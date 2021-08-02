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Беларусь: Премьер-лига 2021

2021
Гомель
2:2
Конец матча

Стадион:
БАТЭ
Гомель
БАТЭ

Бомбардиры внутри турнира

Гомель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соловей Андрей 9 0.53
2. Васильев Александр Андреевич 4 0.24
3. Vadim Pobudej 4 0.24
4. Dmitri Gomza 4 0.24
5. Васьков Артём 3 0.18
6. Сайчич Лазар 2 0.12
7. Nikita Nekrasov 2 0.12
8. Костров Игорь 1 0.06
9. Юденков Руслан 1 0.06
10. Левицкий Денис 1 0.06
БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скавыш Максим 9 (1) 0.5
2. Умаров Шохбоз 5 (1) 0.28
3. Драгун Станислав 5 0.28
4. Нехайчик Павел 3 0.17
5. Милич Неманья 2 0.11
6. Сигневич Николай 2 0.11
7. Филипович Яков 2 0.11
8. Рыбак Павел 1 0.06
9. Володько Максим 1 0.06
10. Яблонский Евгений 1 0.06
11. Карасёв Павел 1 0.06
12. Бессмертный Дмитрий 1 0.06
13. Виллюмссон Виллюм 1 0.06
14. Pavel Nekhajchik 1 0.06
15. Юсов Дмитрий 1 (1) 0.06

Карточки

Гомель
# Игрок      
1. Ковалёв Олег 0 1
2. Сайчич Лазар 0 1
3. Igor Zayats 0 1
4. Костров Игорь 1 0
5. Иванов Андрей Геннадьевич 1 0
6. Васильев Александр Андреевич 1 0
7. Гомза Дмитрий 1 0
8. _Pantya Y. 1 0
БАТЭ
# Игрок      
1. Сигневич Николай 1 1
2. Нечаев Данила 2 0
3. Чичкан Антон 0 1
4. Нехайчик Павел 1 0
5. Умаров Шохбоз 1 0
6. _Filipovic J. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гомель 25.81% (8) 3.23% (1) 19.35% (6) 19.35% (6) 12.9% (4) 19.35% (6)
 БАТЭ 11.11% (4) 22.22% (8) 16.67% (6) 19.44% (7) 11.11% (4) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Гомель Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Спутник 0:3 Гомель Гомель 0:0 Рух Брест Сморгонь 1:2 Гомель Гомель 2:0 Ислочь
Энергетик-БГУ 3:2 Гомель Гомель 5:0 Минск Славия Мозырь 2:4 Гомель Динамо-Брест 1:0 Гомель Гомель 4:1 Слуцк Витебск 0:0 Гомель Гомель 1:1 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 1:2 Гомель Гомель 2:0 Неман БАТЭ 3:2 Гомель Гомель 2:0 Спутник Рух Брест 1:1 Гомель Химик Светлогорск 0:1 Гомель Нафтан 1:4 Гомель Гранит 1:4 Гомель Гомель 2:0 Ошмяны
БАТЭ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
БАТЭ 1:4 Динамо Батуми БАТЭ 0:2 Динамо-Брест Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Слуцк 3:4 БАТЭ
Витебск 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Неман БАТЭ 3:0 Славия Мозырь БАТЭ 2:1 Ислочь БАТЭ 2:1 Спутник БАТЭ 3:2 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Сморгонь Ислочь 1:4 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 2:1 Энергетик-БГУ Минск 2:2 БАТЭ БАТЭ 3:2 Гомель

