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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
2:1
Конец матча

Стадион:
Грасcхоппер
0'
0:1
7' Гол
Марграйттер Георг
1:1
10' Гол
Маркезано Антонио
15' Желтая карточка
Ляйтнер Мориц
47' Желтая карточка
Абраши Амир
47' Вторая желтая карточка
Абраши Амир
49' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
49' Желтая карточка
Кампана Леонардо
64' Желтая карточка
Алити Фидан
2:1
90' Гол
Сисей Ассан
90'+7
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
78
Ляйтнер
Мориц
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
7
Красничи
Бледиан
9
Сисей
Ассан
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
24
Tote
Gomes
77
Болла
Бендегуз
29
Djibril
Diani
6
Абраши
Амир
51
Florian
Hoxha
10
Пушич
Петар
28
Герц
Кристиан
19
Кампана
Леонардо
Цюрих
3-4-1-2
Грасcхоппер
3-4-2-1

Ход матча

7'
0:1
Марграйттер Георг
(Герц Кристиан)
10'
Маркезано Антонио
(Сисей Ассан)
1:1
15'
Ляйтнер Мориц
 
47'
 
Абраши Амир
47'
 
Абраши Амир
49'
Крюезиу Мирлинд
 
49'
 
Кампана Леонардо
61'
 
Кавабэ Хаяо
Пушич Петар
61'
Rodrigo Pollero
Ляйтнер Мориц
 
64'
Алити Фидан
 
70'
Гогия Акакий
Красничи Бледиан
 
78'
 
Francis Momoh
Кампана Леонардо
78'
 
Aleksandar Cvetkovic
Florian Hoxha
85'
Ньонто Вильфред
Ронер Фабиан
 
88'
 
Джорджев Никола
Герц Кристиан
90'
Сисей Ассан
(Ньонто Вильфред)
2:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сисей Ассан 3 0.75
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.75
3. Герреро Адрия 1 0.25
4. Крамер Блаж 1 0.25
5. Боранияшевич Никола 1 0.25
6. Крюезиу Мирлинд 1 0.25
7. Ньонто Вильфред 0 0
Грасcхоппер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кампана Леонардо 2 (1) 0.5
2. Марграйттер Георг 1 0.25
3. Tote Gomes 1 0.25
4. Герц Кристиан 0 0
5. Леняни Эрмир 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Крюезиу Мирлинд 3 0
2. Алити Фидан 2 0
3. Сисей Ассан 2 0
4. Ляйтнер Мориц 1 0
5. Думбия Усман 1 0
6. Герреро Адрия 1 0
Грасcхоппер
# Игрок      
1. Абраши Амир 3 1
2. Tote Gomes 2 0
3. Марграйттер Георг 1 0
4. Герц Кристиан 1 0
5. Allan Arigoni 1 0
6. Djibril Diani 1 0
7. Кампана Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 30% (3) 10% (1) 40% (4) 0 10% (1) 10% (1)
 Грасcхоппер 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Золотурн 0:10 Цюрих Люцерн 1:3 Цюрих Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лугано 0:2 Цюрих
Цюрих 1:4 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 6:1 Кринс Цюрих 0:0 Вадуц Фейеноорд 1:0 Цюрих Цюрих 0:1 Арау Цюрих 2:2 Виль Цюрих 4:1 Вадуц Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Цюрих 3:0 Лугано Люцерн 3:1 Цюрих Цюрих 1:2 Янг Бойз Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 1:2 Серветт Санкт-Галлен 1:1 Цюрих
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +7 =3 -10
FC Widnau 0:5 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:2 Базель
Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун Кьяссо 2:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:0 Виль Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Шаффхаузен 0:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:4 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 4:1 Арау

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Грасcхоппер 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 2:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига
Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 2:1 Грасcхоппер Кубок Грасcхоппер 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:2 Цюрих Суперлига Грасcхоппер 5:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 4:3 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 1:0 Грасcхоппер Switzerland Cup Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига Грасcхоппер 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Грасcхоппер Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Базель 3 3 0 0 13 - 2 9
3. Лугано 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Санкт-Галлен 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
5. Сьон 0:0 4 1 1 2 3 - 8 4
6. Янг Бойз 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Грасcхоппер 4 1 1 2 4 - 5 4
8. Серветт 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Люцерн 3 0 1 2 6 - 9 1
10. Лозанна-Спорт 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Грасcхоппер 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Сьон 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Санкт-Галлен 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Серветт 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Люцерн 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Янг Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Санкт-Галлен 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Серветт 2 1 0 1 3 - 6 3
7. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Грасcхоппер 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сьон 0:0 2 0 1 1 1 - 6 1
10. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 5 1 2
2. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
3. Базель Эспозито Себастьяно 3 1 1
4. Цюрих Маркезано Антонио 3 1 0
5. Люцерн Угриниц Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
3. Цюрих Крюезиу Мирлинд 3 0
4. Серветт Сассо Венсан 1 1
5. Лугано Кустодио Оливье 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Ляйтнер Мориц получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Марграйттер Георг бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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