"Гомель" - БАТЭ - 2:2. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!

Замена в составе БАТЭ: вместо Дмитрия Бессметрного на поле вышел Илья Василевич.

Замена в составе БАТЭ: вместо Павла Карасёва на поле вышел Сергей Волков.

Нехайчик от углового флага навесил к ближней штанге, откуда защитники "Гомеля" мяч выбили.

90' Бородин с двадцати трёх метров пробил точно в Чичкана.

90' 3 минуты добавил Стецурин во втором тайме.

90' Удар Панти слева с двадцати двух метров соперники заблокировали.

88' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:2!!!

ВАСИЛЬЕВ!!! Некрасорв справа прострелил на Васильева, который с лесяти метров пробил в голкипера, но Чичкан не смог остановить мяч.

87' Милич с тридцати метров низом пробил в правый угол. Иваненко сместился к штанге и забрал мяч в руки.

86' Пантя справа со штрафного слабо исполнил навес к воротам. Карасёв выбил мяч за боковую линию поля.

85' Умаров на фланге придержал руками Чикиду.

84' Соловей в центре на линии штрафной площади получил мяч, но по воротам пробить не успел. Защитники БАТЭ оказались расторопнее.

82' Замена в составе "Гомеля": вместо Артёма Васькова на поле вышел Дмитрий Бородин.

81' Замена в составе БАТЭ: вместо Дмитрия Юсова на поле вышел Шохбоз Умаров.

80' Нехайчик в центре поля толкнул в спину Батищева.

78' Замена в составе "Гомеля": вместо Игоря Заяца на поле вышел Павел Чикида.

77' Милич у центрального круга толкнул в спину Юденкова.

76' Бессмертный справа навесил на Милича к воротам, который оказался в офсайде.

75' Васильев у центрального круга сбил Милича.

74' Некрасов на левом фланге не смог пройти Нечаева.

73' Александар Филипович на фланге заблокировал проход Васькова.

71' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

ЮСОВ!!! Юсов с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол. Иваненко в прыжке мяч достать не смог.

71' Заяц в штрафной площади сбил Юсова. Пенальти!

70' Батищев с двадцати шести метров пробил левее ворот.

70' Васьков в центре поля завалил на газон Бордачёва.

69' Замена в составе "Гомеля": вместо Дмитрия Гомзы на поле вышел Никита Некрасов.

68' Бордачёв в центре поля сбил Соловья.

67' Нехайчик от углового флага навесил к дальней штанге, откуда защитники "Гомеля" мяч выбили.

66' Нехайчик слева ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам. Иваненко мяч отбил.

65' Батищев слева со штрафного решил пробить по воротам. Чичкан сумел отбить мяч в сторону.

64' Яков Филипович у угла штрафной площади сбил Пантю.

63' Нехайчик от углового флага навесил к воротам, где Иваненко вновь сыграл на выходе кулаками. Мяч выбит из штрафной площади.

62' Побудей слева со штрафного навесил на Васильева, который головой пробил выше ворот.

61' Замена в составе "Гомеля": вместо Игоря Кострова на поле вышел Александр Васильев.

60' Нечаев опасно на фланге сыграл против Соловья.

59' Соловой слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.

58' Нехайчик справа ворвался в штрафную площадь и выкатил мяч в центр на Юсова, который без помех с восьми метров пробил выше ворот.

56' Нехайчик от углового флага навесил к воротам, откуда Иваненко выбил мяч кулаками.

55' Соловей на правом фланге атаки толкнул в спину Яблонского.

54' Соловей с восемнадцати метров пробил рядом с правой штангой.

53' Прострел Иванова справа к воротам прервал Бордачёв.

52' Нечаев на чужой половине поля попал по ноге Кострову.

51' Яблонский сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с девятнадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.

50' Васьков справа с линии штрафной площади не попал в дальний угол.

48' Гомза покатил мяч налево в штрафную площадь, куда Соловей почему-то рывка не сделал.

47' В перерыве в составе "Гомеля" произошла замена: вместо Дениса Левицкого на поле вышел Юрий Пантя.