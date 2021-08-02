Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Олимпийские игры 2021

2021
Япония (до 23 лет)
 
Позже

Стадион:
Испания (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Япония (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Такефуса 3 0.75
2. Сакаи Хироки 1 0.25
3. Миёши Коджи 1 0.25
4. Маеда Даизен 1 0.25
5. Доан Рицу 1 (1) 0.25
Испания (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.75
2. Оярсабаль Микель 2 (1) 0.5
3. Мерино Микель 1 0.25
4. Ольмо Дани 1 0.25

Карточки

Япония (до 23 лет)
# Игрок      
Испания (до 23 лет)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Япония (до 23 лет) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0
 Испания (до 23 лет) 0 14.29% (1) 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Япония (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет)
Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет)
Испания (до 23 лет) Последние 6 матчей: +4 =2 -0
Испания (до 23 лет) 5:2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет)
Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет)
1/4 финала
3 Южная Корея (до 23 лет)
6 Мексика (до 23 лет)
1 Бразилия (до 23 лет)
0 Египет (до 23 лет)
4 Япония (до 23 лет)
2 Новая Зеландия (до 23 лет)
5 Испания (до 23 лет)
2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
1/2 финала
0 Мексика (до 23 лет)
0 Бразилия (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
0 Испания (до 23 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 4 2 0
4. Мексика (до 23 лет) Henry Martin 3 0 0
5. Испания (до 23 лет) Мир Рафа 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мексика (до 23 лет) Родригес Карлос 0 1
2. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
3. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
5. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2021, осталось 20 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Япония (до 23 лет) 16.1% (10)
    X 11.3% (7)
    Испания (до 23 лет) 72.6% (45)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) онлайн


    Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

    Исход игры
    Япония (до 23 лет)
    16.1% (10)
    Ничья
    11.3% (7)
    Испания (до 23 лет)
    72.6% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.68% (37)
    Меньше
    40.32% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    67.74% (42)
    Нет
    32.26% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Испания (до 23 лет)
    43.5% (27)
    0:1 Испания (до 23 лет)
    16.1% (10)
    2:1 Япония (до 23 лет)
    9.7% (6)
    0:2 Испания (до 23 лет)
    9.7% (6)
    1:1 Ничья
    8.1% (5)
    1:0 Япония (до 23 лет)
    3.2% (2)
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