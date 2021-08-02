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Золотой кубок КОНКАКАФ 2021

2021
США
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Мексика
0' 26'
1
Тёрнер
Мэтт
2
Кэннон
Реджи
16
Сэндс
Джеймс
12
Робинсон
Майлз
21
Белло
Джордж
19
Уильямсон
Эрик
23
Акоста
Келлин
17
Ллетгет
Себастьян
7
Арриола
Пол
9
Зардес
Гьяси
13
Хопп
Мэттью
1
Талавера
Альфредо
21
Родригес
Луис
IV
2
Араухо
Нестор
15
Морено
Эктор
23
Гальярдо
Хесус
16
Эррера
Эктор
4
Альварес
Эдсон
6
Дос
Сантос
Хонатан
10
Пинеда
Орбелин
11
Фунес
Рохелио
17
Корона
Хесус
США
4-3-3
Мексика
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

США
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 2 0.33
2. Дайк Дэрил 2 0.33
3. Мур Шакелл 1 0.17
4. Робинсон Майлз 1 0.17
5. Винс Сэмюэл 1 0.17
6. Джоаккини Николас 1 0.17
7. Хопп Мэттью 1 0.17
Мексика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунес Рохелио 3 0.5
2. Пинеда Орбелин 3 (1) 0.5
3. Дос Сантос Хонатан 1 0.17
4. Эррера Эктор 1 0.17
5. Родригес Луис IV 1 0.17

Карточки

США
# Игрок      
1. Зардес Гьяси 1 0
2. Акоста Келлин 1 0
3. Арриола Пол 1 0
4. Мур Шакелл 1 0
Мексика
# Игрок      
1. Гальярдо Хесус 2 0
2. Пулидо Алан 1 0
3. Эррера Эктор 1 0
4. Сальседо Карлос 1 0
5. Гутьеррес Эрик 1 0
6. Родригес Луис IV 1 0
7. Альварес Эдсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 США 33.33% (3) 0 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Мексика 0 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

США Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Катар 0:1 США США 1:0 Ямайка США 1:0 Канада Мартиника 1:6 США
США 1:0 Гаити США 4:0 Коста-Рика США 3:2 Мексика Гондурас 0:1 США Швейцария 2:1 США Северная Ирландия 1:2 США США 4:1 Ямайка США 7:0 Тринидад и Тобаго США 6:0 Сальвадор США 6:2 Панама Уэльс 0:0 США США 1:0 Коста-Рика Куба 0:4 США США 4:1 Канада Канада 2:0 США США 7:0 Куба
Мексика Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Мексика 2:1 Канада Мексика 3:0 Гондурас Мексика 1:0 Сальвадор Гватемала 0:3 Мексика
Мексика 0:0 Тринидад и Тобаго Мексика 4:0 Нигерия Мексика 3:0 Панама Мексика 0:0 Гондурас США 3:2 Мексика Мексика 0:0 Коста-Рика Мексика 2:1 Исландия Коста-Рика 0:1 Мексика Уэльс 1:0 Мексика Япония 0:2 Мексика Мексика 3:2 Южная Корея Мексика 2:2 Алжир Голландия 0:1 Мексика Мексика 3:0 Гватемала Мексика 2:1 Бермудские острова Панама 0:3 Мексика

Последние игры между собой

США: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Мексика: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
США 3:2 Мексика Лига наций КОНКАКАФ США 0:3 Мексика Товарищеские матчи Мексика 1:0 США Золотой кубок КОНКАКАФ США 1:0 Мексика Товарищеские матчи
Мексика 1:1 США Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка США 1:2 Мексика Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка Мексика 3:2 США Кубок КОНКАКАФ США 2:0 Мексика Товарищеские матчи США 2:2 Мексика Международные матчи США 2:0 Мексика Чемпионат Мира Мексика 0:0 США Чемпионат Мира Мексика 0:1 США Международные матчи США 1:1 Мексика Товарищеские матчи США 2:4 Мексика КОНКАКАФ Мексика 2:1 США Чемпионат Мира США 0:5 Мексика КОНКАКАФ США 2:0 Мексика Чемпионат Мира США 2:2 Мексика Товарищеские матчи
1/4 финала
3 Катар
2 Сальвадор
1 США
0 Ямайка
3 Мексика
0 Гондурас
0 Коста-Рика
2 Канада
1/2 финала
0 Катар
1 США
2 Мексика
1 Канада
Финал
0 США
0 Мексика

