Последовал сейчас очередной заброс в центр штрафной площади сборной США на Мори, Фунэс очень легко упал на газон в борьбе с Кэнноном, Эктор Сорто вновь показал, что никакого пенальти в таких ситуациях ждать не нужно.

Успокоилась игра у нас немного в середине первого тайма, сборная Мексики при этом сохраняет подавляющее преимущество во владении мячом.

Пинеда с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Белло и ушёл на очередной угловой.

Корона с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, игрокам сборной США было очень непросто, но всё же они смогли отбиться.

Из центра поля последовал заброс на ход Хоппу по левому флангу, мяч полетел довольно сильно, в борьбе с Араухо Мэттью не смог сохранить его в игре.

23' Корону сегодня очень плотно опекают игроки сборной США, в некоторых моментах вокруг него могут собраться до трёх футболистов.

22' Пинеда попытался пройти вперёд по левому флангу, Кэннон на этот раз накрыл своего соперника и выбил мяч в аут.

21' Корона с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Морено головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Тёрнеру.

20' Гальярдо и Пинеда разогнали атаку по левой половине поля, затем Хесус вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел на правый угол штрафной площади, Родригес зацепился за мяч и выполнил подачу к дальней штанге, мяч от защитника сборной США ушёл на угловой.

19' Белло в центре поля огрел по ногам Корону. Мексика вновь достаточно быстро разыграла стандарт.

18' На стадионе в Лас-Вегасе болельщики уже активно запускают "волну", настроение на трибунах у всех пока очень хорошее и дружелюбное.

17' Уильямсон вроде бы поднялся и пришёл в себя, видимо Эрик всё же попытается продолжить матч.

16' Затягивается у нас пауза, Уильямсон с большим трудом поднялся, у сборной США уже Рольдан стал активно переодеваться.

15' Гальярдо с левой половины поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в затылок Уильямсону, полузащитник сборной США в итоге сейчас в лёгком нокдауне.

14' Теперь уже Корона решил разыграть корнер с Пинедой, но на этот раз на правом фланге мексиканцы ничего интересного не смогли придумать.

13' Корона с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мори головой пробил в правый угол ворот, Тёрнер в прыжке перевёл мяч на повторный корнер.

12' Корона при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Морено, а затем от лицевой линии выполнил подачу к линии вратарской, мяч попал в прижатую руку Белло и ушёл на угловой.

11' Корона и Пинеда решили разыграть стандарт между собой на левом фланге, затем Хесус с левого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Сэндс головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

10' Гальярдо зацепили на левом фланге у штрафной площади сборной США. Теперь уже мексиканцы заработали относительно неплохой стандарт.

9' Родригес прошёл вперёд по правому флангу, а затем под давлением соперника Луис попытался выполнить подачу к линии вратарской, мяч свалился с ноги у флангового защитника сборной Мексики и ушёл за лицевую линию поля.

8' Уильямсон в подкате на левой половине поля нарушил правила против Альвареса. Игроки сборной Мексики решили пока обойтись без подачи в штрафную площадь.

7' Кэннон в центре поля нарушил правила против Пинеды. На этот раз мексиканцы разыграли стандарт уже более спокойно.

6' Теперь уже Белло нарушил правила в центре поля. Мексика достаточно быстро разыграла стандарт.

5' Белло прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Уильямсон в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел довольно слабо, Талавера выловил его без особого труда.

4' Полный стадион в Лас-Вегасе сегодня конечно же, при этом видно, что фанаты сборной Мексики намного активнее поддерживают свою команду, быть может их даже и больше сегодня.

3' Сэндс под давлением с левого фланга выполнил передачу назад к левому углу вратарской, Тёрнер при обработке мяча слишком сильно отпустил его от себя, Мори мог создать неплохой момент, но форвард сборной Мексики решил сыграть на публику и просто завалился на газон, никакого пенальти Эктор Сорто справедливо не назначил.

2' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Мексики, Морено грамотно поставил корпус Арриола и дал Талавере забрать мяч при игре на выходе.