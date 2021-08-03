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Олимпийские игры 2021

2021
Мексика (до 23 лет)
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Бразилия (до 23 лет)
0' 46'
Мексика (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Мексика (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартин Энри 3 0.6
2. Кордова Франсиско 3 (1) 0.6
3. Вега Эрнесто 2 0.4
4. Агирре Эдуардо 2 0.4
5. Ромо Луис 2 0.4
6. Альварадо Роберто 1 0.2
7. Антуна Уриэль 1 0.2
8. Родригес Карлос 0 0
9. Лаинес Диего 0 0
Бразилия (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ришарлисон 5 1
2. Кунья Матеус 2 0.4
3. Паулиньо Жозе 1 0.2
4. Клаудиньо Родригес 0 0
5. Рейнир Феррейра 0 0
6. Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Мексика (до 23 лет)
# Игрок      
1. Родригес Карлос 0 1
2. Васкес Хоан 0 1
3. Вега Эрнесто 1 0
Бразилия (до 23 лет)
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 0 1
2. Алвес Даниэл 1 0
3. Арана Гильерме 1 0
4. Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мексика (до 23 лет) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4)
 Бразилия (до 23 лет) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 0 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Мексика (до 23 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Южная Корея (до 23 лет) 3:6 Мексика (до 23 лет) ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет)
Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:0 Canada U23 Мексика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Доминиканская Республика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Фиджи (до 23 лет) 1:5 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет) Болгария (до 21 года) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мали (до 23 лет) 3:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 1:2 Чехия до 20 Мексика (до 23 лет) 1:3 Франция (до 20 лет) Гаити (до 23 лет) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:0 Коста-Рика (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Бразилия (до 23 лет) 1:0 Египет (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) 1:1 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 2:0 Колумбия (до 23 лет) Дания (до 23 лет) 0:4 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Ирак (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 ЮАР (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Гондурас (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:0 Новая Зеландия (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:1 Беларусь (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Египет (олимп) Великобритания (олимп) 0:2 Бразилия (до 23 лет) Бельгия (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 3:0 Бразилия (до 23 лет) Китай (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет)

