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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Жилина
3:1
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
1:0
2' Гол
Ямбор Тимотей
17' Желтая карточка
Daniel Horak
34' Желтая карточка
Шпирьяк Доминик
44' Желтая карточка
Слебодник Тибор
59' Желтая карточка
Лачны Милош
66' Желтая карточка
Чмовш Павел
2:0
67' Гол
Бичахчян Ваан
73' Вторая желтая карточка
Шпирьяк Доминик
3:0
79' Гол
Бичахчян Ваан
3:1
84' Гол
Ladji Malle
90'+3
30
Белько
Любомир
40
Суля
Самуэл
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
27
Слука
Бранислав
6
Гоно
Мирослав
43
Мраз
Филип
24
Слебодник
Тибор
66
Руснак
Матуш
19
Ямбор
Тимотей
20
Гольян
Адам
1
Сланчик
Адриан
32
Шпирьяк
Доминик
4
Палюшек
Александр
24
Чмовш
Павел
2
Daniel
Horak
52
Adam
Pajer
23
Сцисляк
Даниэль
18
Благут
Патрик
77
Мазань
Петер
10
Бадоло
Седрик
31
Лачны
Милош
Жилина
4-3-3
Погронье
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ямбор Тимотей 3 1
2. Бичахчян Ваан 2 0.67
3. Мыслович Патрик 2 0.67
4. Слука Бранислав 0 0
5. Руснак Матуш 0 0
6. Дурис Давид 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ladji Malle 2 0.67
2. Лачны Милош 1 0.33
3. Да Силва Адлер 0 0

Карточки

Жилина
# Игрок      
1. Копас Адам 1 0
2. Слука Бранислав 1 0
3. Ананг Бенсон 1 0
4. Слебодник Тибор 1 0
5. Мраз Филип 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Шпирьяк Доминик 2 1
2. Лачны Милош 3 0
3. Чмовш Павел 1 0
4. Бадоло Седрик 1 0
5. Daniel Horak 1 0
6. Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жилина 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
Погронье 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Тобол 0:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Жилина Жилина 2:2 Аполлон Жилина 3:0 Середь
Аполлон 1:3 Жилина Дила 2:1 Жилина Жилина 5:1 Дила Локомотив Москва 3:2 Жилина Жилина 3:2 Злате Моравце Жилина 4:2 Середь Жилина 5:1 Злате Моравце Жилина 1:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:1 Жилина Жилина 5:3 Тренчин Жилина 4:1 Кошице-2 ДАК 2:1 Жилина Кошице-2 2:4 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Злате Моравце 1:0 Жилина Злате Моравце 0:2 Жилина
Погронье Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье
Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок

Последние игры между собой

Жилина: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Жилина 2:1 Погронье Суперлига Погронье 2:1 Жилина Суперлига Погронье 0:1 Жилина Суперлига Жилина 2:1 Погронье Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Слован Братислава 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Тренчин 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Сеница 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Ружомберок 2 1 1 0 3 - 2 4
6. ДАК 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Спартак Трнава 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Погронье 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Земплин 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Середь 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Злате Моравце 3 0 1 2 1 - 6 1
12. Липтовски-Микулаш 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Погронье 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ДАК 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Слован Братислава 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Тренчин 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Сеница 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Земплин 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Ружомберок 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Середь 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Злате Моравце 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ружомберок 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Жилина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Тренчин 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Сеница 2 0 2 0 1 - 1 2
6. ДАК 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
7. Спартак Трнава 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 3 0
9. Погронье 2 0 0 2 1 - 5 0
10. Земплин 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Середь 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Жилина Ямбор Тимотей 3 0 0
2. Жилина Бичахчян Ваан 2 0 2
3. Тренчин Кадак Якуб 2 0 1
4. Жилина Мыслович Патрик 2 0 0
5. ДАК Тайво Абдулрахман 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сеница Tomas Egert 2 1
2. Погронье Шпирьяк Доминик 2 1
3. Погронье Лачны Милош 3 0
4. Тренчин Samuel Lavrincik 1 1
5. Слован Братислава Рабиу Ибрахим 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Tibor Slebodnik получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Шпирьяк Доминик получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Cedric Badolo уходит с поля. Да Силва Адлер выходит вместо него
  • Желтая карточка
    17'
    Daniel Horak получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Ямбор Тимотей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Жилина 3:1 Погронье онлайн




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