Последние игры между собой

Гомель: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
БАТЭ: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
БАТЭ 3:2 Гомель Премьер-лига БАТЭ 1:1 Гомель Премьер-лига Гомель 0:2 БАТЭ Премьер-лига Гомель 0:1 БАТЭ Премьер-лига
БАТЭ 3:0 Гомель Премьер-лига БАТЭ 3:0 Гомель Премьер-лига Гомель 1:1 БАТЭ Премьер-лига Гомель 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Гомель Премьер-лига БАТЭ 4:0 Гомель Премьер-лига Гомель 1:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Гомель Премьер-лига Гомель 0:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Гомель Премьер-лига Гомель 0:1 БАТЭ Премьер-лига Гомель 3:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:2 Гомель Премьер-лига Гомель 1:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Гомель Премьер-лига Гомель 0:1 БАТЭ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 15 14 1 0 33 - 7 43
2. БАТЭ Заявка 18 12 4 2 37 - 17 40
3. Рух Брест Заявка 18 10 6 2 27 - 12 36
4. Динамо Минск Заявка 18 11 3 4 33 - 13 36
5. Гомель Заявка 17 9 5 3 34 - 16 32
6. Динамо-Брест Заявка 18 6 9 3 22 - 13 27
7. Минск Заявка 17 6 6 5 25 - 26 24
8. Витебск Заявка 18 5 8 5 20 - 16 23
9. Ислочь Заявка 19 6 5 8 25 - 28 23
10. Энергетик-БГУ Заявка 18 6 5 7 24 - 23 23
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 17 6 4 7 17 - 24 22
12. Неман Заявка 18 3 6 9 16 - 26 15
13. Слуцк Заявка 18 3 6 9 19 - 31 15
14. Славия Мозырь Заявка 17 3 4 10 19 - 32 13
15. Сморгонь Заявка 19 2 5 12 16 - 40 11
16. Спутник Заявка 21 2 1 18 12 - 55 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 10 9 0 1 23 - 8 27
2. Шахтёр Солигорск Заявка 9 8 1 0 21 - 3 25
3. Рух Брест Заявка 9 7 2 0 17 - 2 23
4. Гомель Заявка 8 5 3 0 18 - 4 18
5. Динамо Минск Заявка 9 6 0 3 16 - 6 18
6. Витебск Заявка 9 3 5 1 10 - 3 14
7. Минск Заявка 8 3 4 1 16 - 13 13
8. Слуцк Заявка 9 3 4 2 16 - 16 13
9. Энергетик-БГУ Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Динамо-Брест Заявка 9 2 5 2 9 - 8 11
11. Ислочь Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Славия Мозырь Заявка 9 1 3 5 11 - 16 6
14. Неман Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
15. Сморгонь Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
16. Спутник Заявка 10 1 0 9 6 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 6 6 0 0 12 - 4 18
2. Динамо Минск Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
3. Динамо-Брест Заявка 9 4 4 1 13 - 5 16
4. Гомель Заявка 9 4 2 3 16 - 12 14
5. БАТЭ Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
6. Рух Брест Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
7. Ислочь Заявка 9 3 3 3 15 - 16 12
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
9. Минск Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
10. Энергетик-БГУ Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
11. Витебск Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
12. Неман Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
13. Славия Мозырь Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Сморгонь Заявка 11 1 3 7 8 - 26 6
15. Спутник Заявка 11 1 1 9 6 - 24 4
16. Слуцк Заявка 9 0 2 7 3 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шахтёр Солигорск Дарбо Дембо 13 0 0
2. Динамо Минск Мбенг Аблае 10 1 0
3. Гомель Соловей Андрей 9 0 0
4. БАТЭ Скавыш Максим 9 1 0
5. Динамо-Брест Беленький Станислав 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Неман Гаврилович Алексей 0 2
2. БАТЭ Сигневич Николай 1 1
3. Динамо-Брест Орешкевич Ярослав 1 1
4. Рух Брест _Pechenin K. 2 0
5. Витебск Краснов Евгений 2 0
Весь список
  • После матча
  • "Гомель" - БАТЭ - 2:2. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • Угловой
    90'
    Нехайчик от углового флага навесил к ближней штанге, откуда защитники "Гомеля" мяч выбили.
  • Замена
    90'
    Замена в составе БАТЭ: вместо Павла Карасёва на поле вышел Сергей Волков.
  • Замена
    90'
    Замена в составе БАТЭ: вместо Дмитрия Бессметрного на поле вышел Илья Василевич.
  • 90'
    Бородин с двадцати трёх метров пробил точно в Чичкана.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавил Стецурин во втором тайме.
  • 90'
    Удар Панти слева с двадцати двух метров соперники заблокировали.
  • Описание гола
    88'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:2!!!
    ВАСИЛЬЕВ!!! Некрасорв справа прострелил на Васильева, который с лесяти метров пробил в голкипера, но Чичкан не смог остановить мяч.
  • 87'
