Астана 2:0 КуПС

Исход игры
Астана
87.3% (124)
Ничья
8.5% (12)
КуПС
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
36.88% (52)
Меньше
63.12% (89)
Обе команды забьют
Да
43.26% (61)
Нет
56.74% (80)
Популярный счёт
1:0 Астана
38.7% (55)
2:1 Астана
29.6% (42)
2:0 Астана
15.5% (22)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 КуПС
3.5% (5)
3:1 Астана
1.4% (2)
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