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Катар Али Альмоэз 4 1 0
2. Мексика Фунес Рохелио 3 0 0
3. Гондурас Киото Ромель 3 0 0
4. Катар Хатем Абдулазиз 3 0 0
5. Канада Эустакиу Стефен 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гваделупа Сольве Стив 2 1
2. Коста-Рика Кальво Франсиско 1 1
3. Мартиника Бюрнер Патрик 1 1
4. Гваделупа Quentin Annette 1 1
5. Суринам Донк Райан 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Из центра поля последовал заброс на ход Хоппу по левому флангу, мяч полетел довольно сильно, в борьбе с Араухо Мэттью не смог сохранить его в игре. 
  • Угловой
    27'
    Корона с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, игрокам сборной США было очень непросто, но всё же они смогли отбиться. 
  • 26'
    Пинеда с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Белло и ушёл на очередной угловой. 
  • 25'
    Успокоилась игра у нас немного в середине первого тайма, сборная Мексики при этом сохраняет подавляющее преимущество во владении мячом. 
  • Судья
    24'
    Последовал сейчас очередной заброс в центр штрафной площади сборной США на Мори, Фунэс очень легко упал на газон в борьбе с Кэнноном, Эктор Сорто вновь показал, что никакого пенальти в таких ситуациях ждать не нужно. 
  • 23'
    Корону сегодня очень плотно опекают игроки сборной США, в некоторых моментах вокруг него могут собраться до трёх футболистов. 
  • 22'
    Пинеда попытался пройти вперёд по левому флангу, Кэннон на этот раз накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    21'
    Корона с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Морено головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Тёрнеру. 
  • 20'
    Гальярдо и Пинеда разогнали атаку по левой половине поля, затем Хесус вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел на правый угол штрафной площади, Родригес зацепился за мяч и выполнил подачу к дальней штанге, мяч от защитника сборной США ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Белло в центре поля огрел по ногам Корону. Мексика вновь достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • 18'
    На стадионе в Лас-Вегасе болельщики уже активно запускают "волну", настроение на трибунах у всех пока очень хорошее и дружелюбное. 
  • 17'
    Уильямсон вроде бы поднялся и пришёл в себя, видимо Эрик всё же попытается продолжить матч. 
  • 16'
    Затягивается у нас пауза, Уильямсон с большим трудом поднялся, у сборной США уже Рольдан стал активно переодеваться. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Гальярдо с левой половины поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в затылок Уильямсону, полузащитник сборной США в итоге сейчас в лёгком нокдауне. 
  • Угловой
    14'
    Теперь уже Корона решил разыграть корнер с Пинедой, но на этот раз на правом фланге мексиканцы ничего интересного не смогли придумать. 
  • Угловой
    13'
    Корона с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мори головой пробил в правый угол ворот, Тёрнер в прыжке перевёл мяч на повторный корнер. 
  • 12'
    Корона при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Морено, а затем от лицевой линии выполнил подачу к линии вратарской, мяч попал в прижатую руку Белло и ушёл на угловой. 
  • 11'
    Корона и Пинеда решили разыграть стандарт между собой на левом фланге, затем Хесус с левого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Сэндс головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Гальярдо зацепили на левом фланге у штрафной площади сборной США. Теперь уже мексиканцы заработали относительно неплохой стандарт. 
  • 9'
    Родригес прошёл вперёд по правому флангу, а затем под давлением соперника Луис попытался выполнить подачу к линии вратарской, мяч свалился с ноги у флангового защитника сборной Мексики и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Уильямсон в подкате на левой половине поля нарушил правила против Альвареса. Игроки сборной Мексики решили пока обойтись без подачи в штрафную площадь. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Кэннон в центре поля нарушил правила против Пинеды. На этот раз мексиканцы разыграли стандарт уже более спокойно. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Теперь уже Белло нарушил правила в центре поля. Мексика достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • 5'
    Белло прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Уильямсон в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел довольно слабо, Талавера выловил его без особого труда. 
  • 4'
    Полный стадион в Лас-Вегасе сегодня конечно же, при этом видно, что фанаты сборной Мексики намного активнее поддерживают свою команду, быть может их даже и больше сегодня. 
  • Судья
    3'
    Сэндс под давлением с левого фланга выполнил передачу назад к левому углу вратарской, Тёрнер при обработке мяча слишком сильно отпустил его от себя, Мори мог создать неплохой момент, но форвард сборной Мексики решил сыграть на публику и просто завалился на газон, никакого пенальти Эктор Сорто справедливо не назначил. 
  • 2'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Мексики, Морено грамотно поставил корпус Арриола и дал Талавере забрать мяч при игре на выходе. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Лас-Вегасе сборные США и Мексики должны выдать нам достаточно яркую битву за трофей, но мы знаем, что на этом турнире команда Грегга Берхалтера любит играть достаточно закрыто, а поэтому именно Мексике придётся задавать темп всей встречи. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч интернациональная бригада арбитров во главе с Эктором Мартинесом Сорто из Гондураса. Помогать ему на бровках будут соотечественник Вальтер Лопес Рамос и Хенри Пупиро из Никарагуа. Резервным арбитром на этот матч назначен Марио Эскобар из Гватемалы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными США и Мексики. Вместе с вами за этой битвой наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 138
    США 26.1% (36)
    X 16.7% (23)
    Мексика 57.2% (79)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    США
    Ничья
    Мексика
    4.40
    3.20
    2.18
    Все Коэффициенты
    Новости
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч США 0:0 Мексика онлайн


Прогнозы на матч США 0:0 Мексика

Исход игры
США
26.4% (37)
Ничья
16.4% (23)
Мексика
57.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
62.59% (87)
Меньше
37.41% (52)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:2 Мексика
38.6% (54)
2:1 США
18.6% (26)
1:1 Ничья
14.3% (20)
0:1 Мексика
12.9% (18)
1:0 США
7.1% (10)
1:3 Мексика
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:2 Мексика
1.4% (2)
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