Лига конференций 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Томасов Марин
|2
|0.67
|2.
|Битри Энео
|2
|0.67
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Удо Аньекпено
|3
|0.6
|2.
|Рангел
|2
|0.4
|3.
|Ниссилья Урхо
|2
|0.4
|4.
|Томас Диого
|1
|0.2
|5.
|Henry Uzochokwu
|1
|0.2
|6.
|Себбан Джордан
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шимунович Лука
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Астана
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|КуПС
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|0
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Астана Последние 20 матчей: +11 =5 -4Астана 1:0 Кайсар КуПС 1:1 Астана Акжайык 3:0 Астана Арис Салоники 2:1 Астана
Астана 1:0 Акжайык Астана 2:0 Арис Салоники Астана 3:2 Актобе Кайсар 0:0 Астана Астана 4:3 Шахтёр Караганда Кызыл-Жар 3:2 Астана Астана 0:2 Ордабасы Атырау 0:2 Астана Астана 1:1 Тобол Каспий 2:2 Астана Астана 1:1 Кайрат Кайсар 2:5 Астана Астана 1:0 Жетысу Тараз 0:1 Астана Актобе 0:2 Астана Астана 1:0 Акжайык
КуПС Последние 20 матчей: +12 =4 -4КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес
Последние игры между собой
Астана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|3.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|5
|1
|0
|4.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|5
|1
|0
|5.
|Богемианс
|Келли Джорджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Олимпия Любляна
|Корун Урош
|0
|1
Прогнозы на матч Астана - КуПС
Исход игры
Астана
91.5% (54)
Ничья
5.1% (3)
КуПС
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (27)
Меньше
53.45% (31)
Обе команды забьют
Да
48.28% (28)
Нет
51.72% (30)
Популярный счёт
2:1 Астана
39% (23)
1:0 Астана
27.1% (16)
2:0 Астана
18.6% (11)
1:1 Ничья
5.1% (3)
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