Швейцария: Суперлига 2021-2022
Цюрих
2:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Грасcхоппер
0:1
7' ГолМарграйттер Георг
1:1
10' ГолМаркезано Антонио
15' Желтая карточкаЛяйтнер Мориц
47' Желтая карточкаАбраши Амир
47' Вторая желтая карточкаАбраши Амир
49' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
49' Желтая карточкаКампана Леонардо
64' Желтая карточкаАлити Фидан
2:1
90' ГолСисей Ассан
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
24
Tote
Gomes
10
Пушич
Петар
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
36 Фрай ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
7'
10'
1:1
15'
47'
47'
49'
49'
64'
90'
2:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сисей Ассан
|3
|0.75
|2.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.75
|3.
|Герреро Адрия
|1
|0.25
|4.
|Крамер Блаж
|1
|0.25
|5.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.25
|6.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.25
|7.
|Ньонто Вильфред
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кампана Леонардо
|2 (1)
|0.5
|2.
|Марграйттер Георг
|1
|0.25
|3.
|Tote Gomes
|1
|0.25
|4.
|Герц Кристиан
|0
|0
|5.
|Леняни Эрмир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|2.
|Алити Фидан
|2
|0
|3.
|Сисей Ассан
|2
|0
|4.
|Ляйтнер Мориц
|1
|0
|5.
|Думбия Усман
|1
|0
|6.
|Герреро Адрия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Tote Gomes
|2
|0
|3.
|Марграйттер Георг
|1
|0
|4.
|Герц Кристиан
|1
|0
|5.
|Allan Arigoni
|1
|0
|6.
|Djibril Diani
|1
|0
|7.
|Кампана Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|30% (3)
|10% (1)
|40% (4)
|0
|10% (1)
|10% (1)
|Грасcхоппер
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +7 =6 -7Золотурн 0:10 Цюрих Люцерн 1:3 Цюрих Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лугано 0:2 Цюрих
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +7 =3 -10FC Widnau 0:5 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:2 Базель
Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун Кьяссо 2:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:0 Виль Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Шаффхаузен 0:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:4 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 4:1 Арау
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 2:1 Грасcхоппер Кубок Грасcхоппер 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:2 Цюрих Суперлига Грасcхоппер 5:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 4:3 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 1:0 Грасcхоппер Switzerland Cup Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига Грасcхоппер 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Грасcхоппер Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|Базель
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|3.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Санкт-Галлен
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Сьон
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|6.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Грасcхоппер
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|Серветт
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Люцерн
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Грасcхоппер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Сьон
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Серветт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Люцерн
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Грасcхоппер
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сьон
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|5
|1
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|3.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|3
|1
|1
|4.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|3
|1
|0
|5.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|1
|3.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|4.
|Серветт
|Сассо Венсан
|1
|1
|5.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|2
|0