Кубо завалил на газон Кукурелью - главный лидер сборной Японии был недоволен тем, что испанец приземлился после небольшого контакта.

Хаяси забрался в офсайд - проиграл он заведомо пару метров последнему защитнику "красной фурии". Снаряд благополучно докатился до Уная.

Мир прошёл по флангу и пробил со средней дистанции - снаряд прошёл рядом с перекладиной ворот Тани!

Оскар Хиль увидел перед собой жёлтую карточку - хавбек сборной Испании выставил ногу, и Эндо моментально потерял равновесие.

Ворвался в штрафную после проникающего паса Доан, но Унай Симон оперативно выскочил из вратарской и был первым на мяче.

10' Принимая мяч от вратаря, Йосида ошибся с дальнейшим продвижением снаряда - Кукурелья будет вбрасывать из-за боковой.

9' В центре поля сошлись Мир и Эндо, и форвард, вытянувший на своих плечах матч с Кот-д`Ивуаром, в спину коленом толкнул японца.

8' Из глубины поля последовал заброс на Доана, и хавбек "Арминии", набравший меньше 10 очков результативности в Бундеслиге, упустил мяч за боковую.

7' Кукурелья выполнил навес в направлении Оярсабаля, которого с большим трудом в штрафной нейтрализовал на "втором этаже" Йосида.

6' Опасно! Из пределов вратарской Мерино пробил головой после хитрого навеса от Кукурельи - мяч прошёл над перекладиной.

5' Испанцы играют надёжно и за счёт коротких передач. Пау Торрес получил по ногам от хавбека "самураев" Эндо в 5 метрах от боковой.

4' Испанцы заработали угловой - Оярсабаль поборолся за мяч с Накаямой, но японец ошибся. К флажку побрёл хавбек "РБ Лейпцига" Ольмо.

3' Испанцы сегодня играют в белой форме, а японцы - в сине-голубой. Матч проходит без зрителей из-за пресловутых ограничений.

2' Педри выполнил безадресную передачу в район лицевой линии - Хатате сопроводил на всякий случай мяч за пределы поля.