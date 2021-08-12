Лига конференций 2021-2022
1:0
4' ГолБарсегян Тигран
2:0
41' ГолАимбетов Абат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Совет СагиЗащитник
-
21 КадетеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Скворцов ЛевНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тихонов Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Тейряс МиикаВратарь
- Защитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 РангелНападающий
-
16 Юрю ТоммиНападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
Ход матча
4'
1:0
41'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Томасов Марин
|2
|0.5
|2.
|Битри Энео
|2
|0.5
|3.
|Барсегян Тигран
|1
|0.25
|4.
|Аимбетов Абат
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Удо Аньекпено
|3
|0.5
|2.
|Рангел
|2
|0.33
|3.
|Ниссилья Урхо
|2
|0.33
|4.
|Томас Диого
|1
|0.17
|5.
|Henry Uzochokwu
|1
|0.17
|6.
|Себбан Джордан
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шимунович Лука
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Астана
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|КуПС
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|0
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Астана Последние 20 матчей: +11 =5 -4Астана 1:0 Кайсар КуПС 1:1 Астана Акжайык 3:0 Астана Арис Салоники 2:1 Астана
Астана 1:0 Акжайык Астана 2:0 Арис Салоники Астана 3:2 Актобе Кайсар 0:0 Астана Астана 4:3 Шахтёр Караганда Кызыл-Жар 3:2 Астана Астана 0:2 Ордабасы Атырау 0:2 Астана Астана 1:1 Тобол Каспий 2:2 Астана Астана 1:1 Кайрат Кайсар 2:5 Астана Астана 1:0 Жетысу Тараз 0:1 Астана Актобе 0:2 Астана Астана 1:0 Акжайык
КуПС Последние 20 матчей: +12 =4 -4КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес
Последние игры между собой
Астана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|3.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|5
|1
|0
|4.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|5
|1
|0
|5.
|Богемианс
|Келли Джорджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Олимпия Любляна
|Корун Урош
|0
|1
Прогнозы на матч Астана 2:0 КуПС
Исход игры
Астана
87.3% (124)
Ничья
8.5% (12)
КуПС
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
36.88% (52)
Меньше
63.12% (89)
Обе команды забьют
Да
43.26% (61)
Нет
56.74% (80)
Популярный счёт
1:0 Астана
38.7% (55)
2:1 Астана
29.6% (42)
2:0 Астана
15.5% (22)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 КуПС
3.5% (5)
3:1 Астана
1.4% (2)
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