Последние игры между собой

Мексика (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бразилия (до 23 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Мужчины
1/4 финала
3 Южная Корея (до 23 лет)
6 Мексика (до 23 лет)
1 Бразилия (до 23 лет)
0 Египет (до 23 лет)
4 Япония (до 23 лет)
2 Новая Зеландия (до 23 лет)
5 Испания (до 23 лет)
2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
1/2 финала
0 Мексика (до 23 лет)
0 Бразилия (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
0 Испания (до 23 лет)
Финал
?
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 4 2 0
4. Мексика (до 23 лет) Мартин Энри 3 0 0
5. Испания (до 23 лет) Мир Рафа 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мексика (до 23 лет) Родригес Карлос 0 1
2. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
3. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
5. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В составе сборной Мексики после перерыва произошла замена. Вместо Хосе Эскивеля на поле вышел Карлос Родригес. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает Бразилия, чтобы начать играть первым номером, а быть может нас и Мексика как-то приятно удивит и продолжит создавать опасные моменты у ворот соперника на регулярной основе. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Мексики и Бразилии играют между собой вничью 0:0. Футбол временами у нас бывает не самый быстрый, но всё же плохим его также не назовёшь. Во втором тайме Бразилии нужно постараться добавить, чтобы открыть счёт в матче, а иначе команда Андре Жардине может оказаться в очень неприятном положении. 
  • Угловой
    45'
    Вега с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартин головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    45'
    Кордова прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Антуна подработал мяч и пробил мимо вышедшего из ворот Адербара, но рядом оказался Диего Карлос, в него как раз и попал мяч, будет угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Георги Кабаков к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    44'
    Кордова с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Ришарлисон сразу же выбил мяч в центр поля. 
  • Опасный момент
    43'
    Антуна прошёл вперёд по правому флангу и затем с помощью рикошета Уриэль доставил мяч в центр штрафной площади, Ромо в касание пробил под перекладину, Адербар в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 42'
    Из глубины поля последовал неудачный заброс на ход Ришарлисону по центру, Васкес спокойно перехватил мяч. 
  • 41'
    Клаудиньо со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Диего Карлос в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Ромо. 
  • Желтая карточка
    40'
    Защитник сборной Мексики Сесар Монтес получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Монтес нарушил правила против Ришарлисона. 
  • Угловой
    39'
    Кордова с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки сборной Бразилии очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 38'
    Вега со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Нино в борьбе с Монтесом головой выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    37'
    Защитник сборной Бразилии Диего Карлос получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Мартина. 
  • 36'
    Клаудиньо выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади на ход Паулиньо, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Дуглас в центре поля нарушил правила против Мартина. Мексика в очередной раз долго разыгрывала стандарт. 
  • 34'
    Бразилия стала подавляющее время контролировать мяч, но пройти плотную оборону мексиканцев крайне трудно. 
  • 33'
    Алвес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лоронья головой выбил мяч подальше от своих ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Васкес в центре поля нарушил правила против Ришарлисона. После этого на поле случилась небольшая стычка, но Георги Кабаков быстро всех успокоил. 
  • Судья
    31'
    Отменяется пенальти в ворота сборной Мексики. На повторе видно, что Дуглас Луис именно подставляется под Эскивеля, а поэтому за такое пенальти назначать никто не стал. 
  • Видеоповтор
    30'
    Георги Кабаков получил подсказку от судей из комнаты VAR, главный арбитр матча сам отправился пересматривать повтор момента. 
  • Пенальти!
    29'
    Пенальти назначается в ворота сборной Мексики. Антони выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дуглас подставился под Эскивела, Георги Кабаков сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • Травма, повреждение
    28'
    Кордова получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Себастьян немного полежал на газоне, но затем сам поднялся. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Теперь уже Ангуло в центе поля нарушил правила против Антони. Игроки сборной Бразилии на этот раз быстро разыграла стандарт. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Кордова в центре поля нарушил правила против Антони. Бразилия никуда не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    25'
    Угловой у ворот сборной Мексики. Антони выполнил подачу в центр вратарской, Очоа грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    24'
    Алвес со стандарта плотно пробил в левый угол ворот, Очоа в прыжке спас свою команду в непростой ситуации. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Кордова у своей штрафной площади нарушил правила против Гимараэса. Бразилия заработала довольно опасный стандарт. 
  • 22'
    Антони пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Очоа грамотно сложился и спокойно поймал его. 
  • 21'
    С левого фланга последовал заброс на левый угол штрафной площади сборной Бразилии, мяч от защитника сборной Мексики мог уйти на угловой, но Очоа успел выбежать из ворот и сохранить его в игре. 
  • 20'
    Игроки сборной Бразилии спокойно катают мяч в центре поля теперь, всё же удалось Мексике успокоить игру. 
  • 19'
    Паулиньо попытался отыграться с Арана при входе в штрафную площадь с левого фланга, но защитники сборной Мексики сыграли очень надёжно и перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    18'
    Арана получил мяч на левом углу штрафной площади и затем фланговый защитник сборной Бразилии плотно пробил в ближний угол ворот, Очоа выручил свою команду. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Карлос в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Мартина. Мексика не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 16'
    Игроки сборной Мексики перехватили контроль над мячом и решили немного успокоить темп матча. 
  • 15'
    Клаудиньо получил мяч на линии штрафной площади от Ришарлисона, после паузы Клаудиньо пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Мексики. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Досталось Нино в прошлом эпизоде, защитник сборной Бразилии немного полежал на газоне, но затем сам поднялся. 
  • Угловой
    13'
    Вега с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартин в борьбе с Нино головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • 12'
    Ромо прошёл вперёд к правому углу штрафной площади и затем выполнил подачу в центр штрафной, Дуглас в прыжке головой выбил мяч на угловой. 
  • 11'
    Антони со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Ангуло теперь уже на правом фланге нарушил правила против Антони. Бразилия заработала неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Ангуло в центре поля нарушил правила против Антони. Бразилия не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 8'
    Мартин попытался войти в штрафную площадь с левой половины поля, но в окружении соперников форвард мексиканской команды потерял мяч. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Лоронья перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии, правила были нарушены против Ришарлисона. 
  • Угловой
    6'
    Кордова с углового выполнил подачу к ближней штанге вновь, игроки сборной Бразилии сразу же выбили мяч на правый фланг. 
  • 5'
    Кордова со стандарта выполнил подачу на ближнюю штангу, Ришарлисон не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Арана в борьбе за мяч на левом фланге у своей штрафной площади отмахнулся от Антуна. Мексика заработала достаточно неплохой стандарт. 
  • Угловой
    3'
    Угловой у ворот сборной Мексики. Антони выполнил подачу к правому углу вратарской, Васкес головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 2'
    Арана с левого фланга выполнил опасный прострел к линии вратарской, совсем немного не хватило Антони для удара в падении по воротам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва, которая достойна финала, но возможность побороться за золото получит по итогу только одна команда. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым. Помогать ему на бровках будут Мартин Маргаритов и Диян Валков. Резервным арбитром на этот матч назначен Бамлак Тессема из Эфиопии. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на полуфинальном матче Олимпийских игр между сборными Мексики и Бразилии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 123
    Мексика (до 23 лет) 10.6% (13)
    X 10.6% (13)
    Бразилия (до 23 лет) 78.9% (97)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мексика (до 23 лет)
    Ничья
    Бразилия (до 23 лет)
    3.65
    3.25
    2.10
    Все Коэффициенты
    Новости
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kashima Soccer Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Мексика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Мексика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет)

Исход игры
Мексика (до 23 лет)
10.6% (13)
Ничья
10.6% (13)
Бразилия (до 23 лет)
78.9% (97)
Тотал 2.5
Больше
73.98% (91)
Меньше
26.02% (32)
Обе команды забьют
Да
79.67% (98)
Нет
20.33% (25)
Популярный счёт
1:2 Бразилия (до 23 лет)
52% (64)
0:1 Бразилия (до 23 лет)
11.4% (14)
2:1 Мексика (до 23 лет)
9.8% (12)
1:1 Ничья
7.3% (9)
1:3 Бразилия (до 23 лет)
4.9% (6)
0:2 Бразилия (до 23 лет)
4.9% (6)
2:3 Бразилия (до 23 лет)
3.3% (4)
0:3 Бразилия (до 23 лет)
1.6% (2)
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