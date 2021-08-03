Олимпийские игры 2021
Япония (до 23 лет)
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Saitama Stadium 2002
Испания (до 23 лет)
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Итакура КоЗащитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
-
47 Хатате РеоПолузащитник
- Защитник
-
25 Танака АоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Миёши КоджиНападающий
-
18 Уэда АясеНападающий
-
13 Маеда ДаизенПолузащитник
-
11 Сома ЮкиПолузащитник
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
-
12 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Торрес ПауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Нападающий
-
27 Мир РафаНападающий
-
28 ПедриПолузащитник
- Запасные игроки
-
26 Вильяр ИванВратарь
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Такефуса
|3
|0.6
|2.
|Сакаи Хироки
|1
|0.2
|3.
|Миёши Коджи
|1
|0.2
|4.
|Маеда Даизен
|1
|0.2
|5.
|Доан Рицу
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.6
|2.
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.4
|3.
|Мерино Микель
|1
|0.2
|4.
|Ольмо Дани
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Япония (до 23 лет)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|Испания (до 23 лет)
|0
|14.29% (1)
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +12 =2 -6Япония (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет)
Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет)
Испания (до 23 лет) Последние 6 матчей: +4 =2 -0Испания (до 23 лет) 5:2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет)
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|4
|2
|0
|4.
|Мексика (до 23 лет)
|Мартин Энри
|3
|0
|0
|5.
|Испания (до 23 лет)
|Мир Рафа
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Соарес Дуглас
|1
|1
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|Родригес Карлос
|0
|1
|3.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|4.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|5.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет)
Исход игры
Япония (до 23 лет)
13.3% (17)
Ничья
14.1% (18)
Испания (до 23 лет)
72.7% (93)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (71)
Меньше
44.53% (57)
Обе команды забьют
Да
64.06% (82)
Нет
35.94% (46)
Популярный счёт
1:2 Испания (до 23 лет)
36.7% (47)
0:1 Испания (до 23 лет)
22.7% (29)
1:1 Ничья
8.6% (11)
2:1 Япония (до 23 лет)
7% (9)
0:2 Испания (до 23 лет)
5.5% (7)
1:0 Япония (до 23 лет)
3.9% (5)
1:3 Испания (до 23 лет)
3.9% (5)
2:3 Испания (до 23 лет)
3.1% (4)
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