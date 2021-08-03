Олимпийские игры 2021
Мексика (до 23 лет)
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Касима
Бразилия (до 23 лет)
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вега АлексисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мора АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нино ПараибаЗащитник
- Защитник
-
13 Алвес ДаниэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
-
10 РишарлисонНападающий
-
7 ПаулиньоНападающий
- Запасные игроки
-
12 БренноВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жардин Андре
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартин Энри
|3
|0.6
|2.
|Кордова Франсиско
|3 (1)
|0.6
|3.
|Вега Эрнесто
|2
|0.4
|4.
|Агирре Эдуардо
|2
|0.4
|5.
|Ромо Луис
|2
|0.4
|6.
|Альварадо Роберто
|1
|0.2
|7.
|Антуна Уриэль
|1
|0.2
|8.
|Родригес Карлос
|0
|0
|9.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ришарлисон
|5
|1
|2.
|Кунья Матеус
|2
|0.4
|3.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.2
|4.
|Клаудиньо Родригес
|0
|0
|5.
|Рейнир Феррейра
|0
|0
|6.
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Вега Эрнесто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|0
|1
|2.
|Алвес Даниэл
|1
|0
|3.
|Арана Гильерме
|1
|0
|4.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мексика (до 23 лет)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|Бразилия (до 23 лет)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Мексика (до 23 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4Южная Корея (до 23 лет) 3:6 Мексика (до 23 лет) ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет)
Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:0 Canada U23 Мексика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Доминиканская Республика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Фиджи (до 23 лет) 1:5 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет) Болгария (до 21 года) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мали (до 23 лет) 3:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 1:2 Чехия до 20 Мексика (до 23 лет) 1:3 Франция (до 20 лет) Гаити (до 23 лет) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:0 Коста-Рика (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) Последние 20 матчей: +15 =3 -2Бразилия (до 23 лет) 1:0 Египет (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) 1:1 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 2:0 Колумбия (до 23 лет) Дания (до 23 лет) 0:4 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Ирак (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 ЮАР (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Гондурас (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:0 Новая Зеландия (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:1 Беларусь (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Египет (олимп) Великобритания (олимп) 0:2 Бразилия (до 23 лет) Бельгия (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 3:0 Бразилия (до 23 лет) Китай (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет)
Последние игры между собой
Мексика (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бразилия (до 23 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|4
|2
|0
|4.
|Мексика (до 23 лет)
|Мартин Энри
|3
|0
|0
|5.
|Испания (до 23 лет)
|Мир Рафа
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мексика (до 23 лет)
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|3.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|5.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
Прогнозы на матч Мексика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет)
Исход игры
Мексика (до 23 лет)
10.6% (13)
Ничья
10.6% (13)
Бразилия (до 23 лет)
78.9% (97)
Тотал 2.5
Больше
73.98% (91)
Меньше
26.02% (32)
Обе команды забьют
Да
79.67% (98)
Нет
20.33% (25)
Популярный счёт
1:2 Бразилия (до 23 лет)
52% (64)
0:1 Бразилия (до 23 лет)
11.4% (14)
2:1 Мексика (до 23 лет)
9.8% (12)
1:1 Ничья
7.3% (9)
1:3 Бразилия (до 23 лет)
4.9% (6)
0:2 Бразилия (до 23 лет)
4.9% (6)
2:3 Бразилия (до 23 лет)
3.3% (4)
0:3 Бразилия (до 23 лет)
1.6% (2)
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