    Милич с тридцати метров низом пробил в правый угол. Иваненко сместился к штанге и забрал мяч в руки.
  • 86'
    Пантя справа со штрафного слабо исполнил навес к воротам. Карасёв выбил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    85'
    Умаров на фланге придержал руками Чикиду.
  • 84'
    Соловей в центре на линии штрафной площади получил мяч, но по воротам пробить не успел. Защитники  БАТЭ оказались расторопнее.
  • Замена
    82'
    Замена в составе "Гомеля": вместо Артёма Васькова на поле вышел Дмитрий Бородин.
  • Замена
    81'
    Замена в составе БАТЭ: вместо Дмитрия Юсова на поле вышел Шохбоз Умаров.
  • Фол, нарушение
    80'
    Нехайчик в центре поля толкнул в спину Батищева.
  • Замена
    78'
    Замена в составе "Гомеля": вместо Игоря Заяца на поле вышел Павел Чикида.
  • Фол, нарушение
    77'
    Милич у центрального круга толкнул в спину Юденкова.
  • Офсайд
    76'
    Бессмертный справа навесил на Милича к воротам, который оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    75'
    Васильев у центрального круга сбил Милича.
  • 74'
    Некрасов на левом фланге не смог пройти Нечаева.
  • Фол, нарушение
    73'
    Александар Филипович на фланге заблокировал проход Васькова.
  • Пенальти
    71'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    ЮСОВ!!! Юсов с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол. Иваненко в прыжке мяч достать не смог.
  • Пенальти!
    71'
    Заяц в штрафной площади сбил Юсова. Пенальти!
  • 70'
    Батищев с двадцати шести метров пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    70'
    Васьков в центре поля завалил на газон Бордачёва.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Гомеля": вместо Дмитрия Гомзы на поле вышел Никита Некрасов.
  • Фол, нарушение
    68'
    Бордачёв в центре поля сбил Соловья.
  • Угловой
    67'
    Нехайчик от углового флага навесил к дальней штанге, откуда защитники "Гомеля" мяч выбили.
  • Опасный момент
    66'
    Нехайчик слева ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам. Иваненко мяч отбил.
  • 65'
    Батищев слева со штрафного решил пробить по воротам. Чичкан сумел отбить мяч в сторону.
  • Фол, нарушение
    64'
    Яков Филипович у угла штрафной площади сбил Пантю.
  • Угловой
    63'
    Нехайчик от углового флага навесил к воротам, где Иваненко вновь сыграл на выходе кулаками. Мяч выбит из штрафной площади.
  • 62'
    Побудей слева со штрафного навесил на Васильева, который головой пробил выше ворот.
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Гомеля": вместо Игоря Кострова на поле вышел Александр Васильев.
  • Фол, нарушение
    60'
    Нечаев опасно на фланге сыграл против Соловья.
  • 59'
    Соловой слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    58'
    Нехайчик справа ворвался в штрафную площадь и выкатил мяч в центр на Юсова, который без помех с восьми метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    56'
    Нехайчик от углового флага навесил к воротам, откуда Иваненко выбил мяч кулаками.
  • Фол, нарушение
    55'
    Соловей на правом фланге атаки толкнул в спину Яблонского.
  • Опасный момент
    54'
    Соловей с восемнадцати метров пробил рядом с правой штангой.
  • 53'
    Прострел Иванова справа к воротам прервал Бордачёв.
  • Фол, нарушение
    52'
    Нечаев на чужой половине поля попал по ноге Кострову.
  • Опасный момент
    51'
    Яблонский сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с девятнадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.
  • 50'
    Васьков справа с линии штрафной площади не попал в дальний угол.
  • 48'
    Гомза покатил мяч налево в штрафную площадь, куда Соловей почему-то рывка не сделал.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Гомеля" произошла замена: вместо Дениса Левицкого на поле вышел Юрий Пантя.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Гомеле!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Гомель" - БАТЭ - 1:1.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ВАСЬКОВ!!! Иванов справа навесил на Побудея, который сделал скидку на Соловья. Удар Андрея защитники БАТЭ отбили, ног на добивании удачно сыграл Васьков.
  • Офсайд
    45'
    Милич забрался в офсайд.
  • 45'
    Костров на чужой половине поля в простой ситуации сделал пас в ноги сопернику.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Стецурин во втором тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Бессмертный справа прострелил к воротам, где Юсов вместо мяча попал по ногам Заяцу.
