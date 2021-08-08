Словакия: Суперлига 2021-2022
Жилина
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Стадион под Дубном
Погронье
1:0
2' ГолЯмбор Тимотей
17' Желтая карточкаDaniel Horak
34' Желтая карточкаШпирьяк Доминик
Ход матча
2'
1:0
17'
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ямбор Тимотей
|3
|1
|2.
|Мыслович Патрик
|2
|0.67
|3.
|Бичахчян Ваан
|0
|0
|4.
|Слука Бранислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лачны Милош
|1
|0.33
|2.
|Ladji Malle
|1
|0.33
|3.
|Да Силва Адлер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Копас Адам
|1
|0
|2.
|Слука Бранислав
|1
|0
|3.
|Ананг Бенсон
|1
|0
|4.
|Мраз Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лачны Милош
|2
|0
|2.
|Шпирьяк Доминик
|2
|0
|3.
|Бадоло Седрик
|1
|0
|4.
|Daniel Horak
|1
|0
|5.
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жилина
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|Погронье
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +12 =2 -6Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь
Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина Злате Моравце 0:2 Жилина
Погронье Последние 20 матчей: +8 =6 -6Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье
Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок
Последние игры между собой
Жилина: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Тренчин
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Сеница
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Спартак Трнава
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Погронье
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Земплин
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|ДАК
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Злате Моравце
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|Середь
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Липтовски-Микулаш
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Погронье
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Тренчин
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Сеница
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Земплин
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Злате Моравце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Середь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Жилина
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Тренчин
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Сеница
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Спартак Трнава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|8.
|Середь
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|9.
|ДАК
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|10.
|Погронье
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|11.
|Земплин
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Жилина
|Ямбор Тимотей
|3
|0
|0
|2.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|2
|0
|1
|3.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|2
|0
|0
|4.
|ДАК
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|0
|5.
|Земплин
|Жофчак Игор
|1
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|1
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|2
|0
|4.
|Слован Братислава
|Рабиу Ибрахим
|2
|0
|5.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|2
|0