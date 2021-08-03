Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает Бразилия, чтобы начать играть первым номером, а быть может нас и Мексика как-то приятно удивит и продолжит создавать опасные моменты у ворот соперника на регулярной основе.

В составе сборной Мексики после перерыва произошла замена. Вместо Хосе Эскивеля на поле вышел Карлос Родригес.

Кордова прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Антуна подработал мяч и пробил мимо вышедшего из ворот Адербара, но рядом оказался Диего Карлос, в него как раз и попал мяч, будет угловой.

Вега с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартин головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Мексики и Бразилии играют между собой вничью 0:0. Футбол временами у нас бывает не самый быстрый, но всё же плохим его также не назовёшь. Во втором тайме Бразилии нужно постараться добавить, чтобы открыть счёт в матче, а иначе команда Андре Жардине может оказаться в очень неприятном положении.

45' Одну минуту добавил Георги Кабаков к основному времени первого тайма.

44' Кордова с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Ришарлисон сразу же выбил мяч в центр поля.

43' Антуна прошёл вперёд по правому флангу и затем с помощью рикошета Уриэль доставил мяч в центр штрафной площади, Ромо в касание пробил под перекладину, Адербар в прыжке перевёл мяч на угловой.

42' Из глубины поля последовал неудачный заброс на ход Ришарлисону по центру, Васкес спокойно перехватил мяч.

41' Клаудиньо со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Диего Карлос в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Ромо.

40' Защитник сборной Мексики Сесар Монтес получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Монтес нарушил правила против Ришарлисона.

39' Кордова с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки сборной Бразилии очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

38' Вега со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Нино в борьбе с Монтесом головой выбил мяч на угловой.

37' Защитник сборной Бразилии Диего Карлос получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Мартина.

36' Клаудиньо выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади на ход Паулиньо, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

35' Дуглас в центре поля нарушил правила против Мартина. Мексика в очередной раз долго разыгрывала стандарт.

34' Бразилия стала подавляющее время контролировать мяч, но пройти плотную оборону мексиканцев крайне трудно.

33' Алвес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лоронья головой выбил мяч подальше от своих ворот.

32' Васкес в центре поля нарушил правила против Ришарлисона. После этого на поле случилась небольшая стычка, но Георги Кабаков быстро всех успокоил.

31' Отменяется пенальти в ворота сборной Мексики. На повторе видно, что Дуглас Луис именно подставляется под Эскивеля, а поэтому за такое пенальти назначать никто не стал.

30' Георги Кабаков получил подсказку от судей из комнаты VAR, главный арбитр матча сам отправился пересматривать повтор момента.

29' Пенальти назначается в ворота сборной Мексики. Антони выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дуглас подставился под Эскивела, Георги Кабаков сразу же дал свисток и указал на "точку".

28' Кордова получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Себастьян немного полежал на газоне, но затем сам поднялся.

27' Теперь уже Ангуло в центе поля нарушил правила против Антони. Игроки сборной Бразилии на этот раз быстро разыграла стандарт.

26' Кордова в центре поля нарушил правила против Антони. Бразилия никуда не стала торопиться при розыгрыше мяча.

25' Угловой у ворот сборной Мексики. Антони выполнил подачу в центр вратарской, Очоа грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

24' Алвес со стандарта плотно пробил в левый угол ворот, Очоа в прыжке спас свою команду в непростой ситуации.

23' Кордова у своей штрафной площади нарушил правила против Гимараэса. Бразилия заработала довольно опасный стандарт.

22' Антони пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Очоа грамотно сложился и спокойно поймал его.

21' С левого фланга последовал заброс на левый угол штрафной площади сборной Бразилии, мяч от защитника сборной Мексики мог уйти на угловой, но Очоа успел выбежать из ворот и сохранить его в игре.

20' Игроки сборной Бразилии спокойно катают мяч в центре поля теперь, всё же удалось Мексике успокоить игру.

19' Паулиньо попытался отыграться с Арана при входе в штрафную площадь с левого фланга, но защитники сборной Мексики сыграли очень надёжно и перехватили мяч.

18' Арана получил мяч на левом углу штрафной площади и затем фланговый защитник сборной Бразилии плотно пробил в ближний угол ворот, Очоа выручил свою команду.

17' Карлос в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Мартина. Мексика не стала торопиться при розыгрыше мяча.

16' Игроки сборной Мексики перехватили контроль над мячом и решили немного успокоить темп матча.

15' Клаудиньо получил мяч на линии штрафной площади от Ришарлисона, после паузы Клаудиньо пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Мексики.

14' Досталось Нино в прошлом эпизоде, защитник сборной Бразилии немного полежал на газоне, но затем сам поднялся.

13' Вега с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартин в борьбе с Нино головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели.

12' Ромо прошёл вперёд к правому углу штрафной площади и затем выполнил подачу в центр штрафной, Дуглас в прыжке головой выбил мяч на угловой.

11' Антони со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

10' Ангуло теперь уже на правом фланге нарушил правила против Антони. Бразилия заработала неплохой стандарт.

9' Ангуло в центре поля нарушил правила против Антони. Бразилия не стала торопиться при розыгрыше мяча.

8' Мартин попытался войти в штрафную площадь с левой половины поля, но в окружении соперников форвард мексиканской команды потерял мяч.

7' Лоронья перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии, правила были нарушены против Ришарлисона.

6' Кордова с углового выполнил подачу к ближней штанге вновь, игроки сборной Бразилии сразу же выбили мяч на правый фланг.

5' Кордова со стандарта выполнил подачу на ближнюю штангу, Ришарлисон не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

4' Арана в борьбе за мяч на левом фланге у своей штрафной площади отмахнулся от Антуна. Мексика заработала достаточно неплохой стандарт.

3' Угловой у ворот сборной Мексики. Антони выполнил подачу к правому углу вратарской, Васкес головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

2' Арана с левого фланга выполнил опасный прострел к линии вратарской, совсем немного не хватило Антони для удара в падении по воротам.