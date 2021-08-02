Беларусь: Премьер-лига 2021
Гомель
2:2
Конец матча
Стадион: Центральный (Гомель)
БАТЭ
0:1
18' ГолБессмертный Дмитрий
1:1
45' ГолВаськов Артём
1:2
70' ПенальтиЮсов Дмитрий
2:2
88' ГолВасильев Александр Андреевич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иванов АртёмЗащитник
-
16 Заяц ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Чикида ПавелЗащитник
- Полузащитник
-
20 Суша АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биончик Иван
- Основной состав
-
35 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рыбак ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Ход матча
18'
45'
1:1
70'
1:2
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соловей Андрей
|9
|0.53
|2.
|Васильев Александр Андреевич
|4
|0.24
|3.
|Vadim Pobudej
|4
|0.24
|4.
|Dmitri Gomza
|4
|0.24
|5.
|Васьков Артём
|3
|0.18
|6.
|Сайчич Лазар
|2
|0.12
|7.
|Nikita Nekrasov
|2
|0.12
|8.
|Костров Игорь
|1
|0.06
|9.
|Юденков Руслан
|1
|0.06
|10.
|Левицкий Денис
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скавыш Максим
|9 (1)
|0.5
|2.
|Умаров Шохбоз
|5 (1)
|0.28
|3.
|Драгун Станислав
|5
|0.28
|4.
|Нехайчик Павел
|3
|0.17
|5.
|Милич Неманья
|2
|0.11
|6.
|Сигневич Николай
|2
|0.11
|7.
|Филипович Яков
|2
|0.11
|8.
|Рыбак Павел
|1
|0.06
|9.
|Володько Максим
|1
|0.06
|10.
|Яблонский Евгений
|1
|0.06
|11.
|Карасёв Павел
|1
|0.06
|12.
|Бессмертный Дмитрий
|1
|0.06
|13.
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.06
|14.
|Pavel Nekhajchik
|1
|0.06
|15.
|Юсов Дмитрий
|1 (1)
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ковалёв Олег
|0
|1
|2.
|Сайчич Лазар
|0
|1
|3.
|Igor Zayats
|0
|1
|4.
|Костров Игорь
|1
|0
|5.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|1
|0
|6.
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0
|7.
|Гомза Дмитрий
|1
|0
|8.
|_Pantya Y.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сигневич Николай
|1
|1
|2.
|Нечаев Данила
|2
|0
|3.
|Чичкан Антон
|0
|1
|4.
|Нехайчик Павел
|1
|0
|5.
|Умаров Шохбоз
|1
|0
|6.
|_Filipovic J.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гомель
|25.81% (8)
|3.23% (1)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|БАТЭ
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Гомель Последние 20 матчей: +13 =4 -3Спутник 0:3 Гомель Гомель 0:0 Рух Брест Сморгонь 1:2 Гомель Гомель 2:0 Ислочь
Энергетик-БГУ 3:2 Гомель Гомель 5:0 Минск Славия Мозырь 2:4 Гомель Динамо-Брест 1:0 Гомель Гомель 4:1 Слуцк Витебск 0:0 Гомель Гомель 1:1 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 1:2 Гомель Гомель 2:0 Неман БАТЭ 3:2 Гомель Гомель 2:0 Спутник Рух Брест 1:1 Гомель Химик Светлогорск 0:1 Гомель Нафтан 1:4 Гомель Гранит 1:4 Гомель Гомель 2:0 Ошмяны
БАТЭ Последние 20 матчей: +14 =3 -3БАТЭ 1:4 Динамо Батуми БАТЭ 0:2 Динамо-Брест Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Слуцк 3:4 БАТЭ
Витебск 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Неман БАТЭ 3:0 Славия Мозырь БАТЭ 2:1 Ислочь БАТЭ 2:1 Спутник БАТЭ 3:2 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Сморгонь Ислочь 1:4 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 2:1 Энергетик-БГУ Минск 2:2 БАТЭ БАТЭ 3:2 Гомель
Последние игры между собой
Гомель: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
БАТЭ: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
БАТЭ 3:0 Гомель Премьер-лига БАТЭ 3:0 Гомель Премьер-лига Гомель 1:1 БАТЭ Премьер-лига Гомель 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Гомель Премьер-лига БАТЭ 4:0 Гомель Премьер-лига Гомель 1:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Гомель Премьер-лига Гомель 0:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Гомель Премьер-лига Гомель 0:1 БАТЭ Премьер-лига Гомель 3:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:2 Гомель Премьер-лига Гомель 1:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Гомель Премьер-лига Гомель 0:1 БАТЭ Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|33 - 7
|43
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|37 - 17
|40
|3.
|Рух Брест
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 12
|36
|4.
|Динамо Минск
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 13
|36
|5.
|Гомель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 16
|32
|6.
|Динамо-Брест
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|22 - 13
|27
|7.
|Минск
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 26
|24
|8.
|Витебск
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 16
|23
|9.
|Ислочь
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 28
|23
|10.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 23
|23
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 24
|22
|12.
|Неман
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 26
|15
|13.
|Слуцк
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 31
|15
|14.
|Славия Мозырь
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|19 - 32
|13
|15.
|Сморгонь
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 40
|11
|16.
|Спутник
|Заявка
|21
|2
|1
|18
|12 - 55
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|23 - 8
|27
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|3.
|Рух Брест
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|4.
|Гомель
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 4
|18
|5.
|Динамо Минск
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 6
|18
|6.
|Витебск
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 3
|14
|7.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|8.
|Слуцк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 16
|13
|9.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Ислочь
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Славия Мозырь
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 16
|6
|14.
|Неман
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|15.
|Сморгонь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|16.
|Спутник
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|6 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|4.
|Гомель
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|6.
|Рух Брест
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Ислочь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|9.
|Минск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|10.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|11.
|Витебск
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|12.
|Неман
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|13.
|Славия Мозырь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Сморгонь
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 26
|6
|15.
|Спутник
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 24
|4
|16.
|Слуцк
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Дарбо Дембо
|13
|0
|0
|2.
|Динамо Минск
|Мбенг Аблае
|10
|1
|0
|3.
|Гомель
|Соловей Андрей
|9
|0
|0
|4.
|БАТЭ
|Скавыш Максим
|9
|1
|0
|5.
|Динамо-Брест
|Беленький Станислав
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Неман
|Гаврилович Алексей
|0
|2
|2.
|БАТЭ
|Сигневич Николай
|1
|1
|3.
|Динамо-Брест
|Орешкевич Ярослав
|1
|1
|4.
|Рух Брест
|_Pechenin K.
|2
|0
|5.
|Витебск
|Краснов Евгений
|2
|0
Прогнозы на матч Гомель 2:2 БАТЭ
Исход игры
Гомель
0% (0)
Ничья
50% (2)
БАТЭ
50% (2)
Тотал 2.5
Больше
25% (1)
Меньше
75% (3)
Обе команды забьют
Да
75% (3)
Нет
25% (1)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (2)
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