Словакия: Суперлига 2021-2022
Жилина
3:1
Конец матча
Стадион: Стадион под Дубном
Погронье
1:0
2' ГолЯмбор Тимотей
17' Желтая карточкаDaniel Horak
34' Желтая карточкаШпирьяк Доминик
44' Желтая карточкаСлебодник Тибор
59' Желтая карточкаЛачны Милош
66' Желтая карточкаЧмовш Павел
2:0
67' ГолБичахчян Ваан
73' Вторая желтая карточкаШпирьяк Доминик
3:0
79' ГолБичахчян Ваан
3:1
84' ГолLadji Malle
40
Суля
Самуэл
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
43
Мраз
Филип
66
Руснак
Матуш
20
Гольян
Адам
24
Чмовш
Павел
52
Adam
Pajer
77
Мазань
Петер
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Суля СамуэлЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Руснак МатушНападающий
- Нападающий
-
20 Гольян АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
-
28 Ананг БенсонЗащитник
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
- Защитник
-
52 Adam PajerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Ladji Malle
-
-
21 Filip Mastis
-
Главный тренер: Jan Kamenik
Ход матча
2'
1:0
17'
34'
44'
59'
60'
66'
67'
2:0
73'
79'
3:0
84'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ямбор Тимотей
|3
|1
|2.
|Бичахчян Ваан
|2
|0.67
|3.
|Мыслович Патрик
|2
|0.67
|4.
|Слука Бранислав
|0
|0
|5.
|Руснак Матуш
|0
|0
|6.
|Дурис Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ladji Malle
|2
|0.67
|2.
|Лачны Милош
|1
|0.33
|3.
|Да Силва Адлер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Копас Адам
|1
|0
|2.
|Слука Бранислав
|1
|0
|3.
|Ананг Бенсон
|1
|0
|4.
|Слебодник Тибор
|1
|0
|5.
|Мраз Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шпирьяк Доминик
|2
|1
|2.
|Лачны Милош
|3
|0
|3.
|Чмовш Павел
|1
|0
|4.
|Бадоло Седрик
|1
|0
|5.
|Daniel Horak
|1
|0
|6.
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жилина
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Погронье
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +12 =2 -6Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь
Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина Злате Моравце 0:2 Жилина
Погронье Последние 20 матчей: +8 =6 -6Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье
Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок
Последние игры между собой
Жилина: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Тренчин
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Сеница
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|ДАК
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Спартак Трнава
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Погронье
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Земплин
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Середь
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Злате Моравце
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|Липтовски-Микулаш
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Погронье
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ДАК
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Тренчин
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Сеница
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Земплин
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Середь
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Тренчин
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Сеница
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|ДАК
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|Спартак Трнава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|9.
|Погронье
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|10.
|Земплин
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Середь
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Жилина
|Ямбор Тимотей
|3
|0
|0
|2.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|2
|0
|2
|3.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|2
|0
|1
|4.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|2
|0
|0
|5.
|ДАК
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1
|2.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|2
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|3
|0
|4.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|1
|1
|5.
|Слован Братислава
|Рабиу Ибрахим
|2
|0