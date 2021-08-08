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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Жилина
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Погронье
0'
1:0
2' Гол
Ямбор Тимотей
17' Желтая карточка
Daniel Horak
34' Желтая карточка
Шпирьяк Доминик
41'

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ямбор Тимотей 3 1
2. Мыслович Патрик 2 0.67
3. Бичахчян Ваан 0 0
4. Слука Бранислав 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лачны Милош 1 0.33
2. Ladji Malle 1 0.33
3. Да Силва Адлер 0 0

Карточки

Жилина
# Игрок      
1. Копас Адам 1 0
2. Слука Бранислав 1 0
3. Ананг Бенсон 1 0
4. Мраз Филип 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Лачны Милош 2 0
2. Шпирьяк Доминик 2 0
3. Бадоло Седрик 1 0
4. Daniel Horak 1 0
5. Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жилина 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0 0
Погронье 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь
Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина Злате Моравце 0:2 Жилина
Погронье Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье
Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок

Последние игры между собой

Жилина: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Жилина 2:1 Погронье Суперлига Погронье 2:1 Жилина Суперлига Погронье 0:1 Жилина Суперлига Жилина 2:1 Погронье Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Слован Братислава 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Тренчин 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Сеница 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Ружомберок 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спартак Трнава 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Погронье 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Земплин 3 1 0 2 5 - 5 3
9. ДАК 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Злате Моравце 3 0 1 2 1 - 6 1
11. Середь 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Липтовски-Микулаш 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2. ДАК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Погронье 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Слован Братислава 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Тренчин 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Сеница 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Земплин 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Ружомберок 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Злате Моравце 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Середь 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ружомберок 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Жилина 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Тренчин 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Сеница 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Спартак Трнава 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 3 0
8. Середь 1 0 0 1 0 - 3 0
9. ДАК 1 0 0 1 1 - 4 0
10. Погронье 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
11. Земплин 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Жилина Ямбор Тимотей 3 0 0
2. Тренчин Кадак Якуб 2 0 1
3. Жилина Мыслович Патрик 2 0 0
4. ДАК Тайво Абдулрахман 2 0 0
5. Земплин Жофчак Игор 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сеница Tomas Egert 2 1
2. Тренчин Samuel Lavrincik 1 1
3. Погронье Лачны Милош 2 0
4. Слован Братислава Рабиу Ибрахим 2 0
5. Злате Моравце Мених Йозеф 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Погронье
1.71
5.51
4.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жилина 1:0 Погронье онлайн




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