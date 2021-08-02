Костров на чужой половине поля в простой ситуации сделал пас в ноги сопернику.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ВАСЬКОВ!!! Иванов справа навесил на Побудея, который сделал скидку на Соловья. Удар Андрея защитники БАТЭ отбили, ног на добивании удачно сыграл Васьков.

45' Бессмертный справа прострелил к воротам, где Юсов вместо мяча попал по ногам Заяцу.

44' Побудей справа сделал заброс к воротам, но вверху вновь лучше оказались борисовчане. Мяч выбит из штрафной площади.

42' Костров разыграл угловой удар с Васьковым. Подача слева к воротам удачной не получилась.

41' Юсов слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.

40' Костров от углового флага покатил мяч на Васькова, который с фланга не смог пробраться к воротам.

39' Побудей с двадцати одного метра пробил в левый угол. Чичкан прыгнул к штанге и мяч поймал.

38' Иванов справа навесил к воротам, но защитники БАТЭ вверху соперникам сыграть не дали.

37' Милич в чужой штрафной площади налетел на Заяца.

36' Нехайчик от углового флага навесил на Юсова, который головой пробил в дальнюю штангу.

35' Нехайчику потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.

34' Побудей в центре поля врезал сзади по ногам Нехайчику и получил жёлтую карточку.

33' Карасёв на фланге в подкате чисто отобрал мяч у Соловья.

32' Победей слева с линии штрафной площади пробил в сантиметрах над дальней крестовиной.

31' Милич слева у угла штрафной площади не смог пройти Заяца.

30' Прострел Левицкого слева к воротам заблокировал Нечаев.

29' Побудей слева откатил мяч на Васькова, который сделал заброс к дальней штанге. А вот в нужную зону никто из партнёров не прибежал.

28' Васьков справа с дальней дистанции пробил левее ворот.

27' Гомза слева ворвался в штрафную площадь, но Яков Филипович успел выбить мяч у Дмитрия.

26' Хозяева провели красивую многоходовку, но у штрафной площади соперников потеряли мяч.

25' Нехайчик на левом фланге отметился неточной передачей. Костров перехватил мяч.

24' Подачу Нехайчика слева в штрафную площадь защитники "Гомеля" заблокировали.

23' Бессмертный по центру мог убежать к чужим воротам, но Левицкий сыграл удачно против Дмитрия и выбил у него мяч.

22' Юсов слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

20' Милич слева с линии штрафной площади пробил выше ворот.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

БЕССМЕРТНЫЙ!!! Бес смертный справа сместился к центру и с двадцати метров точно пробил в дальний угол. Иваненко в прыжке мяч не достал.

18' Гомза на правом фланге не смог пройти Александара Филиповича.

17' Ленвицкий справа со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком сильно и высоко. Мяч улетел за пределы поля.

16' Нечаев на фланге подтолкнул Гомзу в спину.

15' Хозяева разыграли угловой удар и отошли с мячом к центральному кругу.

14' Побудей протолкнул мяч в штрафную площадь на Соловья, но Андрею защитники БАТЭ не позволили нанести удар.

12' Юсов у центрального круга ударил сзади по ногам Васькова.

11' Без опасных ударов и моментов у ворот проходят стартовые минуты матча. Команды больше заняты позиционной борьбой.

10' Юденков перед штрафной площадью перехватил пас Нечаева на Нехайчика.

9' Милич оказался в офсайде.

8' Бессмертный прошёл вперёд по правому флангу и неудачно навесил к воротам. Мяч улетел за пределы поля.

6' Яблонский отобрал мяч на чужой половине поля, но быстро развернуть контратаку не смог.

5' БАТЭ подержал мяч на чужой половине поля, заработав пару аутов.

4' Побудея на левом фланге встретили три соперника и вынудили Вадима сделать пас назад.

3' Первые минуты матча "Гомель" уверенно контролирует мяч, но на чужой половине поля закрепиться не может.

2' "Гомель" играет в зелёной форме, БАТЭ - в жёлтой.