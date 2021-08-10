Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Астана
 
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КуПС

Бомбардиры внутри турнира

Астана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томасов Марин 2 0.67
2. Битри Энео 2 0.67
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Удо Аньекпено 3 0.6
2. Рангел 2 0.4
3. Ниссилья Урхо 2 0.4
4. Томас Диого 1 0.2
5. Henry Uzochokwu 1 0.2
6. Себбан Джордан 1 0.2

Карточки

Астана
# Игрок      
1. Шимунович Лука 0 1
КуПС
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Астана 0 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 КуПС 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 0 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Астана Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Астана 1:0 Кайсар КуПС 1:1 Астана Акжайык 3:0 Астана Арис Салоники 2:1 Астана
Астана 1:0 Акжайык Астана 2:0 Арис Салоники Астана 3:2 Актобе Кайсар 0:0 Астана Астана 4:3 Шахтёр Караганда Кызыл-Жар 3:2 Астана Астана 0:2 Ордабасы Атырау 0:2 Астана Астана 1:1 Тобол Каспий 2:2 Астана Астана 1:1 Кайрат Кайсар 2:5 Астана Астана 1:0 Жетысу Тараз 0:1 Астана Актобе 0:2 Астана Астана 1:0 Акжайык
КуПС Последние 20 матчей: +12 =4 -4
КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес
КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК Интер Турку 1:0 КуПС

Последние игры между собой

Астана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС 1:1 Астана Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
4. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
5. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Олимпия Любляна Корун Урош 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астана - КуПС от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2021, осталось 2 дня 8 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 60
    Астана 91.7% (55)
    X 5% (3)
    КуПС 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астана
    Ничья
    КуПС
    1.89
    3.57
    4.14
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астана - КуПС онлайн


    Прогнозы на матч Астана - КуПС

    Исход игры
    Астана
    91.5% (54)
    Ничья
    5.1% (3)
    КуПС
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (27)
    Меньше
    53.45% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    48.28% (28)
    Нет
    51.72% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Астана
    39% (23)
    1:0 Астана
    27.1% (16)
    2:0 Астана
    18.6% (11)
    1:1 Ничья
    5.1% (3)
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