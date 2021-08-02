Золотой кубок КОНКАКАФ 2021
США
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Allegiant Stadium
Мексика
16
Сэндс
Джеймс
21
Белло
Джордж
13
Хопп
Мэттью
15
Морено
Эктор
16
Эррера
Эктор
17
Корона
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Хопп МэттьюНападающий
- Запасные игроки
-
22 Гузан БрэдВратарь
-
18 Джонсон ШонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дайк ДэрилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берхалтер Грегг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено ЭкторЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Корона ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мартино Херардо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|2
|0.33
|2.
|Дайк Дэрил
|2
|0.33
|3.
|Мур Шакелл
|1
|0.17
|4.
|Робинсон Майлз
|1
|0.17
|5.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.17
|6.
|Джоаккини Николас
|1
|0.17
|7.
|Хопп Мэттью
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунес Рохелио
|3
|0.5
|2.
|Пинеда Орбелин
|3 (1)
|0.5
|3.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.17
|4.
|Эррера Эктор
|1
|0.17
|5.
|Родригес Луис IV
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зардес Гьяси
|1
|0
|2.
|Акоста Келлин
|1
|0
|3.
|Арриола Пол
|1
|0
|4.
|Мур Шакелл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гальярдо Хесус
|2
|0
|2.
|Пулидо Алан
|1
|0
|3.
|Эррера Эктор
|1
|0
|4.
|Сальседо Карлос
|1
|0
|5.
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|6.
|Родригес Луис IV
|1
|0
|7.
|Альварес Эдсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|США
|33.33% (3)
|0
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Мексика
|0
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
США Последние 20 матчей: +17 =1 -2Катар 0:1 США США 1:0 Ямайка США 1:0 Канада Мартиника 1:6 США
Мексика Последние 20 матчей: +15 =3 -2Мексика 2:1 Канада Мексика 3:0 Гондурас Мексика 1:0 Сальвадор Гватемала 0:3 Мексика
Мексика 0:0 Тринидад и Тобаго Мексика 4:0 Нигерия Мексика 3:0 Панама Мексика 0:0 Гондурас США 3:2 Мексика Мексика 0:0 Коста-Рика Мексика 2:1 Исландия Коста-Рика 0:1 Мексика Уэльс 1:0 Мексика Япония 0:2 Мексика Мексика 3:2 Южная Корея Мексика 2:2 Алжир Голландия 0:1 Мексика Мексика 3:0 Гватемала Мексика 2:1 Бермудские острова Панама 0:3 Мексика
Последние игры между собой
США: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Мексика: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Мексика 1:1 США Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка США 1:2 Мексика Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка Мексика 3:2 США Кубок КОНКАКАФ США 2:0 Мексика Товарищеские матчи США 2:2 Мексика Международные матчи США 2:0 Мексика Чемпионат Мира Мексика 0:0 США Чемпионат Мира Мексика 0:1 США Международные матчи США 1:1 Мексика Товарищеские матчи США 2:4 Мексика КОНКАКАФ Мексика 2:1 США Чемпионат Мира США 0:5 Мексика КОНКАКАФ США 2:0 Мексика Чемпионат Мира США 2:2 Мексика Товарищеские матчи
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Катар
|Али Альмоэз
|4
|1
|0
|2.
|Мексика
|Фунес Рохелио
|3
|0
|0
|3.
|Гондурас
|Киото Ромель
|3
|0
|0
|4.
|Катар
|Хатем Абдулазиз
|3
|0
|0
|5.
|Канада
|Эустакиу Стефен
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гваделупа
|Сольве Стив
|2
|1
|2.
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|1
|1
|3.
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|1
|1
|4.
|Гваделупа
|Quentin Annette
|1
|1
|5.
|Суринам
|Донк Райан
|2
|0
Прогнозы на матч США 0:0 Мексика
Исход игры
США
26.4% (37)
Ничья
16.4% (23)
Мексика
57.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
62.59% (87)
Меньше
37.41% (52)
Обе команды забьют
Да
76.98% (107)
Нет
23.02% (32)
Популярный счёт
1:2 Мексика
38.6% (54)
2:1 США
18.6% (26)
1:1 Ничья
14.3% (20)
0:1 Мексика
12.9% (18)
1:0 США
7.1% (10)
1:3 Мексика
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:2 Мексика
1.4% (2)
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