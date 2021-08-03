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Олимпийские игры 2021

2021
Япония (до 23 лет)
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Испания (до 23 лет)
0' 15'
Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Бомбардиры внутри турнира

Япония (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Такефуса 3 0.6
2. Сакаи Хироки 1 0.2
3. Миёши Коджи 1 0.2
4. Маеда Даизен 1 0.2
5. Доан Рицу 1 (1) 0.2
Испания (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.6
2. Оярсабаль Микель 2 (1) 0.4
3. Мерино Микель 1 0.2
4. Ольмо Дани 1 0.2

Карточки

Япония (до 23 лет)
# Игрок      
Испания (до 23 лет)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Япония (до 23 лет) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0
 Испания (до 23 лет) 0 14.29% (1) 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Япония (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет)
Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет)
Испания (до 23 лет) Последние 6 матчей: +4 =2 -0
Испания (до 23 лет) 5:2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет)
Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет)
1/4 финала
3 Южная Корея (до 23 лет)
6 Мексика (до 23 лет)
1 Бразилия (до 23 лет)
0 Египет (до 23 лет)
4 Япония (до 23 лет)
2 Новая Зеландия (до 23 лет)
5 Испания (до 23 лет)
2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
1/2 финала
1 Мексика (до 23 лет)
4 Бразилия (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
0 Испания (до 23 лет)
Финал
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 4 2 0
4. Мексика (до 23 лет) Мартин Энри 3 0 0
5. Испания (до 23 лет) Мир Рафа 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бразилия (до 23 лет) Соарес Дуглас 1 1
2. Мексика (до 23 лет) Родригес Карлос 0 1
3. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
4. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
5. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Ворвался в штрафную после проникающего паса Доан, но Унай Симон оперативно выскочил из вратарской и был первым на мяче.
  • Желтая карточка
    13'
    Оскар Хиль увидел перед собой жёлтую карточку - хавбек сборной Испании выставил ногу, и Эндо моментально потерял равновесие.
  • Опасный момент
    13'
    Мир прошёл по флангу и пробил со средней дистанции - снаряд прошёл рядом с перекладиной ворот Тани!
  • Офсайд
    12'
    Хаяси забрался в офсайд - проиграл он заведомо пару метров последнему защитнику "красной фурии". Снаряд благополучно докатился до Уная.
  • Фол, нарушение
    11'
    Кубо завалил на газон Кукурелью - главный лидер сборной Японии был недоволен тем, что испанец приземлился после небольшого контакта.
  • 10'
    Принимая мяч от вратаря, Йосида ошибся с дальнейшим продвижением снаряда - Кукурелья будет вбрасывать из-за боковой.
  • Фол, нарушение
    9'
    В центре поля сошлись Мир и Эндо, и форвард, вытянувший на своих плечах матч с Кот-д`Ивуаром, в спину коленом толкнул японца.
  • 8'
    Из глубины поля последовал заброс на Доана, и хавбек "Арминии", набравший меньше 10 очков результативности в Бундеслиге, упустил мяч за боковую.
  • 7'
    Кукурелья выполнил навес в направлении Оярсабаля, которого с большим трудом в штрафной нейтрализовал на "втором этаже" Йосида.
  • Опасный момент
    6'
    Опасно! Из пределов вратарской Мерино пробил головой после хитрого навеса от Кукурельи - мяч прошёл над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    5'
    Испанцы играют надёжно и за счёт коротких передач. Пау Торрес получил по ногам от хавбека "самураев" Эндо в 5 метрах от боковой.
  • Угловой
    4'
    Испанцы заработали угловой - Оярсабаль поборолся за мяч с Накаямой, но японец ошибся. К флажку побрёл хавбек "РБ Лейпцига" Ольмо.
  • 3'
    Испанцы сегодня играют в белой форме, а японцы - в сине-голубой. Матч проходит без зрителей из-за пресловутых ограничений.
  • 2'
    Педри выполнил безадресную передачу в район лицевой линии - Хатате сопроводил на всякий случай мяч за пределы поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saitama Stadium 2002. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Япония (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет)

Исход игры
Япония (до 23 лет)
13.3% (17)
Ничья
14.1% (18)
Испания (до 23 лет)
72.7% (93)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (71)
Меньше
44.53% (57)
Обе команды забьют
Да
64.06% (82)
Нет
35.94% (46)
Популярный счёт
1:2 Испания (до 23 лет)
36.7% (47)
0:1 Испания (до 23 лет)
22.7% (29)
1:1 Ничья
8.6% (11)
2:1 Япония (до 23 лет)
7% (9)
0:2 Испания (до 23 лет)
5.5% (7)
1:0 Япония (до 23 лет)
3.9% (5)
1:3 Испания (до 23 лет)
3.9% (5)
2:3 Испания (до 23 лет)
3.1% (4)
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