  • 44'
    Побудей справа сделал заброс к воротам, но вверху вновь лучше оказались борисовчане. Мяч выбит из штрафной площади.
  • Угловой
    42'
    Костров разыграл угловой удар с Васьковым. Подача слева к воротам удачной не получилась.
  • 41'
    Юсов слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.
  • Угловой
    40'
    Костров от углового флага покатил мяч на Васькова, который с фланга не смог пробраться к воротам.
  • 39'
    Побудей с двадцати одного метра пробил в левый угол. Чичкан прыгнул к штанге и мяч поймал.
  • 38'
    Иванов справа навесил к воротам, но защитники БАТЭ вверху соперникам сыграть не дали.
  • Фол, нарушение
    37'
    Милич в чужой штрафной площади налетел на Заяца.
  • Угловой
    36'
    Нехайчик от углового флага навесил на Юсова, который головой пробил в дальнюю штангу.
  • Травма, повреждение
    35'
    Нехайчику потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    34'
    Побудей в центре поля врезал сзади по ногам Нехайчику и получил жёлтую карточку.
  • 33'
    Карасёв на фланге в подкате чисто отобрал мяч у Соловья.
  • Опасный момент
    32'
    Победей слева с линии штрафной площади пробил в сантиметрах над дальней крестовиной.
  • 31'
    Милич слева у угла штрафной площади не смог пройти Заяца.
  • 30'
    Прострел Левицкого слева к воротам заблокировал Нечаев.
  • 29'
    Побудей слева откатил мяч на Васькова, который сделал заброс к дальней штанге. А вот в нужную зону никто из партнёров не прибежал.
  • 28'
    Васьков справа с дальней дистанции пробил левее ворот.
  • 27'
    Гомза слева ворвался в штрафную площадь, но Яков Филипович успел выбить мяч у Дмитрия.
  • 26'
    Хозяева провели красивую многоходовку, но у штрафной площади соперников потеряли мяч.
  • 25'
    Нехайчик на левом фланге отметился неточной передачей. Костров перехватил мяч.
  • 24'
    Подачу Нехайчика слева в штрафную площадь защитники "Гомеля" заблокировали.
  • 23'
    Бессмертный по центру мог убежать к чужим воротам, но Левицкий сыграл удачно против Дмитрия и выбил у него мяч.
  • 22'
    Юсов слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 20'
    Милич слева с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    БЕССМЕРТНЫЙ!!! Бес смертный справа сместился к центру и с двадцати метров точно пробил в дальний угол. Иваненко в прыжке мяч не достал.
  • 18'
    Гомза на правом фланге не смог пройти Александара Филиповича.
  • 17'
    Ленвицкий справа со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком сильно и высоко. Мяч улетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    16'
    Нечаев на фланге подтолкнул Гомзу в спину.
  • Угловой
    15'
    Хозяева разыграли угловой удар и отошли с мячом к центральному кругу.
  • 14'
    Побудей протолкнул мяч в штрафную площадь на Соловья, но Андрею защитники БАТЭ не позволили нанести удар.
  • Фол, нарушение
    12'
    Юсов у центрального круга ударил сзади по ногам Васькова.
  • 11'
    Без опасных ударов и моментов у ворот проходят стартовые минуты матча. Команды больше заняты позиционной борьбой.
  • 10'
    Юденков перед штрафной площадью перехватил пас Нечаева на Нехайчика.
  • Офсайд
    9'
    Милич оказался в офсайде.
  • 8'
    Бессмертный прошёл вперёд по правому флангу и неудачно навесил к воротам. Мяч улетел за пределы поля.
  • 6'
    Яблонский отобрал мяч на чужой половине поля, но быстро развернуть контратаку не смог.
  • 5'
    БАТЭ подержал мяч на чужой половине поля, заработав пару аутов.
  • 4'
    Побудея на левом фланге встретили три соперника и вынудили Вадима сделать пас назад.
  • 3'
    Первые минуты матча "Гомель" уверенно контролирует мяч, но на чужой половине поля закрепиться не может.
  • 2'
    "Гомель" играет в зелёной форме, БАТЭ - в жёлтой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Центральном стадионе!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 18 тура Белорусской Премьер-лиги, в котором сыграют «Гомель» и БАТЭ. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 4
Гомель 0% (0)
X 50% (2)
БАТЭ 50% (2)
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Где смотреть матч Гомель 2:2 БАТЭ онлайн


Прогнозы на матч Гомель 2:2 БАТЭ

Исход игры
Гомель
0% (0)
Ничья
50% (2)
БАТЭ
50% (2)
Тотал 2.5
Больше
25% (1)
Меньше
75% (3)
Обе команды забьют
Да
75% (3)
Нет
25% (1)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (2)
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